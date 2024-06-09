https://sarabic.ae/20240609/سياسي-فرنسي-ماكرون-يقود-بلادنا-إلى-حرب-انتحارية-مع-روسيا-1089662964.html
سياسي فرنسي: ماكرون يقود بلادنا إلى حرب انتحارية مع روسيا
سياسي فرنسي: ماكرون يقود بلادنا إلى حرب انتحارية مع روسيا
سبوتنيك عربي
كتب السياسي الفرنسي، نيكولا دوبونت إينيان، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتصريحاته حول المواجهة مع موسكو، يجعل الحرب مع روسيا أقرب. 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T09:54+0000
2024-06-09T09:54+0000
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وقال دوبونت إينيان على منصة "إكس": "من خلال رغبته في إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا، يقودنا إيمانويل ماكرون إلى حرب انتحارية بين فرنسا وروسيا. حتى الأمريكيون والألمان والإيطاليون تخلوا عن هذا الجنون!".وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع فلاديمير زيلينسكي، أنه "فيما يتعلق بالمدربين الفرنسيين على الأراضي الأوكرانية... هذا طلب مشروع... ومن أجل الكفاءة، نعتزم إنشاء تحالف، وقد أعطى بعض شركائنا موافقتهم بالفعل... سنقوم في الأيام المقبلة استكمال تشكيل أوسع تحالف ممكن".المجر: إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا ليس مجرد تهديد بل حقيقة فقط الأعمى لا يرى ذلكوأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، أن باريس ستنقل 5 طائرات مقاتلة من طراز "ميراج - 2000" إلى كييف، وستدرب طيارين أوكرانيين على قيادتها.وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء الماضي، أن أي مدربين يدربون الجيش الأوكراني ليس لديهم أية حصانة.الكرملين: لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون قطب القوة الوحيد في العالموقال بيسكوف: "أي مدربين يشاركون في تدريب عسكريي النظام الأوكراني لا يتمتعون بأي حصانات، بغض النظر عما إذا كانوا فرنسيين أم لا".
https://sarabic.ae/20240607/صحيفة-تقر-برفض-بايدن-فكرة-ماكرون-بإرسال-مدربين-إلى-أوكرانيا-1089597317.html
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أخبار فرنسا , العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار فرنسا , العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
سياسي فرنسي: ماكرون يقود بلادنا إلى حرب انتحارية مع روسيا
كتب السياسي الفرنسي، نيكولا دوبونت إينيان، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتصريحاته حول المواجهة مع موسكو، يجعل الحرب مع روسيا أقرب.
وقال دوبونت إينيان على منصة "إكس": "من خلال رغبته في إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا، يقودنا إيمانويل ماكرون إلى حرب انتحارية بين فرنسا وروسيا. حتى الأمريكيون والألمان والإيطاليون تخلوا عن هذا الجنون!".
وصرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم أمس الجمعة، أنه يعتزم في الأيام المقبلة استكمال تشكيل تحالف من الدول المستعدة لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا.
وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع فلاديمير زيلينسكي، أنه "فيما يتعلق بالمدربين الفرنسيين على الأراضي الأوكرانية... هذا طلب مشروع... ومن أجل الكفاءة، نعتزم إنشاء تحالف، وقد أعطى بعض شركائنا موافقتهم بالفعل... سنقوم في الأيام المقبلة استكمال تشكيل أوسع تحالف ممكن".
وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، أن باريس ستنقل 5 طائرات مقاتلة من طراز "ميراج - 2000" إلى كييف، وستدرب طيارين أوكرانيين على قيادتها.
وأكد ماكرون أن "فرنسا تخطط لتدريب 4500 جندي أوكراني"، لكنه لا يعتبر هذا القرار "تصعيدًا".
وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء الماضي، أن أي مدربين يدربون الجيش الأوكراني ليس لديهم أية حصانة.
وقال بيسكوف: "أي مدربين يشاركون في تدريب عسكريي النظام الأوكراني لا يتمتعون بأي حصانات، بغض النظر عما إذا كانوا فرنسيين أم لا".