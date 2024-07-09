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الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
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كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
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مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
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29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
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الصين: نحث "الناتو" على وقف الاتهامات التي لا أساس لها وعقلية الحرب الباردة
الصين: نحث "الناتو" على وقف الاتهامات التي لا أساس لها وعقلية الحرب الباردة
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لي جيان، اليوم الثلاثاء، إن بكين تحث حلف شمال الأطلسي "الناتو" على وقف اتهاماته التي لا أساس لها ضدها، ومحاولته إلقاء... 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T15:37+0000
2024-07-09T15:37+0000
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وأدلى المتحدث باسم الوزارة الصينية بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي دوري، ردا على سؤال حول مزاعم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ.وأكد أن "الصين تعارض بشدة استخدام "الناتو" للصين ذريعة للتوسع شرقا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وزعزعة استقرار المنطقة".وشدد المتحدث على أن "الصين بانية للسلام العالمي، ومساهمة في التنمية العالمية ومدافعة عن النظام الدولي".وتابع: "إن موقف الصين الموضوعي والعادل، إلى جانب دورها البناء في معالجة القضايا الدولية والإقليمية مثل الأزمة الأوكرانية، حظي باعتراف المجتمع الدولي منذ فترة طويلة".وختم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لي جيان، تصريحاته بأن "بلاده تحث "الناتو" على تصحيح تصوره المضلل للصين، والتخلي عن عقلية الحرب الباردة ونهج اللعبة الصفرية، والتوقف عن تعزيز "القلق الأمني" واختلاق أعداء وهميين، والتوقف عن تشكيل "دوائر صغيرة" مغلقة وحصرية تحت ستار "الدفاع المشترك".وشدد جيان أنه "بدلا من ذلك، يتعين على "الناتو" اتخاذ خطوات عملية لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في العالم".
https://sarabic.ae/20240702/بكين-الناتو-يتدخل-في-الشؤون-الداخلية-للصين-ويشكل-تحديا-لأمنها-1090378947.html
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الناتو, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الناتو, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الصين: نحث "الناتو" على وقف الاتهامات التي لا أساس لها وعقلية الحرب الباردة

15:37 GMT 09.07.2024
© AP Photo / NOEL CELISإنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022
إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022
© AP Photo / NOEL CELIS
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لي جيان، اليوم الثلاثاء، إن بكين تحث حلف شمال الأطلسي "الناتو" على وقف اتهاماته التي لا أساس لها ضدها، ومحاولته إلقاء اللوم عليها.
وأدلى المتحدث باسم الوزارة الصينية بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي دوري، ردا على سؤال حول مزاعم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ.
وأكد أن "الصين تعارض بشدة استخدام "الناتو" للصين ذريعة للتوسع شرقا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وزعزعة استقرار المنطقة".
وشدد المتحدث على أن "الصين بانية للسلام العالمي، ومساهمة في التنمية العالمية ومدافعة عن النظام الدولي".
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
بكين: الناتو يتدخل في الشؤون الداخلية للصين ويشكل تحديا لأمنها
2 يوليو, 08:02 GMT
وتابع: "إن موقف الصين الموضوعي والعادل، إلى جانب دورها البناء في معالجة القضايا الدولية والإقليمية مثل الأزمة الأوكرانية، حظي باعتراف المجتمع الدولي منذ فترة طويلة".
وختم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لي جيان، تصريحاته بأن "بلاده تحث "الناتو" على تصحيح تصوره المضلل للصين، والتخلي عن عقلية الحرب الباردة ونهج اللعبة الصفرية، والتوقف عن تعزيز "القلق الأمني" واختلاق أعداء وهميين، والتوقف عن تشكيل "دوائر صغيرة" مغلقة وحصرية تحت ستار "الدفاع المشترك".
وشدد جيان أنه "بدلا من ذلك، يتعين على "الناتو" اتخاذ خطوات عملية لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في العالم".
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