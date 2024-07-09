أمين عام حلف الناتو: الحلف لا يستطيع تحمل السماح لروسيا بالفوز في الصراع الأوكراني

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
افتتاح المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" في يكاترينبرج بمشاركة دولية واسعة
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
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الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
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الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240709/أمين-عام-حلف-الناتو-الحلف-لا-يستطيع-تحمل-السماح-لروسيا-بالفوز-في-الصراع-الأوكراني-1090646243.html
أمين عام حلف الناتو: الحلف لا يستطيع تحمل السماح لروسيا بالفوز في الصراع الأوكراني
أمين عام حلف الناتو: الحلف لا يستطيع تحمل السماح لروسيا بالفوز في الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عن ثقته بأن الحلف لا يمكنه تحمل السماح لروسيا بالفوز في الصراع الأوكراني، حيث أن ذلك سيصبح أكبر تهديد للتحالف. 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T21:59+0000
2024-07-09T22:17+0000
الناتو
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال في تصريح خلال مراسم افتتاح قمة الناتو في واشنطن: "أكبر تهديد سيكون فوز روسيا في أوكرانيا. لا يمكننا السماح بحدوث ذلك".ويرى الأمين العام أن الصراع الأوكراني يعد أكبر تهديد أمني في العقود الأخيرة، وأن انتصار موسكو سيصبح دافعًا لأعداء آخرين لحلف الناتو، بما في ذلك إيران وكوريا الشمالية والصين.وسبق أن قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن ممثلي دول حلف الناتو يجب أن يكونوا على دراية "بما يلعبون" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب "أهداف مشروعة" في عمق الأراضي الروسية بأنظمة الصواريخ التي تم تسليمها للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل الغرب.كما صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعليقًا على الرد المحتمل لروسيا الاتحادية على الهجمات الجديدة على الأراضي الروسية، بأن رئيس الدولة والعسكريين على علم بذلك "وأنهم (العسكريون) يتخذون الإجراءات المضادة المناسبة ويستعدون لها".
https://sarabic.ae/20240709/الصين-نحث-الناتو-على-وقف-الاتهامات-التي-لا-أساس-لها-وعقلية-الحرب-الباردة-1090635363.html
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الناتو, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الناتو, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

أمين عام حلف الناتو: الحلف لا يستطيع تحمل السماح لروسيا بالفوز في الصراع الأوكراني

21:59 GMT 09.07.2024 (تم التحديث: 22:17 GMT 09.07.2024)
© Saul Loebالأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
© Saul Loeb
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أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عن ثقته بأن الحلف لا يمكنه تحمل السماح لروسيا بالفوز في الصراع الأوكراني، حيث أن ذلك سيصبح أكبر تهديد للتحالف.
وقال في تصريح خلال مراسم افتتاح قمة الناتو في واشنطن: "أكبر تهديد سيكون فوز روسيا في أوكرانيا. لا يمكننا السماح بحدوث ذلك".
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ويرى الأمين العام أن الصراع الأوكراني يعد أكبر تهديد أمني في العقود الأخيرة، وأن انتصار موسكو سيصبح دافعًا لأعداء آخرين لحلف الناتو، بما في ذلك إيران وكوريا الشمالية والصين.
وسبق أن قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن ممثلي دول حلف الناتو يجب أن يكونوا على دراية "بما يلعبون" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب "أهداف مشروعة" في عمق الأراضي الروسية بأنظمة الصواريخ التي تم تسليمها للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل الغرب.
كما صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعليقًا على الرد المحتمل لروسيا الاتحادية على الهجمات الجديدة على الأراضي الروسية، بأن رئيس الدولة والعسكريين على علم بذلك "وأنهم (العسكريون) يتخذون الإجراءات المضادة المناسبة ويستعدون لها".
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