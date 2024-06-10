https://sarabic.ae/20240610/الصين-ندعو-إلى-عقد-مؤتمر-سلام-حقيقي-حول-أوكرانيا-تعترف-به-موسكو-وكييف-1089715140.html
الصين: ندعو إلى عقد مؤتمر سلام حقيقي حول أوكرانيا تعترف به موسكو وكييف
الصين: ندعو إلى عقد مؤتمر سلام حقيقي حول أوكرانيا تعترف به موسكو وكييف
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، بأن الأزمة الأوكرانية مستمرة، والصين تدعو لعقد مؤتمر سلام حقيقي، تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا. 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T14:01+0000
2024-06-10T14:01+0000
2024-06-10T14:01+0000
روسيا
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/10/1058679970_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bf6013f9d9ac3980649da3f029c5e0af.jpg
وقال وانغ يي خلال اجتماع لوزراء خارجية دول "بريكس" في نيجني نوفغورود: "الأزمة الأوكرانية مستمرة، والصين تدعو إلى عقد مؤتمر سلام حقيقي في الوقت المناسب، والذي تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا، بمشاركة متساوية من جميع الأطراف ومناقشة صادقة لجميع خطط السلام".وفي وقت سابق من اليوم، التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الصيني، وانغ يي، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول بريكس، وناقش الوزيران القضايا الأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على خلفية أنشطة واشنطن المناهضة لروسيا والمعادية للصين هناك.وأعرب وزير الخارجية الروسي عن امتنانه لنظيره الصيني لقرار بكين عدم إرسال ممثلين لها إلى المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا.وفي وقت سابق، أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، أنه من الصعب على الصين المشاركة في المؤتمر في سويسرا حول أوكرانيا لعدم تهيئة الظروف اللازمة.وأشارت ماو نينغ إلى أن الصين أكدت مرارا أن مؤتمر السلام يجب أن يتضمن ثلاثة عناصر مهمة، اعتراف روسيا وأوكرانيا، والمشاركة المتساوية لجميع الأطراف، والمناقشة العادلة لجميع خطط السلام.
https://sarabic.ae/20240610/موسكو-النهج-الأمريكي-ذو-توجهات-مناهضة-لروسيا-والصين-1089698404.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/10/1058679970_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6dfad2c835d4b0ba5c9404689f83ce18.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
الصين: ندعو إلى عقد مؤتمر سلام حقيقي حول أوكرانيا تعترف به موسكو وكييف
أفاد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، بأن الأزمة الأوكرانية مستمرة، والصين تدعو لعقد مؤتمر سلام حقيقي، تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا.
وقال وانغ يي خلال اجتماع لوزراء خارجية دول "بريكس" في نيجني نوفغورود: "الأزمة الأوكرانية مستمرة، والصين تدعو إلى عقد مؤتمر سلام حقيقي في الوقت المناسب، والذي تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا، بمشاركة متساوية من جميع الأطراف ومناقشة صادقة لجميع خطط السلام".
وفي وقت سابق من اليوم، التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الصيني، وانغ يي، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول بريكس،
وناقش الوزيران القضايا الأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على خلفية أنشطة واشنطن المناهضة لروسيا والمعادية للصين هناك.
وأعرب وزير الخارجية الروسي عن امتنانه لنظيره الصيني لقرار بكين عدم إرسال ممثلين لها إلى المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا.
وفي وقت سابق، أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، أنه من الصعب على الصين المشاركة في المؤتمر في سويسرا
حول أوكرانيا لعدم تهيئة الظروف اللازمة.
وأشارت ماو نينغ إلى أن الصين أكدت مرارا أن مؤتمر السلام يجب أن يتضمن ثلاثة عناصر مهمة، اعتراف روسيا وأوكرانيا، والمشاركة المتساوية لجميع الأطراف، والمناقشة العادلة لجميع خطط السلام.