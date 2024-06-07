https://sarabic.ae/20240607/المجر-إرسال-قوات-غربية-إلى-أوكرانيا-ليس-مجرد-تهديد-بل-حقيقة-فقط-الأعمى-لا-يرى-ذلك-1089600207.html

المجر: إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا ليس مجرد تهديد بل حقيقة فقط الأعمى لا يرى ذلك

المجر: إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا ليس مجرد تهديد بل حقيقة فقط الأعمى لا يرى ذلك

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أنه إذا كان الغرب يتحدث عن احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا، فهذه قضية محسومة بالفعل. 07.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-07T09:13+0000

2024-06-07T09:13+0000

2024-06-07T09:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065710372_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_11310d65a1a6cfee0af7cc886c249d97.jpg

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال مقابلة خاصة مع راديو "كوسوث" قال خلالها إن "الخطوة الغربية بإرسال قواتها إلى أوكرانيا ليست تهديدات، بل إنها حقائق بالفعل حقائق.وأضاف أوربان بالقول: عندما تقوم بالإبلاغ عن شيء ما كفرصة، فهذا يعني أن هذه مشكلة تم حلها في الأساس فقط الشخص الأعمى لا يرى ذلك".وتابع بالقول: "هناك رؤوس حامية في أوروبا، وستكون النتيجة المنطقية له هي إرسال قوات غربية إلى أراضي أوكرانيا".وفي وقت سابق، لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إمكانية نشر قوة عسكرية في أوكرانيا، إذا اخترقت روسيا خط المواجهة، ويأتي مثل هذا الطلب من كييف، بحسب قوله.زعيم حزب فرنسي: إرسال باريس مدربين عسكريين إلى أوكرانيا يشير إلى مرحلة جديدة من الصراعوكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.

https://sarabic.ae/20240607/صحيفة-تقر-برفض-بايدن-فكرة-ماكرون-بإرسال-مدربين-إلى-أوكرانيا-1089597317.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا