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الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240607/المجر-إرسال-قوات-غربية-إلى-أوكرانيا-ليس-مجرد-تهديد-بل-حقيقة-فقط-الأعمى-لا-يرى-ذلك-1089600207.html
المجر: إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا ليس مجرد تهديد بل حقيقة فقط الأعمى لا يرى ذلك
المجر: إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا ليس مجرد تهديد بل حقيقة فقط الأعمى لا يرى ذلك
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أنه إذا كان الغرب يتحدث عن احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا، فهذه قضية محسومة بالفعل. 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T09:13+0000
2024-06-07T09:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاءت تصريحات رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال مقابلة خاصة مع راديو "كوسوث" قال خلالها إن "الخطوة الغربية بإرسال قواتها إلى أوكرانيا ليست تهديدات، بل إنها حقائق بالفعل حقائق.وأضاف أوربان بالقول: عندما تقوم بالإبلاغ عن شيء ما كفرصة، فهذا يعني أن هذه مشكلة تم حلها في الأساس فقط الشخص الأعمى لا يرى ذلك".وتابع بالقول: "هناك رؤوس حامية في أوروبا، وستكون النتيجة المنطقية له هي إرسال قوات غربية إلى أراضي أوكرانيا".وفي وقت سابق، لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إمكانية نشر قوة عسكرية في أوكرانيا، إذا اخترقت روسيا خط المواجهة، ويأتي مثل هذا الطلب من كييف، بحسب قوله.زعيم حزب فرنسي: إرسال باريس مدربين عسكريين إلى أوكرانيا يشير إلى مرحلة جديدة من الصراعوكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
https://sarabic.ae/20240607/صحيفة-تقر-برفض-بايدن-فكرة-ماكرون-بإرسال-مدربين-إلى-أوكرانيا-1089597317.html
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روسيا

المجر: إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا ليس مجرد تهديد بل حقيقة فقط الأعمى لا يرى ذلك

09:13 GMT 07.06.2024
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
© Sputnik . Valery Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
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أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أنه إذا كان الغرب يتحدث عن احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا، فهذه قضية محسومة بالفعل.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال مقابلة خاصة مع راديو "كوسوث" قال خلالها إن "الخطوة الغربية بإرسال قواتها إلى أوكرانيا ليست تهديدات، بل إنها حقائق بالفعل حقائق.
وأضاف أوربان بالقول: عندما تقوم بالإبلاغ عن شيء ما كفرصة، فهذا يعني أن هذه مشكلة تم حلها في الأساس فقط الشخص الأعمى لا يرى ذلك".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في البيت الأبيض، واشنطن، 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة تقر برفض بايدن فكرة ماكرون بإرسال مدربين إلى أوكرانيا
07:01 GMT
وتابع بالقول: "هناك رؤوس حامية في أوروبا، وستكون النتيجة المنطقية له هي إرسال قوات غربية إلى أراضي أوكرانيا".
وفي وقت سابق، لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إمكانية نشر قوة عسكرية في أوكرانيا، إذا اخترقت روسيا خط المواجهة، ويأتي مثل هذا الطلب من كييف، بحسب قوله.
زعيم حزب فرنسي: إرسال باريس مدربين عسكريين إلى أوكرانيا يشير إلى مرحلة جديدة من الصراع
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
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Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:50 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يلقي خطابا أمام الكونغرس الأمريكي 24 يوليو المقبل.. فيديو05:37 GMT
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