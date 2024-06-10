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https://sarabic.ae/20240610/الخارجية-المصرية-توضح-لـسبوتنيك-أسباب-اكتساب-اجتماع-وزراء-خارجية-بريكس-أهمية-خاصة-في-هذا-التوقيت-1089693122.html
الخارجية المصرية توضح لـ"سبوتنيك" أسباب اكتساب اجتماع وزراء خارجية "بريكس" أهمية خاصة في هذا التوقيت
الخارجية المصرية توضح لـ"سبوتنيك" أسباب اكتساب اجتماع وزراء خارجية "بريكس" أهمية خاصة في هذا التوقيت
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، اليوم الاثنين، أن اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" يكتسب أهمية خاصة في هذا التوقيت، بسبب الظروف... 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T08:25+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال أبو زيد في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "اجتماع وزراء خارجية دول بريكس يكتسب أهمية خاصة في هذا التوقيت، لأنه أكبر فعالية رسمية نشارك بها على مستوى رفيع منذ انضمامنا للتجمع في الأول من يناير الماضي، وأيضا بسبب الظروف الدولية الإقليمية الجارية في الشرق الأوسط، مثل الحرب الدائرة في غزة والأوضاع المتأزمة في السودان، وهي تفرض نفسها على أجندة الاجتماع".كما بيّن المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن اجتماع وزراء خارجية "بريكس" هام في ذلك التوقيت، بسبب التحديات المالية والاقتصادية العالمية التي يمر بها النظام المالي والاقتصادي الدولي، وهو "ما يجعل من الأهمية انعقاد هذا الاجتماع والتشاور بين وزراء الخارجية حول الأولويات وكيف يتعامل التجمع مع التحديات الدولية".وأكد أبو زيد أن الرئاسة الروسية لتجمّع "بريكس" "تعمل بنشاط كبير، وتمتلك رؤية واضحة لهذا التجمع وعقدت الكثير من الاجتماعات سواء على مستوى الخبراء أو الوزراء في مجالات عديدة".وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، صرّح بأن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، توجه صباح أمس الأحد، إلى مدينة نيجني نوفورود الروسية، وذلك للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية تجمع "بريكس".وسيقوم وزراء خارجية دول "بريكس" بتحديد خارطة الطريق لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين الدول الأعضاء وتوفير الخلفية اللازمة لعقد القمة الـ16 لزعماء البريكس في مدينة قازان الروسية.ويعد هذا الاجتماع الأول الذي يحضره وزير خارجية إيران بعد أن أصبحت طهران عضوا في التكتل في مطلع العام الجاري.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
https://sarabic.ae/20240609/إيران-تشارك-في-اجتماع-وزراء-خارجية-بريكس-الذي-تستضيفه-روسيا-1089682886.html
https://sarabic.ae/20240609/موسكو-المبادئ-الأساسية-لمفهوم-الرئاسة-الروسية-لـبريكس-هي-المساواة-في-السيادة-والانفتاح-1089678647.html
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مجموعة بريكس, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, روسيا
مجموعة بريكس, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, روسيا

الخارجية المصرية توضح لـ"سبوتنيك" أسباب اكتساب اجتماع وزراء خارجية "بريكس" أهمية خاصة في هذا التوقيت

08:25 GMT 10.06.2024
© Sputnik . Amro Omranالمستشار أحمد أبوزيد
المستشار أحمد أبوزيد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
© Sputnik . Amro Omran
تابعنا عبر
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، اليوم الاثنين، أن اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" يكتسب أهمية خاصة في هذا التوقيت، بسبب الظروف الدولية الإقليمية الجارية في الشرق الأوسط مثل الحرب الدائرة في غزة والأوضاع المتأزمة في السودان.
القاهرة - سبوتنيك. وقال أبو زيد في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "اجتماع وزراء خارجية دول بريكس يكتسب أهمية خاصة في هذا التوقيت، لأنه أكبر فعالية رسمية نشارك بها على مستوى رفيع منذ انضمامنا للتجمع في الأول من يناير الماضي، وأيضا بسبب الظروف الدولية الإقليمية الجارية في الشرق الأوسط، مثل الحرب الدائرة في غزة والأوضاع المتأزمة في السودان، وهي تفرض نفسها على أجندة الاجتماع".
كما بيّن المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن اجتماع وزراء خارجية "بريكس" هام في ذلك التوقيت، بسبب التحديات المالية والاقتصادية العالمية التي يمر بها النظام المالي والاقتصادي الدولي، وهو "ما يجعل من الأهمية انعقاد هذا الاجتماع والتشاور بين وزراء الخارجية حول الأولويات وكيف يتعامل التجمع مع التحديات الدولية".
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إيران تشارك في اجتماع وزراء خارجية بريكس الذي تستضيفه روسيا
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وأكد أبو زيد أن الرئاسة الروسية لتجمّع "بريكس" "تعمل بنشاط كبير، وتمتلك رؤية واضحة لهذا التجمع وعقدت الكثير من الاجتماعات سواء على مستوى الخبراء أو الوزراء في مجالات عديدة".

وتابع، مشيرًا إلى أنه منذ تولي روسيا الرئاسة "حددت الأولويات التي تتركز على تعزيز التعاون بين دول التجمع والدول النامية، وإصلاح النظام التجاري والاقتصادي العالمي وزيادة حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة بين الدول الأعضاء، وأيضا التعاون بشكل عام في مجالات مختلفة مثل الطاقة والنقل والتعليم والثقافة".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، صرّح بأن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، توجه صباح أمس الأحد، إلى مدينة نيجني نوفورود الروسية، وذلك للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية تجمع "بريكس".
وسيقوم وزراء خارجية دول "بريكس" بتحديد خارطة الطريق لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين الدول الأعضاء وتوفير الخلفية اللازمة لعقد القمة الـ16 لزعماء البريكس في مدينة قازان الروسية.
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أمس, 17:57 GMT
ويعد هذا الاجتماع الأول الذي يحضره وزير خارجية إيران بعد أن أصبحت طهران عضوا في التكتل في مطلع العام الجاري.
وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.
وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".
وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
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