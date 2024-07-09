https://sarabic.ae/20240709/الصين-نحث-الناتو-على-وقف-الاتهامات-التي-لا-أساس-لها-وعقلية-الحرب-الباردة-1090635363.html

الصين: نحث "الناتو" على وقف الاتهامات التي لا أساس لها وعقلية الحرب الباردة

الصين: نحث "الناتو" على وقف الاتهامات التي لا أساس لها وعقلية الحرب الباردة

سبوتنيك عربي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لي جيان، اليوم الثلاثاء، إن بكين تحث حلف شمال الأطلسي "الناتو" على وقف اتهاماته التي لا أساس لها ضدها، ومحاولته إلقاء... 09.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-09T15:37+0000

2024-07-09T15:37+0000

2024-07-09T15:37+0000

الناتو

الصين

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/08/1070979108_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_840766f6d1aa6f903ad8ec912f989449.jpg

وأدلى المتحدث باسم الوزارة الصينية بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي دوري، ردا على سؤال حول مزاعم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ.وأكد أن "الصين تعارض بشدة استخدام "الناتو" للصين ذريعة للتوسع شرقا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وزعزعة استقرار المنطقة".وشدد المتحدث على أن "الصين بانية للسلام العالمي، ومساهمة في التنمية العالمية ومدافعة عن النظام الدولي".وتابع: "إن موقف الصين الموضوعي والعادل، إلى جانب دورها البناء في معالجة القضايا الدولية والإقليمية مثل الأزمة الأوكرانية، حظي باعتراف المجتمع الدولي منذ فترة طويلة".وختم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لي جيان، تصريحاته بأن "بلاده تحث "الناتو" على تصحيح تصوره المضلل للصين، والتخلي عن عقلية الحرب الباردة ونهج اللعبة الصفرية، والتوقف عن تعزيز "القلق الأمني" واختلاق أعداء وهميين، والتوقف عن تشكيل "دوائر صغيرة" مغلقة وحصرية تحت ستار "الدفاع المشترك".وشدد جيان أنه "بدلا من ذلك، يتعين على "الناتو" اتخاذ خطوات عملية لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في العالم".

https://sarabic.ae/20240702/بكين-الناتو-يتدخل-في-الشؤون-الداخلية-للصين-ويشكل-تحديا-لأمنها-1090378947.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الناتو, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار