https://sarabic.ae/20240621/الناتو-يهدد-بفرض-عقوبات-على-الصين-لدعمها-روسيا-1090052648.html

الناتو يهدد بفرض عقوبات على الصين لدعمها روسيا

الناتو يهدد بفرض عقوبات على الصين لدعمها روسيا

سبوتنيك عربي

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف قد يفكر في مرحلة ما بفرض عقوبات على الصين لدعمها روسيا. 21.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-21T15:46+0000

2024-06-21T15:46+0000

2024-06-21T15:46+0000

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وقال ستولتنبرغ خلال مقابلة: "يجب على حلفاء الناتو في مرحلة ما أن يفكروا في فرض نوع من العقوبات أو القيود الاقتصادية إذا لم تسحب الصين دعمها من روسيا"، بحسب قوله.ووفقا له، فإن جمهورية الصين الشعبية "تؤجج" الصراع حول أوكرانيا، بحسب زعمه.وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، إن لندن وواشنطن لديهما "أدلة" على أن الصين تزود روسيا أو تنوي البدء في تزويد روسيا بأسلحة لاستخدامها في الصراع في أوكرانيا.وفي السياق ذاته، اعترف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال جلسات استماع في الكونغرس، بأن الولايات المتحدة ليس لديها بيانات حول قيام الصين بتزويد روسيا بأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا.

https://sarabic.ae/20240619/الصين-تدعو-الولايات-المتحدة-للعمل-على-وقف-الأعمال-القتالية-في-أوكرانيا-بدلاً-من-تصعيدها-1089977943.html

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