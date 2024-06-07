https://sarabic.ae/20240607/خبير-أمريكي-أخطاء-الولايات-المتحدة-قوضت-تفوقها-العالمي-1089624330.html
خبير أمريكي: أخطاء الولايات المتحدة قوضت تفوقها العالمي
خبير أمريكي: أخطاء الولايات المتحدة قوضت تفوقها العالمي
سبوتنيك عربي
صرح الخبير السياسي الأمريكي، جون ميرشايمر، أن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها لعبت دورًا رئيسيًا في تقويض تفوقها العالمي، وستحل محلها حتماً روسيا والصين. 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T15:48+0000
2024-06-07T15:48+0000
2024-06-07T15:48+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف في مقابلة مع قناة "دوران" على "يوتيوب"، أن "التطور السريع للصين وعودة القوة الروسية من شأنه أن يقوض النظام الليبرالي الدولي الراسخ الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة القطب الواحد بعد الحرب الباردة.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته للصين، إلى أهمية تعزيز العالم الناشئ متعدد الأقطاب والعلاقات الدبلوماسية.وشدد بوتين على أن أولئك الذين يحاولون الحفاظ على احتكارهم لصنع القرار في كافة القضايا يجب أن يفهموا أنه في هذه الحالة يعتمد عليهم ضمان أن تكون هذه العملية سلمية وخالية من الصراعات.
https://sarabic.ae/20240607/بوتين-روسيا-لم-تتصرف-قط-كدولة-مستعمرة-مثل-أمريكا--1089622635.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
خبير أمريكي: أخطاء الولايات المتحدة قوضت تفوقها العالمي
صرح الخبير السياسي الأمريكي، جون ميرشايمر، أن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها لعبت دورًا رئيسيًا في تقويض تفوقها العالمي، وستحل محلها حتماً روسيا والصين.
وأضاف في مقابلة مع قناة "دوران" على "يوتيوب"، أن "التطور السريع للصين وعودة القوة الروسية من شأنه أن يقوض النظام الليبرالي الدولي الراسخ الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة القطب الواحد بعد الحرب الباردة.
وقال الخبير: "أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها إدارة هذا النظام بشكل جيد لو أنها تصرفت بشكل أكثر ليونة بعد الحرب الباردة، ولكن أصبحنا أقل قدرة على استخدام القوة الناعمة بكفاءة، وأصبحنا متهورين للغاية، وبالتالي قمنا بالكثير لتقويض سلطتنا".
وشدد ميرشايمر على أن الولايات المتحدة ارتكبت العديد من الأخطاء خلال السنوات العشر الماضية والتي ساهمت في تراجع النظام الأحادي القطب. ووصف الخبير السياسي الأمريكي الصراع بين الولايات المتحدة ومحكمة العدل الدولية على خلفية المحاكمات ضد إسرائيل بأنه أحد أبرز الأمثلة.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته للصين، إلى أهمية تعزيز العالم الناشئ متعدد الأقطاب والعلاقات الدبلوماسية.
وشدد بوتين على أن أولئك الذين يحاولون الحفاظ على احتكارهم لصنع القرار في كافة القضايا يجب أن يفهموا أنه في هذه الحالة يعتمد عليهم ضمان أن تكون هذه العملية سلمية وخالية من الصراعات.