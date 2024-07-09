https://sarabic.ae/20240709/أمين-عام-حلف-الناتو-الحلف-لا-يستطيع-تحمل-السماح-لروسيا-بالفوز-في-الصراع-الأوكراني-1090646243.html

أمين عام حلف الناتو: الحلف لا يستطيع تحمل السماح لروسيا بالفوز في الصراع الأوكراني

أمين عام حلف الناتو: الحلف لا يستطيع تحمل السماح لروسيا بالفوز في الصراع الأوكراني

سبوتنيك عربي

أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عن ثقته بأن الحلف لا يمكنه تحمل السماح لروسيا بالفوز في الصراع الأوكراني، حيث أن ذلك سيصبح أكبر تهديد للتحالف. 09.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-09T21:59+0000

2024-07-09T21:59+0000

2024-07-09T22:17+0000

الناتو

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وقال في تصريح خلال مراسم افتتاح قمة الناتو في واشنطن: "أكبر تهديد سيكون فوز روسيا في أوكرانيا. لا يمكننا السماح بحدوث ذلك".ويرى الأمين العام أن الصراع الأوكراني يعد أكبر تهديد أمني في العقود الأخيرة، وأن انتصار موسكو سيصبح دافعًا لأعداء آخرين لحلف الناتو، بما في ذلك إيران وكوريا الشمالية والصين.وسبق أن قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن ممثلي دول حلف الناتو يجب أن يكونوا على دراية "بما يلعبون" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب "أهداف مشروعة" في عمق الأراضي الروسية بأنظمة الصواريخ التي تم تسليمها للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل الغرب.كما صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعليقًا على الرد المحتمل لروسيا الاتحادية على الهجمات الجديدة على الأراضي الروسية، بأن رئيس الدولة والعسكريين على علم بذلك "وأنهم (العسكريون) يتخذون الإجراءات المضادة المناسبة ويستعدون لها".

https://sarabic.ae/20240709/الصين-نحث-الناتو-على-وقف-الاتهامات-التي-لا-أساس-لها-وعقلية-الحرب-الباردة-1090635363.html

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الناتو, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم