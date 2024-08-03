https://sarabic.ae/20240803/القوات-الروسية-تستهدف-نقطة-انتشار-مؤقتة-لوحدات-المرتزقة-الأجانب-1091377739.html

القوات الروسية تستهدف نقطة انتشار مؤقتة لوحدات المرتزقة الأجانب

القوات الروسية تستهدف نقطة انتشار مؤقتة لوحدات المرتزقة الأجانب

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن الجيش الروسي استهدف نقطة انتشار مؤقتة لوحدات المرتزقة الأجانب. 03.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-03T10:32+0000

2024-08-03T10:32+0000

2024-08-03T11:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية قاذفتين لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-125" ومحطة رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية "بي-18"، ومستودعات الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية، ونقطة انتشار مؤقتة لوحدات المرتزقة الأجانب، وتراكم القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 138 منطقة".وأشارت إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 115 عسكريًا ودبابة وست مركبات، وعدد من المدافع".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240803/إعلام-نجاحات-القوات-المسلحة-الروسية-غيرت-موقف-الأوكرانيين-بشأن-المفاوضات-1091375974.html

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