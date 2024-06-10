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الصين: ندعو إلى عقد مؤتمر سلام حقيقي حول أوكرانيا تعترف به موسكو وكييف
الصين: ندعو إلى عقد مؤتمر سلام حقيقي حول أوكرانيا تعترف به موسكو وكييف
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، بأن الأزمة الأوكرانية مستمرة، والصين تدعو لعقد مؤتمر سلام حقيقي، تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا. 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T14:01+0000
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وقال وانغ يي خلال اجتماع لوزراء خارجية دول "بريكس" في نيجني نوفغورود: "الأزمة الأوكرانية مستمرة، والصين تدعو إلى عقد مؤتمر سلام حقيقي في الوقت المناسب، والذي تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا، بمشاركة متساوية من جميع الأطراف ومناقشة صادقة لجميع خطط السلام".وفي وقت سابق من اليوم، التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الصيني، وانغ يي، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول بريكس، وناقش الوزيران القضايا الأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على خلفية أنشطة واشنطن المناهضة لروسيا والمعادية للصين هناك.وأعرب وزير الخارجية الروسي عن امتنانه لنظيره الصيني لقرار بكين عدم إرسال ممثلين لها إلى المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا.وفي وقت سابق، أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، أنه من الصعب على الصين المشاركة في المؤتمر في سويسرا حول أوكرانيا لعدم تهيئة الظروف اللازمة.وأشارت ماو نينغ إلى أن الصين أكدت مرارا أن مؤتمر السلام يجب أن يتضمن ثلاثة عناصر مهمة، اعتراف روسيا وأوكرانيا، والمشاركة المتساوية لجميع الأطراف، والمناقشة العادلة لجميع خطط السلام.
https://sarabic.ae/20240610/موسكو-النهج-الأمريكي-ذو-توجهات-مناهضة-لروسيا-والصين-1089698404.html
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روسيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن

الصين: ندعو إلى عقد مؤتمر سلام حقيقي حول أوكرانيا تعترف به موسكو وكييف

14:01 GMT 10.06.2024
© AP Photo / Jae C. Hongرفع العلم الصيني خلال حفل توزيع الميداليات للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022.
رفع العلم الصيني خلال حفل توزيع الميداليات للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
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أفاد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، بأن الأزمة الأوكرانية مستمرة، والصين تدعو لعقد مؤتمر سلام حقيقي، تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا.
وقال وانغ يي خلال اجتماع لوزراء خارجية دول "بريكس" في نيجني نوفغورود: "الأزمة الأوكرانية مستمرة، والصين تدعو إلى عقد مؤتمر سلام حقيقي في الوقت المناسب، والذي تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا، بمشاركة متساوية من جميع الأطراف ومناقشة صادقة لجميع خطط السلام".
وفي وقت سابق من اليوم، التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الصيني، وانغ يي، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول بريكس، وناقش الوزيران القضايا الأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على خلفية أنشطة واشنطن المناهضة لروسيا والمعادية للصين هناك.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
موسكو: توجهات النهج الأمريكي مناهضة لروسيا والصين
09:54 GMT
وأعرب وزير الخارجية الروسي عن امتنانه لنظيره الصيني لقرار بكين عدم إرسال ممثلين لها إلى المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا.
وفي وقت سابق، أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، أنه من الصعب على الصين المشاركة في المؤتمر في سويسرا حول أوكرانيا لعدم تهيئة الظروف اللازمة.
وأشارت ماو نينغ إلى أن الصين أكدت مرارا أن مؤتمر السلام يجب أن يتضمن ثلاثة عناصر مهمة، اعتراف روسيا وأوكرانيا، والمشاركة المتساوية لجميع الأطراف، والمناقشة العادلة لجميع خطط السلام.
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