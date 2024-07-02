https://sarabic.ae/20240702/بكين-الناتو-يتدخل-في-الشؤون-الداخلية-للصين-ويشكل-تحديا-لأمنها-1090378947.html

بكين: الناتو يتدخل في الشؤون الداخلية للصين ويشكل تحديا لأمنها

بكين: الناتو يتدخل في الشؤون الداخلية للصين ويشكل تحديا لأمنها

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الثلاثاء، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يتدخل في الشؤون الداخلية للصين، ويشوه سياساتها الداخلية... 02.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-02T08:02+0000

2024-07-02T08:02+0000

2024-07-02T08:02+0000

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/11/1086162496_0:94:3077:1825_1920x0_80_0_0_8df1a1ed6808fbef07c9f52660bc6ad8.jpg

وقالت ماو في تصريحات صحافية: "لا أعرف ما هي قيم الناتو، إذا أراد استخدام الخطوط الأيديولوجية لخلق التناقضات وإثارة المواجهة وتصعيد التوترات، فإن الصين لا يمكنها أن توافق على ذلك".وفي وقت سابق، حذر وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، من إقامة تحالفات عسكرية "شبيهة بحلف شمال الأطلسي" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.وقال لي شانغ فو، خلال منتدى شانغريلا الأمني في سنغافورة، إن "المحاولات الهادفة إلى تعزيز تحالفات شبيهة بحلف شمال الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي وسيلة لاختطاف دول المنطقة"، مضيفا أن "ذلك لن يؤدي سوى إلى إغراق منطقة آسيا والمحيط الهادئ في زوبعة من النزاعات والصراعات".واتهم الوزير الصيني "بعض الدول" بتكثيف سباق التسلح والتدخل عن عمد في الشؤون الداخلية للآخرين، في إشارة إلى الولايات المتحدة.الصين: خطط "الناتو" لفتح مكتب في اليابان تثير قلقا كبيرا لدول آسيا والمحيط الهادئوأشار إلى أن "عقلية الحرب الباردة عادت للظهور الآن، مما يزيد من المخاطر الأمنية بشكل كبير. يجب أن يعلو الاحترام المتبادل على البلطجة والهيمنة".وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد نفى، في وقت سابق، محاولة الولايات المتحدة تشكيل أي تحالف أمني غربي جديد، على غرار حلف الناتو، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لكنه أكد أن بلاده تعتزم زيادة التنسيق والتخطيط العسكري والتدريب القتالي مع حلفائها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.يشار إلى أن وزير الدفاع الصيني رفض لقاء نظيره الأمريكي في سنغافورة.

https://sarabic.ae/20240621/الناتو-يهدد-بفرض-عقوبات-على-الصين-لدعمها-روسيا-1090052648.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم