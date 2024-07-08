https://sarabic.ae/20240708/رئيس-الوزراء-الهنغاري-فيكتور-أوربان-يصل-إلى-بكين-في-إطار-مهمة-السلام-1090581442.html
رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان يصل إلى بكين في إطار "مهمة السلام"
رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان يصل إلى بكين في إطار "مهمة السلام"
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم رئيس وزراء هنغاريا، بيرتالان هافاسي، فجر اليوم الاثنين، وصول رئيس الوزراء فيكتور أوربان، إلى بكين لعقد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ... 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T03:21+0000
2024-07-08T03:21+0000
2024-07-08T03:21+0000
العالم
فيكتور أوربان
هنغاريا
الصين
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084298506_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e74e5c5d0e5239dec409dada6116d981.jpg
بودابست - سبوتنيك. ونقلت وكالة "أم تي آي" عن هافاسي، قوله، إن "مهمة السلام التي يقوم بها رئيس الوزراء فيكتور أوربان مستمرة.. وصل رئيس الوزراء إلى بكين في وقت مبكر من صباح الاثنين.. وخلال النهار سيجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ".ووصل رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان والوفد المرافق له، يوم الجمعة الماضية إلى موسكو والتقى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصف أوربان زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من مهمة السلام.وسبق أن صرح بيسكوف، في وقت سابق، بأن الاتحاد الأوروبي لا يروق له أن يرى دولة هنغاريا ذات استقلالية، لذلك يزيدون من ضغوطاتهم على رئيس الوزراء فيكتور أوربان.وتتولى هنغاريا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر بدءا من 1 يوليو/ تموز الجاري.
https://sarabic.ae/20240707/وزير-الخارجية-المجري-ينصح-الساسة-الأوروبيين-بـربط--أحزمة-الأمان-1090568188.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084298506_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_118b87ef92af8090c58be8fb1e07c537.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, فيكتور أوربان, هنغاريا, الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, فيكتور أوربان, هنغاريا, الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا
رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان يصل إلى بكين في إطار "مهمة السلام"
أعلن المتحدث باسم رئيس وزراء هنغاريا، بيرتالان هافاسي، فجر اليوم الاثنين، وصول رئيس الوزراء فيكتور أوربان، إلى بكين لعقد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في إطار "مهمة سلام" حول الأزمة الأوكرانية.
بودابست - سبوتنيك. ونقلت وكالة "أم تي آي" عن هافاسي، قوله، إن "مهمة السلام التي يقوم بها رئيس الوزراء فيكتور أوربان مستمرة.. وصل رئيس الوزراء إلى بكين في وقت مبكر من صباح الاثنين.. وخلال النهار سيجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ".
ووصل رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان والوفد المرافق له، يوم الجمعة الماضية إلى موسكو والتقى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصف أوربان زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من مهمة السلام.
وسبق أن صرح بيسكوف، في وقت سابق، بأن الاتحاد الأوروبي لا يروق له أن يرى دولة هنغاريا ذات استقلالية، لذلك يزيدون من ضغوطاتهم على رئيس الوزراء فيكتور أوربان.
وتتولى هنغاريا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر بدءا من 1 يوليو/ تموز الجاري.