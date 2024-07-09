https://sarabic.ae/20240709/الصين-نحث-الناتو-على-وقف-الاتهامات-التي-لا-أساس-لها-وعقلية-الحرب-الباردة-1090635363.html
الصين: نحث "الناتو" على وقف الاتهامات التي لا أساس لها وعقلية الحرب الباردة
الصين: نحث "الناتو" على وقف الاتهامات التي لا أساس لها وعقلية الحرب الباردة
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لي جيان، اليوم الثلاثاء، إن بكين تحث حلف شمال الأطلسي "الناتو" على وقف اتهاماته التي لا أساس لها ضدها، ومحاولته إلقاء... 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T15:37+0000
2024-07-09T15:37+0000
2024-07-09T15:37+0000
الناتو
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/08/1070979108_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_840766f6d1aa6f903ad8ec912f989449.jpg
وأدلى المتحدث باسم الوزارة الصينية بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي دوري، ردا على سؤال حول مزاعم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ.وأكد أن "الصين تعارض بشدة استخدام "الناتو" للصين ذريعة للتوسع شرقا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وزعزعة استقرار المنطقة".وشدد المتحدث على أن "الصين بانية للسلام العالمي، ومساهمة في التنمية العالمية ومدافعة عن النظام الدولي".وتابع: "إن موقف الصين الموضوعي والعادل، إلى جانب دورها البناء في معالجة القضايا الدولية والإقليمية مثل الأزمة الأوكرانية، حظي باعتراف المجتمع الدولي منذ فترة طويلة".وختم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لي جيان، تصريحاته بأن "بلاده تحث "الناتو" على تصحيح تصوره المضلل للصين، والتخلي عن عقلية الحرب الباردة ونهج اللعبة الصفرية، والتوقف عن تعزيز "القلق الأمني" واختلاق أعداء وهميين، والتوقف عن تشكيل "دوائر صغيرة" مغلقة وحصرية تحت ستار "الدفاع المشترك".وشدد جيان أنه "بدلا من ذلك، يتعين على "الناتو" اتخاذ خطوات عملية لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في العالم".
https://sarabic.ae/20240702/بكين-الناتو-يتدخل-في-الشؤون-الداخلية-للصين-ويشكل-تحديا-لأمنها-1090378947.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/08/1070979108_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_dfdd23aa8446acaabd96fd051d64c913.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الناتو, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الناتو, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين: نحث "الناتو" على وقف الاتهامات التي لا أساس لها وعقلية الحرب الباردة
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لي جيان، اليوم الثلاثاء، إن بكين تحث حلف شمال الأطلسي "الناتو" على وقف اتهاماته التي لا أساس لها ضدها، ومحاولته إلقاء اللوم عليها.
وأدلى المتحدث باسم الوزارة الصينية بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي دوري
، ردا على سؤال حول مزاعم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ.
وأكد أن "الصين تعارض بشدة استخدام "الناتو" للصين ذريعة للتوسع شرقا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وزعزعة استقرار المنطقة".
وشدد المتحدث على أن "الصين بانية للسلام العالمي، ومساهمة في التنمية العالمية ومدافعة عن النظام الدولي".
وتابع: "إن موقف الصين الموضوعي والعادل، إلى جانب دورها البناء في معالجة القضايا الدولية والإقليمية مثل الأزمة الأوكرانية، حظي باعتراف المجتمع الدولي منذ فترة طويلة".
وختم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لي جيان، تصريحاته بأن "بلاده تحث "الناتو" على تصحيح تصوره المضلل للصين، والتخلي عن عقلية الحرب الباردة ونهج اللعبة الصفرية، والتوقف عن تعزيز "القلق الأمني" واختلاق أعداء وهميين، والتوقف عن تشكيل "دوائر صغيرة" مغلقة وحصرية تحت ستار "الدفاع المشترك".
وشدد جيان أنه "بدلا من ذلك، يتعين على "الناتو" اتخاذ خطوات عملية لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في العالم".