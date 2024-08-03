القوات الروسية تستهدف نقطة انتشار مؤقتة لوحدات المرتزقة الأجانب
10:32 GMT 03.08.2024 (تم التحديث: 11:13 GMT 03.08.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن الجيش الروسي استهدف نقطة انتشار مؤقتة لوحدات المرتزقة الأجانب.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية قاذفتين لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-125" ومحطة رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية "بي-18"، ومستودعات الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية، ونقطة انتشار مؤقتة لوحدات المرتزقة الأجانب، وتراكم القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 138 منطقة".
وأضافت الدفاع: "سيطرت وحدات من مجموعة "الشرق" على مواقع أكثر فائدة، وهزمت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدتي فوديانوي وستوروزيفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشارت إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 115 عسكريًا ودبابة وست مركبات، وعدد من المدافع".
ووفقا للدفاع، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخ "باتريوت" مضاد للطائرات أمريكي الصنع، و9 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و140 طائرة دون طيار، منها 80 خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.