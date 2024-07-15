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https://sarabic.ae/20240715/أوربان-يقدم-خطته-لحل-الصراع-في-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-والكرملين-يعلق--1090805147.html
أوربان يقدم خطته لحل الصراع في أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي والكرملين يعلق
أوربان يقدم خطته لحل الصراع في أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي والكرملين يعلق
سبوتنيك عربي
أعلن المستشار السياسي لرئيس الوزراء المجري، بالاش أوربان، اليوم الاثنين، أن خطة السلام التي طرحها رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، لحل الصراع في أوكرانيا... 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T10:02+0000
2024-07-15T10:02+0000
العالم
المجر
فيكتور أوربان
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال بالاش أوربان، في مقابلة مع صحيفة "ماغيار نيمزيت": "إن التقييم الواقعي للوضع والأهداف الواقعية والجدول الزمني المناسب هو ما يرتكز عليه نهجنا".وأشار أوربان إلى أنه لا ينبغي المبالغة في تقدير دور المجر، لكن لا ينبغي أيضا التقليل من أن أوربان تمكن من عقد عدة اجتماعات في أسبوعين، "وهو ما تنتظره معظم دول العالم منذ سنوات".ووفقا لأوربان، سوف تستخدم المجر كامل فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي "لتهيئة الظروف لمفاوضات السلام"، وطرح "مبادرات سياسية" للنظر فيها. ووفقا له، إذا كانت أوروبا جادة بشأن السلام، فيمكنها وضع خطة، ولديها "على الأقل فرصة ضئيلة للتنفيذ".وأضاف أوربان: "أطلع رئيس وزراء المجر قادة الاتحاد الأوروبي بالتفصيل على زياراته، وكانت هذه الزيارات مهمة للغاية لأن بلادنا في الوقت الحالي هي الدولة الوحيدة التي لديها معلومات جديدة وملموسة حول كيفية تفكير الأطراف المتحاربة وأهم الوسطاء. وكيف يمكن المناورة بين المصالح المختلفة".وبدوره، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن أوربان لا يمثل الاتحاد الأوروبي على الساحة الخارجية وليس لديه تفويض أوروبي لزيارة روسيا، رغم أن بلاده أصبحت رئيسة لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.ورد أوربان على انتقادات بوريل بالقول إن جهود إحلال السلام في أوكرانيا باءت بالفشل بسبب "هذيان البيروقراطيين في بروكسل".ووصل فيكتور أوربان إلى موسكو، في 5 يوليو/ تموز، والتقى بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ووصف زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من مهمة السلام التي بدأت بزيارة كييف، في 2 من يوليو.وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء المجري، إنه يعتزم عقد عدة اجتماعات مماثلة غير متوقعة قريبا. ثم زار أوربان بكين، وقال إن المجر تعارض المواجهة مع الصين وتؤيد التعاون بين الاتحاد الأوروبي والصين. وبعد بكين، توجه رئيس الوزراء المجري إلى واشنطن لحضور قمة الناتو، التي التقى على هامشها بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ثم أجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مقر إقامته في مارالاجو في فلوريدا.وأكد أوربان، بعد زيارته للصين، أن الأزمة المحيطة بأوكرانيا يجب أن تحل من قبل أطراف الصراع، لكن الولايات المتحدة، والصين، والاتحاد الأوروبي، لها تأثير حاسم على نهايتها.خبير بريطاني: موقف أوربان حول الحاجة إلى السلام في أوروبا "مهم للغاية"وزير الخارجية المجري ينصح الساسة الأوروبيين بـ"ربط أحزمة الأمان"
https://sarabic.ae/20240710/أوربان-يصف-الدور-المتنامي-لحلف-الناتو--بالصراع-في-أوكرانيا-بأنه-خطير-وغير-مسؤول-1090677802.html
https://sarabic.ae/20240708/رئيس-الوزراء-الهنغاري-فيكتور-أوربان-يصل-إلى-بكين-في-إطار-مهمة-السلام-1090581442.html
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العالم, المجر, فيكتور أوربان, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, المجر, فيكتور أوربان, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

أوربان يقدم خطته لحل الصراع في أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي والكرملين يعلق

10:02 GMT 15.07.2024
© Sputnik . Aleksei Drujinin / الانتقال إلى بنك الصورفيكتور أوربان
فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
© Sputnik . Aleksei Drujinin
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أعلن المستشار السياسي لرئيس الوزراء المجري، بالاش أوربان، اليوم الاثنين، أن خطة السلام التي طرحها رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، لحل الصراع في أوكرانيا مطروحة على طاولة جميع زعماء الاتحاد الأوروبي.
وقال بالاش أوربان، في مقابلة مع صحيفة "ماغيار نيمزيت": "إن التقييم الواقعي للوضع والأهداف الواقعية والجدول الزمني المناسب هو ما يرتكز عليه نهجنا".
وأشار أوربان إلى أنه لا ينبغي المبالغة في تقدير دور المجر، لكن لا ينبغي أيضا التقليل من أن أوربان تمكن من عقد عدة اجتماعات في أسبوعين، "وهو ما تنتظره معظم دول العالم منذ سنوات".
ووفقا لأوربان، سوف تستخدم المجر كامل فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي "لتهيئة الظروف لمفاوضات السلام"، وطرح "مبادرات سياسية" للنظر فيها. ووفقا له، إذا كانت أوروبا جادة بشأن السلام، فيمكنها وضع خطة، ولديها "على الأقل فرصة ضئيلة للتنفيذ".
وأضاف أوربان: "أطلع رئيس وزراء المجر قادة الاتحاد الأوروبي بالتفصيل على زياراته، وكانت هذه الزيارات مهمة للغاية لأن بلادنا في الوقت الحالي هي الدولة الوحيدة التي لديها معلومات جديدة وملموسة حول كيفية تفكير الأطراف المتحاربة وأهم الوسطاء. وكيف يمكن المناورة بين المصالح المختلفة".
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أوربان يصف الدور المتنامي لحلف الناتو بالصراع في أوكرانيا بأنه خطير وغير مسؤول
10 يوليو, 19:41 GMT

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن أوربان أظهر إرادته السياسية للحوار، وتعتبر موسكو ذلك إيجابيا ومفيدا للغاية.

وبدوره، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن أوربان لا يمثل الاتحاد الأوروبي على الساحة الخارجية وليس لديه تفويض أوروبي لزيارة روسيا، رغم أن بلاده أصبحت رئيسة لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.
ورد أوربان على انتقادات بوريل بالقول إن جهود إحلال السلام في أوكرانيا باءت بالفشل بسبب "هذيان البيروقراطيين في بروكسل".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان يصل إلى بكين في إطار "مهمة السلام"
8 يوليو, 03:21 GMT
ووصل فيكتور أوربان إلى موسكو، في 5 يوليو/ تموز، والتقى بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ووصف زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من مهمة السلام التي بدأت بزيارة كييف، في 2 من يوليو.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء المجري، إنه يعتزم عقد عدة اجتماعات مماثلة غير متوقعة قريبا. ثم زار أوربان بكين، وقال إن المجر تعارض المواجهة مع الصين وتؤيد التعاون بين الاتحاد الأوروبي والصين. وبعد بكين، توجه رئيس الوزراء المجري إلى واشنطن لحضور قمة الناتو، التي التقى على هامشها بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ثم أجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مقر إقامته في مارالاجو في فلوريدا.
وأكد أوربان، بعد زيارته للصين، أن الأزمة المحيطة بأوكرانيا يجب أن تحل من قبل أطراف الصراع، لكن الولايات المتحدة، والصين، والاتحاد الأوروبي، لها تأثير حاسم على نهايتها.
خبير بريطاني: موقف أوربان حول الحاجة إلى السلام في أوروبا "مهم للغاية"
وزير الخارجية المجري ينصح الساسة الأوروبيين بـ"ربط أحزمة الأمان"
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