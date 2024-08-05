https://sarabic.ae/20240805/القوات-الروسية-تدمر--دبابتين-ليوبارد-ألمانيتين-في-مقاطعة-خاركوف-1091426546.html
القوات الروسية تدمر دبابتين "ليوبارد" ألمانيتين في مقاطعة خاركوف... فيديو
القوات الروسية تدمر دبابتين "ليوبارد" ألمانيتين في مقاطعة خاركوف... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر تدمير دبابتين ألمانيتين من طراز "ليوبارد" تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية على يد وحدات من قوات... 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T07:31+0000
2024-08-05T07:31+0000
2024-08-05T07:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
سلاح روسيا
ليوبارد
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع، أنه تم تدمير ثلاث دبابات، اثنتين منها من طراز "ليوبارد" الألمانية، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية في مقاطعة خاركوف.وأضاف البيان: "خلال عمليات الاستطلاع في منطقتين من مقاطعة خاركوف، حدد عسكريون من وحدات الاستطلاع حركة وموقع إطلاق نار مموه لأطقم دبابات "ليوبارد" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، الذين كانوا يطلقون النار على مواقع الوحدات الروسية، وبتحليل البيانات الاستخبارية الواردة، تم اتخاذ قرار بإطلاق النار على دبابات العدو".وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن لقطات المراقبة الموضوعية التي تم الحصول عليها في الوقت الفعلي أتاحت التحقق من تدمير دبابتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-25"القوات الروسية تدمر 3 صواريخ "باتريوت" و14 صاروخ "هيمارس" وصاروخ "أتاكمز" و61 مسيرة أوكرانية
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, سلاح روسيا, ليوبارد, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, سلاح روسيا, ليوبارد, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر دبابتين "ليوبارد" ألمانيتين في مقاطعة خاركوف... فيديو
07:31 GMT 05.08.2024 (تم التحديث: 07:48 GMT 05.08.2024)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر تدمير دبابتين ألمانيتين من طراز "ليوبارد" تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية على يد وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية في مقاطعة خاركوف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع، أنه تم تدمير ثلاث دبابات، اثنتين منها من طراز "ليوبارد" الألمانية، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية في مقاطعة خاركوف.
وأضاف البيان: "خلال عمليات الاستطلاع في منطقتين من مقاطعة خاركوف، حدد عسكريون من وحدات الاستطلاع حركة وموقع إطلاق نار مموه لأطقم دبابات "ليوبارد" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، الذين كانوا يطلقون النار على مواقع الوحدات الروسية،
وبتحليل البيانات الاستخبارية الواردة، تم اتخاذ قرار بإطلاق النار على دبابات العدو".
وبحسب بيان الوزارة، فقد تم تنفيذ الضربات بواسطة مسيرة "لانتسيت"، ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "مستا-إس"، باستخدام قذيفة "كراسنوبول" العالية الدقة.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن لقطات المراقبة الموضوعية التي تم الحصول عليها في الوقت الفعلي أتاحت التحقق من تدمير دبابتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.