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أبرز تصريحات الرئيس الروسي خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024... فيديو
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خبير أمريكي: أخطاء الولايات المتحدة قوضت تفوقها العالمي
خبير أمريكي: أخطاء الولايات المتحدة قوضت تفوقها العالمي
سبوتنيك عربي
صرح الخبير السياسي الأمريكي، جون ميرشايمر، أن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها لعبت دورًا رئيسيًا في تقويض تفوقها العالمي، وستحل محلها حتماً روسيا والصين. 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T15:48+0000
2024-06-07T15:48+0000
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وأضاف في مقابلة مع قناة "دوران" على "يوتيوب"، أن "التطور السريع للصين وعودة القوة الروسية من شأنه أن يقوض النظام الليبرالي الدولي الراسخ الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة القطب الواحد بعد الحرب الباردة.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته للصين، إلى أهمية تعزيز العالم الناشئ متعدد الأقطاب والعلاقات الدبلوماسية.وشدد بوتين على أن أولئك الذين يحاولون الحفاظ على احتكارهم لصنع القرار في كافة القضايا يجب أن يفهموا أنه في هذه الحالة يعتمد عليهم ضمان أن تكون هذه العملية سلمية وخالية من الصراعات.
https://sarabic.ae/20240607/بوتين-روسيا-لم-تتصرف-قط-كدولة-مستعمرة-مثل-أمريكا--1089622635.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

خبير أمريكي: أخطاء الولايات المتحدة قوضت تفوقها العالمي

15:48 GMT 07.06.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالعلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن
العلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
صرح الخبير السياسي الأمريكي، جون ميرشايمر، أن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها لعبت دورًا رئيسيًا في تقويض تفوقها العالمي، وستحل محلها حتماً روسيا والصين.
وأضاف في مقابلة مع قناة "دوران" على "يوتيوب"، أن "التطور السريع للصين وعودة القوة الروسية من شأنه أن يقوض النظام الليبرالي الدولي الراسخ الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة القطب الواحد بعد الحرب الباردة.

وقال الخبير: "أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها إدارة هذا النظام بشكل جيد لو أنها تصرفت بشكل أكثر ليونة بعد الحرب الباردة، ولكن أصبحنا أقل قدرة على استخدام القوة الناعمة بكفاءة، وأصبحنا متهورين للغاية، وبالتالي قمنا بالكثير لتقويض سلطتنا".

كلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
بوتين: روسيا لم تتصرف قط كدولة مستعمرة مثل أمريكا
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وشدد ميرشايمر على أن الولايات المتحدة ارتكبت العديد من الأخطاء خلال السنوات العشر الماضية والتي ساهمت في تراجع النظام الأحادي القطب. ووصف الخبير السياسي الأمريكي الصراع بين الولايات المتحدة ومحكمة العدل الدولية على خلفية المحاكمات ضد إسرائيل بأنه أحد أبرز الأمثلة.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته للصين، إلى أهمية تعزيز العالم الناشئ متعدد الأقطاب والعلاقات الدبلوماسية.
وشدد بوتين على أن أولئك الذين يحاولون الحفاظ على احتكارهم لصنع القرار في كافة القضايا يجب أن يفهموا أنه في هذه الحالة يعتمد عليهم ضمان أن تكون هذه العملية سلمية وخالية من الصراعات.
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