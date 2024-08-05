https://sarabic.ae/20240805/الجيش-البيلاروسي-يشارك-بمناورة-بالذخيرة-الحية-في-روسيا-الاتحادية-1091440964.html
الجيش البيلاروسي يشارك بمناورة بالذخيرة الحية في روسيا الاتحادية
الجيش البيلاروسي يشارك بمناورة بالذخيرة الحية في روسيا الاتحادية
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الاثنين، أن عسكريين من إحدى وحدات قوات الدفاع الجوي البيلاروسية، سيشاركون في مناورة بالذخيرة الحية على... 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T13:58+0000
2024-08-05T13:58+0000
2024-08-05T13:58+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع البيلاروسية: "يقوم جنود إحدى الوحدات العسكرية التابعة لقوات الدفاع الجوي بتحميل المعدات على قطارات السكك الحديدية، وسيشارك أفراد الوحدة العسكرية في مناورة بالذخيرة الحية على أراضي روسيا الاتحادية".وأضاف ماتروسوف: "تتيح الأحداث المخطط لها زيادة مستوى تماسك الوحدات، وكذلك ممارسة تقنيات وأساليب تكتيكية جديدة في القتال المضاد للطائرات الجوية. في المجموع، هناك نحو أربعة آلاف عسكري، و150 قطعة من المعدات، ويتم حاليًا تحميل الوحدات الفردية المشاركة في التدريبات، على المستويات العسكرية، للمغادرة إلى روسيا الاتحادية".وبحسب البيان، فإنه سيتم تنفيذ المناورة الرئيسية في ساحة "أشولوك" للتدريب، ومن المخطط تنفيذ مهام تدريبية قتالية مع قوات الصواريخ المضادة للطائرات وقوات الهندسة الراديوية والطائرات المقاتلة."ذخيرة خاصة"... المرحلة الثالثة من تدريبات القوات النووية غير الاستراتيجية في روسيا... فيديو"كا-52 إم" تضرب نقطة أوكرانية محصنة بصواريخ "فيخر"
https://sarabic.ae/20240715/الجيش-الروسي-يتسلم-دفعة-جديدة-من-المقاتلات-الاعتراضية-البعيدة-المدى-ميغ-31-1090817759.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, الجيش الروسي, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, الجيش الروسي, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
الجيش البيلاروسي يشارك بمناورة بالذخيرة الحية في روسيا الاتحادية
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الاثنين، أن عسكريين من إحدى وحدات قوات الدفاع الجوي البيلاروسية، سيشاركون في مناورة بالذخيرة الحية على الأراضي الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع البيلاروسية: "يقوم جنود إحدى الوحدات العسكرية التابعة لقوات الدفاع الجوي بتحميل المعدات على قطارات السكك الحديدية، وسيشارك أفراد الوحدة العسكرية في مناورة بالذخيرة الحية على أراضي روسيا الاتحادية".
وقال نائب قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي للجيش البيلاروسي، ميخائيل ماتروسوف، إنه "خلال شهر أغسطس (آب الجاري)، ووفقا لخطة التدريب للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، يتم إجراء تدريب عملي وتكتيكي بالذخيرة الحية على أراضي روسيا الاتحادية".
وأضاف ماتروسوف: "تتيح الأحداث المخطط لها زيادة مستوى تماسك الوحدات، وكذلك ممارسة تقنيات وأساليب تكتيكية جديدة
في القتال المضاد للطائرات الجوية. في المجموع، هناك نحو أربعة آلاف عسكري، و150 قطعة من المعدات، ويتم حاليًا تحميل الوحدات الفردية المشاركة في التدريبات، على المستويات العسكرية، للمغادرة إلى روسيا الاتحادية".
وبحسب البيان، فإنه سيتم تنفيذ المناورة الرئيسية في ساحة "أشولوك" للتدريب، ومن المخطط تنفيذ مهام تدريبية قتالية مع قوات الصواريخ
المضادة للطائرات وقوات الهندسة الراديوية والطائرات المقاتلة.