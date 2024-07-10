https://sarabic.ae/20240710/أوربان-يصف-الدور-المتنامي-لحلف-الناتو--بالصراع-في-أوكرانيا-بأنه-خطير-وغير-مسؤول-1090677802.html
أوربان يصف الدور المتنامي لحلف الناتو بالصراع في أوكرانيا بأنه خطير وغير مسؤول
أوربان يصف الدور المتنامي لحلف الناتو بالصراع في أوكرانيا بأنه خطير وغير مسؤول
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن حلف شمال الأطلسي يقوم بدور نشط بشكل متزايد في الصراع في أوكرانيا ولا يفهم المخاطر التي ينطوي عليها ذلك. 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T19:41+0000
2024-07-10T19:41+0000
2024-07-10T19:42+0000
روسيا
الناتو
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وقال أوربان: "في رأينا هذا أمر خطير وحتى غير مسؤول، لأن لا أحد يرى كيف سينتهي وإلى أين سيقود".وأوضح أن حلف شمال الأطلسي يبتعد عن أهدافه الأصلية.وقال: "تم إنشاء حلف شمال الأطلسي قبل 75 عاما لحماية أمن أعضائه، ولكن من الواضح أن الناتو يبتعد الآن عن أهدافه الأصلية ويتحول إلى منظمة عسكرية على نحو متزايد".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sarabic.ae/20240710/دبلوماسي-روسي-الغرب-يستخدم-الصراع-في-أوكرانيا-لتبرير-تصرفات-الناتو-1090646821.html
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روسيا, الناتو
أوربان يصف الدور المتنامي لحلف الناتو بالصراع في أوكرانيا بأنه خطير وغير مسؤول
19:41 GMT 10.07.2024 (تم التحديث: 19:42 GMT 10.07.2024)
أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن حلف شمال الأطلسي يقوم بدور نشط بشكل متزايد في الصراع في أوكرانيا ولا يفهم المخاطر التي ينطوي عليها ذلك.
وقال أوربان: "في رأينا هذا أمر خطير وحتى غير مسؤول، لأن لا أحد يرى كيف سينتهي وإلى أين سيقود".
وأوضح أن حلف شمال الأطلسي يبتعد عن أهدافه الأصلية.
وقال: "تم إنشاء حلف شمال الأطلسي قبل 75 عاما لحماية أمن أعضائه، ولكن من الواضح أن الناتو يبتعد الآن عن أهدافه الأصلية ويتحول إلى منظمة عسكرية على نحو متزايد".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية
، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.