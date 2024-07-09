https://sarabic.ae/20240709/بايدن-الولايات-المتحدة-وحلفاءها-الأوروبيين-سيوفرون-لأوكرانيا-عشرات-من-أنظمة-الدفاع-الجوي-الجديدة-1090646392.html

بايدن: الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين سيوفرون لأوكرانيا عشرات من أنظمة الدفاع الجوي الجديدة

بايدن: الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين سيوفرون لأوكرانيا عشرات من أنظمة الدفاع الجوي الجديدة

سبوتنيك عربي

أعلنت الولايات المتحدة وعدة شركاء أوروبيين، اليوم الأربعاء، أنهم سيوفرون لأوكرانيا عشرات من أنظمة الدفاع الجوي الإضافية في الأشهر المقبلة. 09.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-09T22:18+0000

2024-07-09T22:18+0000

2024-07-09T22:18+0000

جو بايدن

العملية العسكرية الروسية الخاصة

سلاح روسيا

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال تصريحاته في قمة قادة الناتو في واشنطن: "اليوم، أعلن عن تبرع تاريخي بمعدات الدفاع الجوي لأوكرانيا".وأضاف: "ستوفر الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا ورومانيا وإيطاليا لأوكرانيا المعدات اللازمة لخمس أنظمة دفاع جوي استراتيجية إضافية. وفي الأشهر المقبلة، تعتزم الولايات المتحدة وشركاؤنا تزويد أوكرانيا بعشرات من أنظمة الدفاع الجوي التكتيكية الإضافية".كما أعلن بايدن أن أوكرانيا ستتلقى مئات الصواريخ الاعتراضية الإضافية خلال العام المقبل.وسبق أن قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن ممثلي دول حلف الناتو يجب أن يكونوا على دراية "بما يلعبون" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب "أهداف مشروعة" في عمق الأراضي الروسية بأنظمة الصواريخ التي تم تسليمها للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل الغرب.كما صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعليقًا على الرد المحتمل لروسيا الاتحادية على الهجمات الجديدة على الأراضي الروسية، بأن رئيس الدولة والعسكريين على علم بذلك "وأنهم (العسكريون) يتخذون الإجراءات المضادة المناسبة ويستعدون لها".

https://sarabic.ae/20240709/أمين-عام-حلف-الناتو-الحلف-لا-يستطيع-تحمل-السماح-لروسيا-بالفوز-في-الصراع-الأوكراني-1090646243.html

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جو بايدن, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم