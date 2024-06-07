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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240607/صحيفة-تقر-برفض-بايدن-فكرة-ماكرون-بإرسال-مدربين-إلى-أوكرانيا-1089597317.html
صحيفة تقر برفض بايدن فكرة ماكرون بإرسال مدربين إلى أوكرانيا
صحيفة تقر برفض بايدن فكرة ماكرون بإرسال مدربين إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الجمعة، بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اقترح خلال محادثته الهاتفية الأخيرة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن إرسال مدربين... 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T07:01+0000
2024-06-07T07:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأشارت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة أنه خلال المحادثة الهاتفية الأخيرة مع الرئيس جو بايدن، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا لتدريب أفراد عسكريين في منطقة الصراع، لكن بايدن لم يؤيد الاقتراح".وبحسب المنشور، أعرب الرئيس الأمريكي عن قلقه بشأن العواقب المحتملة لإرسال قوات من أي دولة في الناتو إلى منطقة الصراع، حيث يمكن أن يجدوا أنفسهم في النار.وأشار بايدن في محادثته إلى أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد الصراع، مضيفة أنه خلال المحادثة لم يتخذ زعيما الدولتين أي قرار.وفي نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، قال ماكرون إن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الفوز في هذه الحرب". ووفقا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء حتى الآن.بوتين يؤكد أن فرنسا يمكن أن تلعب دورا في التسوية ويعرب عن استعداده النظر في اقتراح ماكرونوفي وقت لاحق، أشار ماكرون، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن كل كلماته تم النظر فيها بعناية، وخلال اجتماعه مع زعماء المعارضة الفرنسية، في أوائل مارس/ آذار الجاري، أكد ماكرون أن فرنسا "ليس لديها حدود ولا خطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لكييف.وتعليقا على كلام الرئيس الفرنسي بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا، قال الكرملين إن مثل هذا التطور للأحداث سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
https://sarabic.ae/20240606/ماكرون-فرنسا-ستزود-أوكرانيا-بـ5-طائرات-مقاتلة-وستدرب-الطيارين-الأوكرانيين-1089591419.html
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صحيفة تقر برفض بايدن فكرة ماكرون بإرسال مدربين إلى أوكرانيا

07:01 GMT 07.06.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في البيت الأبيض، واشنطن، 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في البيت الأبيض، واشنطن، 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الجمعة، بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اقترح خلال محادثته الهاتفية الأخيرة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن إرسال مدربين غربيين إلى أوكرانيا، لكن الأخير لم يؤيد هذه الفكرة.
وأشارت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة أنه خلال المحادثة الهاتفية الأخيرة مع الرئيس جو بايدن، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا لتدريب أفراد عسكريين في منطقة الصراع، لكن بايدن لم يؤيد الاقتراح".
وبحسب المنشور، أعرب الرئيس الأمريكي عن قلقه بشأن العواقب المحتملة لإرسال قوات من أي دولة في الناتو إلى منطقة الصراع، حيث يمكن أن يجدوا أنفسهم في النار.
وأشار بايدن في محادثته إلى أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد الصراع، مضيفة أنه خلال المحادثة لم يتخذ زعيما الدولتين أي قرار.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ماكرون: فرنسا ستزود أوكرانيا بـ5 طائرات مقاتلة وستدرب الطيارين الأوكرانيين
أمس, 19:45 GMT
وفي نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، قال ماكرون إن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الفوز في هذه الحرب".
ووفقا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء حتى الآن.
بوتين يؤكد أن فرنسا يمكن أن تلعب دورا في التسوية ويعرب عن استعداده النظر في اقتراح ماكرون
وفي وقت لاحق، أشار ماكرون، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن كل كلماته تم النظر فيها بعناية، وخلال اجتماعه مع زعماء المعارضة الفرنسية، في أوائل مارس/ آذار الجاري، أكد ماكرون أن فرنسا "ليس لديها حدود ولا خطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لكييف.
وتعليقا على كلام الرئيس الفرنسي بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا، قال الكرملين إن مثل هذا التطور للأحداث سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
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Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:50 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يلقي خطابا أمام الكونغرس الأمريكي 24 يوليو المقبل.. فيديو05:37 GMT
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