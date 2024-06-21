https://sarabic.ae/20240621/الناتو-يهدد-بفرض-عقوبات-على-الصين-لدعمها-روسيا-1090052648.html
الناتو يهدد بفرض عقوبات على الصين لدعمها روسيا
الناتو يهدد بفرض عقوبات على الصين لدعمها روسيا
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف قد يفكر في مرحلة ما بفرض عقوبات على الصين لدعمها روسيا. 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T15:46+0000
2024-06-21T15:46+0000
2024-06-21T15:46+0000
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وقال ستولتنبرغ خلال مقابلة: "يجب على حلفاء الناتو في مرحلة ما أن يفكروا في فرض نوع من العقوبات أو القيود الاقتصادية إذا لم تسحب الصين دعمها من روسيا"، بحسب قوله.ووفقا له، فإن جمهورية الصين الشعبية "تؤجج" الصراع حول أوكرانيا، بحسب زعمه.وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، إن لندن وواشنطن لديهما "أدلة" على أن الصين تزود روسيا أو تنوي البدء في تزويد روسيا بأسلحة لاستخدامها في الصراع في أوكرانيا.وفي السياق ذاته، اعترف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال جلسات استماع في الكونغرس، بأن الولايات المتحدة ليس لديها بيانات حول قيام الصين بتزويد روسيا بأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20240619/الصين-تدعو-الولايات-المتحدة-للعمل-على-وقف-الأعمال-القتالية-في-أوكرانيا-بدلاً-من-تصعيدها-1089977943.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الصين, أخبار العالم الآن, الناتو
روسيا, الصين, أخبار العالم الآن, الناتو
الناتو يهدد بفرض عقوبات على الصين لدعمها روسيا
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف قد يفكر في مرحلة ما بفرض عقوبات على الصين لدعمها روسيا.
وقال ستولتنبرغ خلال مقابلة: "يجب على حلفاء الناتو في مرحلة ما أن يفكروا في فرض نوع من العقوبات أو القيود الاقتصادية إذا لم تسحب الصين دعمها من روسيا"، بحسب قوله.
ووفقا له، فإن جمهورية الصين الشعبية "تؤجج" الصراع حول أوكرانيا، بحسب زعمه.
وقال ستولتنبرغ: "لا يمكن للصين أن تواصل علاقاتها التجارية الطبيعية مع حلفاء الناتو الأوروبيين، وفي الوقت نفسه تؤجج أخطر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، إن لندن وواشنطن لديهما "أدلة" على أن الصين تزود روسيا أو تنوي البدء في تزويد روسيا بأسلحة لاستخدامها في الصراع في أوكرانيا.
وفي السياق ذاته، اعترف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال جلسات استماع في الكونغرس، بأن الولايات المتحدة ليس لديها بيانات حول قيام الصين بتزويد روسيا بأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا.