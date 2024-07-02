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بكين: الناتو يتدخل في الشؤون الداخلية للصين ويشكل تحديا لأمنها
بكين: الناتو يتدخل في الشؤون الداخلية للصين ويشكل تحديا لأمنها
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الثلاثاء، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يتدخل في الشؤون الداخلية للصين، ويشوه سياساتها الداخلية... 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T08:02+0000
2024-07-02T08:02+0000
العالم
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وقالت ماو في تصريحات صحافية: "لا أعرف ما هي قيم الناتو، إذا أراد استخدام الخطوط الأيديولوجية لخلق التناقضات وإثارة المواجهة وتصعيد التوترات، فإن الصين لا يمكنها أن توافق على ذلك".وفي وقت سابق، حذر وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، من إقامة تحالفات عسكرية "شبيهة بحلف شمال الأطلسي" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.وقال لي شانغ فو، خلال منتدى شانغريلا الأمني في سنغافورة، إن "المحاولات الهادفة إلى تعزيز تحالفات شبيهة بحلف شمال الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي وسيلة لاختطاف دول المنطقة"، مضيفا أن "ذلك لن يؤدي سوى إلى إغراق منطقة آسيا والمحيط الهادئ في زوبعة من النزاعات والصراعات".واتهم الوزير الصيني "بعض الدول" بتكثيف سباق التسلح والتدخل عن عمد في الشؤون الداخلية للآخرين، في إشارة إلى الولايات المتحدة.الصين: خطط "الناتو" لفتح مكتب في اليابان تثير قلقا كبيرا لدول آسيا والمحيط الهادئوأشار إلى أن "عقلية الحرب الباردة عادت للظهور الآن، مما يزيد من المخاطر الأمنية بشكل كبير. يجب أن يعلو الاحترام المتبادل على البلطجة والهيمنة".وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد نفى، في وقت سابق، محاولة الولايات المتحدة تشكيل أي تحالف أمني غربي جديد، على غرار حلف الناتو، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لكنه أكد أن بلاده تعتزم زيادة التنسيق والتخطيط العسكري والتدريب القتالي مع حلفائها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.يشار إلى أن وزير الدفاع الصيني رفض لقاء نظيره الأمريكي في سنغافورة.
https://sarabic.ae/20240621/الناتو-يهدد-بفرض-عقوبات-على-الصين-لدعمها-روسيا-1090052648.html
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العالم

بكين: الناتو يتدخل في الشؤون الداخلية للصين ويشكل تحديا لأمنها

08:02 GMT 02.07.2024
© AFP 2023 / GREG BAKERالخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
© AFP 2023 / GREG BAKER
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الثلاثاء، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يتدخل في الشؤون الداخلية للصين، ويشوه سياساتها الداخلية والخارجية، ويشكل تحديًا لأمنها.
وقالت ماو في تصريحات صحافية: "لا أعرف ما هي قيم الناتو، إذا أراد استخدام الخطوط الأيديولوجية لخلق التناقضات وإثارة المواجهة وتصعيد التوترات، فإن الصين لا يمكنها أن توافق على ذلك".

وأضافت ماو: "في الواقع، الناتو هو الذي يتحدى الصين باستمرار، ويتدخل في شؤونها الداخلية، ويشوه سياساتها الداخلية والخارجية، ويتحدى بشكل خطير مصالح بكين وأمنها".

الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
الناتو يهدد بفرض عقوبات على الصين لدعمها روسيا
21 يونيو, 15:46 GMT
وفي وقت سابق، حذر وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، من إقامة تحالفات عسكرية "شبيهة بحلف شمال الأطلسي" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وقال لي شانغ فو، خلال منتدى شانغريلا الأمني في سنغافورة، إن "المحاولات الهادفة إلى تعزيز تحالفات شبيهة بحلف شمال الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي وسيلة لاختطاف دول المنطقة"، مضيفا أن "ذلك لن يؤدي سوى إلى إغراق منطقة آسيا والمحيط الهادئ في زوبعة من النزاعات والصراعات".
واتهم الوزير الصيني "بعض الدول" بتكثيف سباق التسلح والتدخل عن عمد في الشؤون الداخلية للآخرين، في إشارة إلى الولايات المتحدة.
الصين: خطط "الناتو" لفتح مكتب في اليابان تثير قلقا كبيرا لدول آسيا والمحيط الهادئ
وأشار إلى أن "عقلية الحرب الباردة عادت للظهور الآن، مما يزيد من المخاطر الأمنية بشكل كبير. يجب أن يعلو الاحترام المتبادل على البلطجة والهيمنة".
وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد نفى، في وقت سابق، محاولة الولايات المتحدة تشكيل أي تحالف أمني غربي جديد، على غرار حلف الناتو، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لكنه أكد أن بلاده تعتزم زيادة التنسيق والتخطيط العسكري والتدريب القتالي مع حلفائها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
يشار إلى أن وزير الدفاع الصيني رفض لقاء نظيره الأمريكي في سنغافورة.
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