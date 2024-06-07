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سلطات خيرسون: مقتل 22 شخصا وإصابة 15 آخرين في قصف أوكراني على قرية سادوفوي
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https://sarabic.ae/20240607/الكرملين-لا-يمكن-للولايات-المتحدة-أن-تكون-قطب-القوة-الوحيد-في-العالم--1089628182.html
الكرملين: لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون قطب القوة الوحيد في العالم
الكرملين: لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون قطب القوة الوحيد في العالم
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تكون القطب الوحيد في العالم، لأنها تنازلت عن قيادة الاقتصاد... 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T18:32+0000
2024-06-07T18:32+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "آر بي سي" التلفزيونية: "الآن لا يمكن أن يوجد مثل هذا القطب الوحيد، ولم يعد أحد لديه القوة الكافية للقيام بذلك، كيف يمكن لأمريكا أن "تسيطر" بالفعل على العالم كله وهي في المرتبة الثانية من حيث الناتج المحلي الإجمالي".وسبق أن صرح ماكرون بأنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت روسيا الاتحادية الخطوط الأمامية وكان هناك طلب من أوكرانيا لإرسال قوات، مؤكدًا على أن "العديد من الدول" اتفقت مع موقف فرنسا بشأن إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20240607/خبير-أمريكي-أخطاء-الولايات-المتحدة-قوضت-تفوقها-العالمي-1089624330.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين: لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون قطب القوة الوحيد في العالم

18:32 GMT 07.06.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تكون القطب الوحيد في العالم، لأنها تنازلت عن قيادة الاقتصاد العالمي للصين.
وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "آر بي سي" التلفزيونية: "الآن لا يمكن أن يوجد مثل هذا القطب الوحيد، ولم يعد أحد لديه القوة الكافية للقيام بذلك، كيف يمكن لأمريكا أن "تسيطر" بالفعل على العالم كله وهي في المرتبة الثانية من حيث الناتج المحلي الإجمالي".

وأضاف بيسكوف للصحفيين، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، تعليقاً على تصريحات الرئيس الفرنسي: "السيد ماكرون يظهر الدعم المطلق لنظام كييف ويعلن استعداد الجمهورية الفرنسية للمشاركة المباشرة في الصراع العسكري".

العلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
خبير أمريكي: أخطاء الولايات المتحدة قوضت تفوقها العالمي
15:48 GMT
وأكد بيسكوف، أن روسيا تعتبر تصريحات ماكرون استفزازية للغاية وتؤدي إلى تصعيد التوتر في القارة.
وسبق أن صرح ماكرون بأنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت روسيا الاتحادية الخطوط الأمامية وكان هناك طلب من أوكرانيا لإرسال قوات، مؤكدًا على أن "العديد من الدول" اتفقت مع موقف فرنسا بشأن إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.
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