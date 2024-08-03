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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240803/القوات-الروسية-تستهدف-نقطة-انتشار-مؤقتة-لوحدات-المرتزقة-الأجانب-1091377739.html
القوات الروسية تستهدف نقطة انتشار مؤقتة لوحدات المرتزقة الأجانب
القوات الروسية تستهدف نقطة انتشار مؤقتة لوحدات المرتزقة الأجانب
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن الجيش الروسي استهدف نقطة انتشار مؤقتة لوحدات المرتزقة الأجانب. 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T10:32+0000
2024-08-03T11:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية قاذفتين لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-125" ومحطة رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية "بي-18"، ومستودعات الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية، ونقطة انتشار مؤقتة لوحدات المرتزقة الأجانب، وتراكم القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 138 منطقة".وأشارت إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 115 عسكريًا ودبابة وست مركبات، وعدد من المدافع".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240803/إعلام-نجاحات-القوات-المسلحة-الروسية-غيرت-موقف-الأوكرانيين-بشأن-المفاوضات-1091375974.html
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روسيا

القوات الروسية تستهدف نقطة انتشار مؤقتة لوحدات المرتزقة الأجانب

10:32 GMT 03.08.2024 (تم التحديث: 11:13 GMT 03.08.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن الجيش الروسي استهدف نقطة انتشار مؤقتة لوحدات المرتزقة الأجانب.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية قاذفتين لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-125" ومحطة رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية "بي-18"، ومستودعات الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية، ونقطة انتشار مؤقتة لوحدات المرتزقة الأجانب، وتراكم القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 138 منطقة".

وأضافت الدفاع: "سيطرت وحدات من مجموعة "الشرق" على مواقع أكثر فائدة، وهزمت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدتي فوديانوي وستوروزيفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشارت إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 115 عسكريًا ودبابة وست مركبات، وعدد من المدافع".

ووفقا للدفاع، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخ "باتريوت" مضاد للطائرات أمريكي الصنع، و9 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و140 طائرة دون طيار، منها 80 خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة".

جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: نجاحات القوات المسلحة الروسية غيرت موقف الأوكرانيين بشأن المفاوضات
08:22 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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