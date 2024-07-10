دبلوماسي روسي: الغرب يستخدم الصراع في أوكرانيا لتبرير تصرفات الناتو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
افتتاح المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" في يكاترينبرج بمشاركة دولية واسعة
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240710/دبلوماسي-روسي-الغرب-يستخدم-الصراع-في-أوكرانيا-لتبرير-تصرفات-الناتو-1090646821.html
دبلوماسي روسي: الغرب يستخدم الصراع في أوكرانيا لتبرير تصرفات الناتو
دبلوماسي روسي: الغرب يستخدم الصراع في أوكرانيا لتبرير تصرفات الناتو
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح كونستانتين غافريلوف، بأن الغرب يواصل إنفاق المليارات على الصراع في أوكرانيا لأنه يعيد... 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T01:34+0000
2024-07-10T01:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الناتو
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال غافريلوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "حقيقة أن الأزمة في أوكرانيا ليست سوى جزء من مشكلة نظامية تؤثر على منتدى التعاون الأمني ​​التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أصبحت واضحة منذ فترة طويلة. وقد استُخدمت الأحداث في هذا البلد على الفور لتبرير شرعية عودة حلف شمال الأطلسي إلى وظيفته الأصلية".وأضاف أن "الهدف من ذلك هو الحماية من التهديدات القادمة من الشرق، وفي الوقت نفسه وضع الحلف باعتباره الأداة الأمنية الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها في الظروف الجديدة. هذا هو السبب الذي يجعل الحكومات الغربية تواصل إلقاء مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في "الثقب الأسود" المتمثل في أزمة أوكرانيا".وأشار غافريلوف إلى أنه من الممكن اليوم ملاحظة "مدى السهولة التي يندفع بها الحلف إلى "عمق دوامة المواجهة مع روسيا إلى جانب نظام كييف".وقال جافريلوف "إنهم، بصرف النظر عن كل الوثائق التي تم تبنيها في منتدى في مجال ضبط الأسلحة وبناء الثقة، يراهنون على إلحاق "هزيمة استراتيجية" ببلدنا. وكل هذا يحمل في طياته مخاطر اندلاع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وكانت روسيا قد أرسلت بوقت سابق مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".وقد أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف سابقا، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.
https://sarabic.ae/20240710/دبلوماسي-روسي-تصرفات-الغرب-تحمل-مخاطر-اشتباك-بين-القوى-النووية-1090646600.html
https://sarabic.ae/20240709/بايدن-الولايات-المتحدة-وحلفاءها-الأوروبيين-سيوفرون-لأوكرانيا-عشرات-من-أنظمة-الدفاع-الجوي-الجديدة-1090646392.html
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الناتو, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الناتو, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

دبلوماسي روسي: الغرب يستخدم الصراع في أوكرانيا لتبرير تصرفات الناتو

01:34 GMT 10.07.2024
© AFP 2023 / MARKKU ULANDERعلم الناتو
علم الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
© AFP 2023 / MARKKU ULANDER
تابعنا عبر
صرح رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح كونستانتين غافريلوف، بأن الغرب يواصل إنفاق المليارات على الصراع في أوكرانيا لأنه يعيد وظيفة حلف شمال الأطلسي "الناتو" الدفاعية ضد التهديد من الشرق.
موسكو - سبوتنيك. وقال غافريلوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "حقيقة أن الأزمة في أوكرانيا ليست سوى جزء من مشكلة نظامية تؤثر على منتدى التعاون الأمني ​​التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أصبحت واضحة منذ فترة طويلة. وقد استُخدمت الأحداث في هذا البلد على الفور لتبرير شرعية عودة حلف شمال الأطلسي إلى وظيفته الأصلية".
انفجار نووي في المحيط - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دبلوماسي روسي: تصرفات الغرب تحمل مخاطر اشتباك بين القوى النووية
00:32 GMT
وأضاف أن "الهدف من ذلك هو الحماية من التهديدات القادمة من الشرق، وفي الوقت نفسه وضع الحلف باعتباره الأداة الأمنية الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها في الظروف الجديدة. هذا هو السبب الذي يجعل الحكومات الغربية تواصل إلقاء مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في "الثقب الأسود" المتمثل في أزمة أوكرانيا".
وأشار غافريلوف إلى أنه من الممكن اليوم ملاحظة "مدى السهولة التي يندفع بها الحلف إلى "عمق دوامة المواجهة مع روسيا إلى جانب نظام كييف".
وقال جافريلوف "إنهم، بصرف النظر عن كل الوثائق التي تم تبنيها في منتدى في مجال ضبط الأسلحة وبناء الثقة، يراهنون على إلحاق "هزيمة استراتيجية" ببلدنا. وكل هذا يحمل في طياته مخاطر اندلاع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرته الأولى مع منافسه، دونالد ترامب، ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 28 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بايدن: الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين سيوفرون لأوكرانيا عشرات من أنظمة الدفاع الجوي الجديدة
أمس, 22:18 GMT
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وكانت روسيا قد أرسلت بوقت سابق مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
وقد أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف سابقا، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مكتب الإعلام الحكومي في غزة يحذر من دعوات إسرائيل للنزوح من القطاعأمس, 21:16 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إخلاء مستشفى المعمداني في غزة وخروجه عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي8 يوليو, 16:33 GMT
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