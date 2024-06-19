الصين تدعو الولايات المتحدة للعمل على وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا بدلاً من تصعيدها

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ع الموجة مع ايلي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:18 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
10:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
ملفات ساخنة
واشنطن تنتظر تواصل الوسطاء مع حماس لتمرير صفقة التبادل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:24 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
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183 د
بلا قيود
خبير: فشل مؤتمر سويسرا كان متوقعا في غياب روسيا وعمق الخلافات
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
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خبير: الدور الروسي الأمني يزداد في بعض الدول الأفريقية التي تعيش مرحلة ما بعد الاستعمار
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حل مجلس الحرب الإسرائيلي
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240619/الصين-تدعو-الولايات-المتحدة-للعمل-على-وقف-الأعمال-القتالية-في-أوكرانيا-بدلاً-من-تصعيدها-1089977943.html
الصين تدعو الولايات المتحدة للعمل على وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا بدلاً من تصعيدها
الصين تدعو الولايات المتحدة للعمل على وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا بدلاً من تصعيدها
سبوتنيك عربي
أعلن نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، أن الصين تدعو الولايات المتحدة للعمل على وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا بدلاً من تصعيدها. 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T01:32+0000
2024-06-19T01:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال قنغ شوانغ، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء: "ندعو الولايات المتحدة إلى تكثيف المساعي والجهود بغية إنهاء مبكر للحرب واستعادة السلام في أوكرانيا، بدلاً من الاستمرار في تصعيد التوترات وتأجيج المواجهة".وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية سيرغي لافروف بأن روسيا تنظر بشكل إيجابي إلى مبادرة السلام الصينية الخاصة بأوكرانيا، لأنها تقترح التعامل مع أسباب الصراع الجذرية.ونوّه بأن الصين تؤكد ضرورة فهم أصول النزاع في أوكرانيا وتقديم ضمانات أمنية للجميع، لكن الغرب ليس مستعداً لذلك.
https://sarabic.ae/20240610/الصين-ندعو-إلى-عقد-مؤتمر-سلام-حقيقي-حول-أوكرانيا-تعترف-به-موسكو-وكييف-1089715140.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

الصين تدعو الولايات المتحدة للعمل على وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا بدلاً من تصعيدها

01:32 GMT 19.06.2024
© AP Photo / Andy Wongالمتحدث باسم وزارة الخارجية قنغ شوانغ
المتحدث باسم وزارة الخارجية قنغ شوانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
© AP Photo / Andy Wong
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أعلن نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، أن الصين تدعو الولايات المتحدة للعمل على وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا بدلاً من تصعيدها.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال قنغ شوانغ، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء: "ندعو الولايات المتحدة إلى تكثيف المساعي والجهود بغية إنهاء مبكر للحرب واستعادة السلام في أوكرانيا، بدلاً من الاستمرار في تصعيد التوترات وتأجيج المواجهة".
رفع العلم الصيني خلال حفل توزيع الميداليات للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
الصين: ندعو إلى عقد مؤتمر سلام حقيقي حول أوكرانيا تعترف به موسكو وكييف
10 يونيو, 14:01 GMT
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية سيرغي لافروف بأن روسيا تنظر بشكل إيجابي إلى مبادرة السلام الصينية الخاصة بأوكرانيا، لأنها تقترح التعامل مع أسباب الصراع الجذرية.
ونوّه بأن الصين تؤكد ضرورة فهم أصول النزاع في أوكرانيا وتقديم ضمانات أمنية للجميع، لكن الغرب ليس مستعداً لذلك.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... واشنطن: ما قدمته حماس من تغييرات في الاتفاق كان متوقعاأمس, 21:24 GMT
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