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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240719/القوات-الروسية-تدمر-3-مقاتلات-ميغ-29-و10-زوارق-مسيرة-أوكرانية-خلال-أسبوع---1090945055.html
القوات الروسية تدمر 3 مقاتلات "ميغ-29" و10 زوارق مسيرة أوكرانية خلال أسبوع
القوات الروسية تدمر 3 مقاتلات "ميغ-29" و10 زوارق مسيرة أوكرانية خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن خسائر القوات الأوكرانية في مناطق مسؤولية قوات مجموعة "فوستوك" (الشرق) التابعة للقوات المسلحة الروسية، بلغت نحو 925... 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T12:49+0000
2024-07-19T12:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في تقرير الوزارة الأسبوعي عن سير العملية العسكرية الخاصة، أنه "خلال أسبوع، بلغت خسائر العدو نحو 925 عسكريا، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة من بينها ناقلتي جند "إم113" أمريكية الصنع، و35 سيارة، و26 مدفع ميدان، من بينها 19 مدفع هاوتز ومدفع ذاتي الدفع من عيار 155 ملم، من صنع دول الناتو".وفي سياق متصل، أشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن الدفاعات الجوية أسقطت 3 طائرات أوكرانية من طراز "ميغ-29" تتبع للقوات الجوية الأوكرانية و8 صواريخ "أتاكمز" و10 قنابل جوية "هامر" خلال أسبوع. بالإضافة إلى إسقاط 44 صاروخا من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، وتدمير 305 طائرة مسيرة، بينها 94 في المجال الجوي الروسي.كما نجحت القوات البحرية التابعة لأسطول البحر الأسود بتدمير 10 زوارق مسيرة في البحر الأسود.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.أوكرانيا تشكو من تأخير تزويدها بمقاتلات "إف-16"وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240719/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-يوريفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-----عاجل-1090944197.html
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القوات الروسية تدمر 3 مقاتلات "ميغ-29" و10 زوارق مسيرة أوكرانية خلال أسبوع

12:49 GMT 19.07.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن خسائر القوات الأوكرانية في مناطق مسؤولية قوات مجموعة "فوستوك" (الشرق) التابعة للقوات المسلحة الروسية، بلغت نحو 925 عسكريا والعديد من المعدات العسكرية خلال الأسبوع الماضي.
وجاء في تقرير الوزارة الأسبوعي عن سير العملية العسكرية الخاصة، أنه "خلال أسبوع، بلغت خسائر العدو نحو 925 عسكريا، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة من بينها ناقلتي جند "إم113" أمريكية الصنع، و35 سيارة، و26 مدفع ميدان، من بينها 19 مدفع هاوتز ومدفع ذاتي الدفع من عيار 155 ملم، من صنع دول الناتو".

وفي السياق نفسه، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات من مجموعة "دنيبر" ألحقت الهزيمة بصفوف القوات المسلحة الأوكرانية وتكبدها خسائر بلغت 715 عسكريا خلال أسبوع.

وفي سياق متصل، أشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن الدفاعات الجوية أسقطت 3 طائرات أوكرانية من طراز "ميغ-29" تتبع للقوات الجوية الأوكرانية و8 صواريخ "أتاكمز" و10 قنابل جوية "هامر" خلال أسبوع. بالإضافة إلى إسقاط 44 صاروخا من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، وتدمير 305 طائرة مسيرة، بينها 94 في المجال الجوي الروسي.
كما نجحت القوات البحرية التابعة لأسطول البحر الأسود بتدمير 10 زوارق مسيرة في البحر الأسود.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر يوريفكا وأوروجينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
12:00 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
أوكرانيا تشكو من تأخير تزويدها بمقاتلات "إف-16"
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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