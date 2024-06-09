https://sarabic.ae/20240609/إيران-تشارك-في-اجتماع-وزراء-خارجية-بريكس-الذي-تستضيفه-روسيا-1089682886.html

إيران تشارك في اجتماع وزراء خارجية بريكس الذي تستضيفه روسيا

إيران تشارك في اجتماع وزراء خارجية بريكس الذي تستضيفه روسيا

سبوتنيك عربي

توجه القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، إلى روسيا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول تكتل "بريكس". 09.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-09T20:47+0000

2024-06-09T20:47+0000

2024-06-09T20:47+0000

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طهران - سبوتنيك. وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، اليوم الأحد، بأن "القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني يتوجه إلى روسيا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول بريكس". وأضاف البيان أن "القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني سوف يشرح مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن التطورات الإقليمية والدولية، بالالتقاء والتباحث مع وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة في هذا الاجتماع". وتابعت الوزارة في بيانها أنه "من المقرر أن يعقد اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"، وكذلك اجتماع وزراء خارجية دول ا"بريكس" والدول النامية بحضور وزراء خارجية الدول العشر الأعضاء في الـ"بريكس" يومي 10 و11 حزيران/ يونيو في مدينة نيجني نوفغورود الروسية". وذكرت الوزارة أنه "سيتم في هذا الاجتماع مناقشة القضايا المهمة للعلاقات الدولية، والحلول لتعزيز الحوكمة العالمية، وحل النزاعات في المنصات المتعددة الأطراف، مع التركيز على زيادة نفوذ البلدان النامية".وسيقوم وزراء خارجية دول "بريكس" بتحديد خارطة الطريق لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين الدول الأعضاء وتوفير الخلفية اللازمة لعقد القمة الـ16 لزعماء البريكس في مدينة كازان الروسية.ويعد هذا الاجتماع الأول الذي يحضره وزير خارجية إيران بعد أن أصبحت طهران عضوا في التكتل في مطلع العام الجاري.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي.

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