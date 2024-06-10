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مجلس الفيدرالية الروسي: هزيمة ماكرون وشولتز تظهر فشل السياسيين
مجلس الفيدرالية الروسي: هزيمة ماكرون وشولتز تظهر فشل السياسيين
سبوتنيك عربي
قالت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الاثنين، إن الهزيمة الساحقة التي مني بها رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون ورئيس ألمانيا أولاف شولتز في... 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T07:50+0000
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وكتبت ماتفيينكو عبر تطبيق "تلغرام": "حقيقة أن زعماء أكبر دول أوروبا (القارة العجوز) - (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون (والمستشار الألماني أولاف) شولتز، تعرضا في الانتخابات البرلمانية الأوروبية لهزيمة ساحقة مع أحزابهم، تؤكد مرة أخرى على فشلهم كسياسيين وطنيين وأوروبيين على حد سواء".وأشارت إلى أن هذه الهزيمة دليل على الاتجاه نحو "إضعاف تفويض الثقة الوطنية والشرعية الحقيقية لأولئك الذين يقطعون العلاقات" مع ناخبيهم، موضحةً أن هذا يعد "فيروس عدم شرعية خطير بدأ ينتشر في جميع أنحاء القارة الأوروبية".وفي وقت سابق، ذكرت قناة "BFMTV"، أن حزب التجمع الوطني اليميني فاز مبدئيا في انتخابات البرلمان الأوروبي في فرنسا، حيث حصل على 32 في المئة من الأصوات، فيما حصل حزب النهضة بزعامة إيمانويل ماكرون على المركز الثاني بنسبة 15.4%.سياسي فرنسي: ماكرون يقود بلادنا إلى حرب انتحارية مع روسياوفي وقت سابق من اليوم، قال السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، عبر قناة "تلغرام"، إن خسارة حزب "النهضة" الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في انتخابات البرلمان الأوروبي، كانت بمثابة فشل لماكرون نفسه وسياساته.
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أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, العالم, روسيا

مجلس الفيدرالية الروسي: هزيمة ماكرون وشولتز تظهر فشل السياسيين

07:50 GMT 10.06.2024 (تم التحديث: 07:58 GMT 10.06.2024)
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورماكرون وشولتز
ماكرون وشولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
© Sputnik . Stringer
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تابعنا عبر
قالت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الاثنين، إن الهزيمة الساحقة التي مني بها رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون ورئيس ألمانيا أولاف شولتز في الانتخابات البرلمانية الأوروبية تظهر فشلهما كسياسيين.
وكتبت ماتفيينكو عبر تطبيق "تلغرام": "حقيقة أن زعماء أكبر دول أوروبا (القارة العجوز) - (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون (والمستشار الألماني أولاف) شولتز، تعرضا في الانتخابات البرلمانية الأوروبية لهزيمة ساحقة مع أحزابهم، تؤكد مرة أخرى على فشلهم كسياسيين وطنيين وأوروبيين على حد سواء".

وأضافت: "وهذه نتيجة مستحقة منبثقة من التجاهل التام لسنوات عديدة لاحتياجات الناس والمجتمع الحقيقية".

وأشارت إلى أن هذه الهزيمة دليل على الاتجاه نحو "إضعاف تفويض الثقة الوطنية والشرعية الحقيقية لأولئك الذين يقطعون العلاقات" مع ناخبيهم، موضحةً أن هذا يعد "فيروس عدم شرعية خطير بدأ ينتشر في جميع أنحاء القارة الأوروبية".

وشددت ماتفيينكو على أنه "في سياق تنفيذهم لأوامر واشنطن والتخلي عن السيادة، لم يعد بإمكانهم (الساسة الأوروبيين ) الاعتماد على أي شيء آخر".

مارين لوبان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
لوبان بعد حل ماكرون للبرلمان: مستعدون لتولي السلطة
06:11 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت قناة "BFMTV"، أن حزب التجمع الوطني اليميني فاز مبدئيا في انتخابات البرلمان الأوروبي في فرنسا، حيث حصل على 32 في المئة من الأصوات، فيما حصل حزب النهضة بزعامة إيمانويل ماكرون على المركز الثاني بنسبة 15.4%.

ووجّه رئيس البلاد، على خلفية النتائج الأولية المنخفضة لحزبه، رسالة مصورة للفرنسيين أعلن فيها قرار حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة تجرى الجولة الأولى منها في 30 يونيو/ حزيران.

سياسي فرنسي: ماكرون يقود بلادنا إلى حرب انتحارية مع روسيا
وفي وقت سابق من اليوم، قال السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، عبر قناة "تلغرام"، إن خسارة حزب "النهضة" الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في انتخابات البرلمان الأوروبي، كانت بمثابة فشل لماكرون نفسه وسياساته.
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