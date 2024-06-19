https://sarabic.ae/20240619/الصين-تدعو-الولايات-المتحدة-للعمل-على-وقف-الأعمال-القتالية-في-أوكرانيا-بدلاً-من-تصعيدها-1089977943.html
الصين تدعو الولايات المتحدة للعمل على وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا بدلاً من تصعيدها
الصين تدعو الولايات المتحدة للعمل على وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا بدلاً من تصعيدها
سبوتنيك عربي
أعلن نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، أن الصين تدعو الولايات المتحدة للعمل على وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا بدلاً من تصعيدها. 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T01:32+0000
2024-06-19T01:32+0000
2024-06-19T01:32+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال قنغ شوانغ، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء: "ندعو الولايات المتحدة إلى تكثيف المساعي والجهود بغية إنهاء مبكر للحرب واستعادة السلام في أوكرانيا، بدلاً من الاستمرار في تصعيد التوترات وتأجيج المواجهة".وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية سيرغي لافروف بأن روسيا تنظر بشكل إيجابي إلى مبادرة السلام الصينية الخاصة بأوكرانيا، لأنها تقترح التعامل مع أسباب الصراع الجذرية.ونوّه بأن الصين تؤكد ضرورة فهم أصول النزاع في أوكرانيا وتقديم ضمانات أمنية للجميع، لكن الغرب ليس مستعداً لذلك.
https://sarabic.ae/20240610/الصين-ندعو-إلى-عقد-مؤتمر-سلام-حقيقي-حول-أوكرانيا-تعترف-به-موسكو-وكييف-1089715140.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الصين تدعو الولايات المتحدة للعمل على وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا بدلاً من تصعيدها
أعلن نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، أن الصين تدعو الولايات المتحدة للعمل على وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا بدلاً من تصعيدها.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وقال قنغ شوانغ، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء: "ندعو الولايات المتحدة إلى تكثيف المساعي والجهود بغية إنهاء مبكر للحرب واستعادة السلام في أوكرانيا، بدلاً من الاستمرار في تصعيد التوترات وتأجيج المواجهة".
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية سيرغي لافروف بأن روسيا تنظر بشكل إيجابي إلى مبادرة السلام الصينية الخاصة بأوكرانيا، لأنها تقترح التعامل مع أسباب الصراع الجذرية.
ونوّه بأن الصين تؤكد ضرورة فهم أصول النزاع في أوكرانيا
وتقديم ضمانات أمنية للجميع، لكن الغرب ليس مستعداً لذلك.