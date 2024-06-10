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الجيش الروسي يحرر بلدة ستارومايورسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
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موسكو: توجهات النهج الأمريكي مناهضة لروسيا والصين
موسكو: توجهات النهج الأمريكي مناهضة لروسيا والصين
سبوتنيك عربي
ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الصيني، وانغ يي، اليوم الاثنين، القضايا الأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على خلفية أنشطة واشنطن المناهضة... 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T09:54+0000
2024-06-10T09:55+0000
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وجاء هذا اللقاء على هامش اجتماع وزراء خارجية دول البريكس، وبحث الوزراء بشكل موضوعي قضايا ضمان الأمن والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، على خلفية النشاط الأمريكي، وركود الآليات الأوروبية الأطلسية، فضلاً عن جوانب الهيكل الأمني ​​الجديد في أوراسيا.وجاء في بيان على موقع وزارة الخارجية الروسية أن "النهج الأمريكي المتمثل في إنشاء هياكل عسكرية سياسية مغلقة هناك (آسيا والمحيط الهادئ) ذا توجهات مناهضة لروسيا ومعادية للصين في جوانب معينة من الهيكل الأمني ​​الجديد، تم التطرق إليها في أوراسيا على خلفية ركود الآليات الأوروبية الأطلسية".وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي."لن ننتحر من أجلهم"... وزير المال الإسرائيلي يهاجم عائلات المحتجزين لدى "حماس".. فيديولافروف يبحث مع نظيره المصري الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمساعدات الإنسانية لغزة
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العالم, روسيا, الصين, مجموعة بريكس, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الصين, مجموعة بريكس, الولايات المتحدة الأمريكية

موسكو: توجهات النهج الأمريكي مناهضة لروسيا والصين

09:54 GMT 10.06.2024 (تم التحديث: 09:55 GMT 10.06.2024)
© Sputnik . Владимир Песня / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
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ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الصيني، وانغ يي، اليوم الاثنين، القضايا الأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على خلفية أنشطة واشنطن المناهضة لروسيا والمعادية للصين هناك.
وجاء هذا اللقاء على هامش اجتماع وزراء خارجية دول البريكس، وبحث الوزراء بشكل موضوعي قضايا ضمان الأمن والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، على خلفية النشاط الأمريكي، وركود الآليات الأوروبية الأطلسية، فضلاً عن جوانب الهيكل الأمني ​​الجديد في أوراسيا.
وجاء في بيان على موقع وزارة الخارجية الروسية أن "النهج الأمريكي المتمثل في إنشاء هياكل عسكرية سياسية مغلقة هناك (آسيا والمحيط الهادئ) ذا توجهات مناهضة لروسيا ومعادية للصين في جوانب معينة من الهيكل الأمني ​​الجديد، تم التطرق إليها في أوراسيا على خلفية ركود الآليات الأوروبية الأطلسية".
المستشار أحمد أبوزيد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
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وأكد لافروف، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يتخلون عن محاولاتهم للاحتفاظ بهيمنتهم المراوغة وإبطاء العمليات الموضوعية لتكوين التعددية القطبية، ويستخدمون الأدوات الاقتصادية كأسلحة.
وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.
وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".
وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
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