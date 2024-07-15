https://sarabic.ae/20240715/سفن-حربية-روسية-وصينية-تحمل-أسلحة-خارقة-في-مناورات-البحر-المشترك-2024-1090835080.html
سفن حربية روسية وصينية تحمل أسلحة خارقة في مناورات "البحر المشترك 2024"
سفن حربية روسية وصينية تحمل أسلحة خارقة في مناورات "البحر المشترك 2024"
سبوتنيك عربي
تشارك وحدات بحرية روسية وصينية في المناورات البحرية المشتركة التي تستضيفها بكين وتجري فعالياتها في بحر الصين الجنوبي، وعلى متنها أنواع مختلفة من الأسلحة... 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T20:48+0000
2024-07-15T20:48+0000
2024-07-15T20:48+0000
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وتمتلك القطع البحرية المشاركة قدرات صاروخية خارقة يمكنها تدمير أي هدف معاد سواء كان في البر أو البحر أو الجو، حسبما أفاد تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، اليوم الاثنين.السفن الروسيةوتحمل الوحدات البحرية الروسية صواريخ "أوران" المضادة للسفن وصواريخ "ريدوت" المضادة للطائرات وأنظمة المدفعية "A-190".السفن الصينيةوتحمل السفن الصينية صواريخ إطلاق رأسي مضادة للسفن والغواصات والطائرات، وصواريخ سطح جو للتعامل مع التهديدات المتنوعة.ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن تشمل التدريبات الروسية الصينية إطلاق نار حي للأسلحة المشاركة التي تشمل الطائرات والصواريخ والمدفعية والأسلحة الأخرى، إضافة إلى التدريب على مكافحة الغواصات.ووصلت سفن الأسطول الحربي الروسي إلى ميناء عسكري في مدينة تشانجيانغ في مقاطعة قوانغدونغ الصينية، يوم الجمعة الـ12 من يوليو/ تموز الجاري، لتنضم إلى السفن الصينية، حيث يجري حشد الوحدات البحرية من الجانبين.وتمتلك روسيا والصين أضخم أسطولين حربيين في العالم، وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، ويتجاوز إجمالي ما تملكه الدولتان من وحدات بحرية 1500 وحدة.ويحتل الأسطول الروسي المرتبة الأولى عالميا بـ781 وحدة تضم حاملة طائرات واحدة و14 مدمرة و12 فرقاطة، و83 كورفيت، و65 غواصة، 122 سفينة دورية، و47 كاسحة ألغام بحرية.ويحتل الأسطول الصيني المرتبة الثانية عالميا بـ730 وحدة بحرية تضم حاملتا طائرات في الخدمة و3 حاملات مروحيات و49 مدمرة، و42 فرقاطة، و72 كورفيت، و61 غواصة، و150 سفينة دورية، و36 كاسحة ألغام بحرية.
https://sarabic.ae/20240715/الصين-وروسيا-تبدآن-مناورات-بحرية-مشتركة-1090820639.html
https://sarabic.ae/20240401/فوجيان-الأكثر-رعبا-أسطول-حاملات-الطائرات-الصيني-يثير-ذعر-الأمريكيين-1087591746.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين
سفن حربية روسية وصينية تحمل أسلحة خارقة في مناورات "البحر المشترك 2024"
تشارك وحدات بحرية روسية وصينية في المناورات البحرية المشتركة التي تستضيفها بكين وتجري فعالياتها في بحر الصين الجنوبي، وعلى متنها أنواع مختلفة من الأسلحة الخارقة.
وتمتلك القطع البحرية المشاركة قدرات صاروخية خارقة يمكنها تدمير أي هدف معاد سواء كان في البر أو البحر أو الجو، حسبما أفاد تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية
، اليوم الاثنين.
غرومكي: طراد تابع لسفن المحيط الهادئ الروسي انضم له عام 2018.
ريزكي: طراد تابع لمحيط الهادئ الروسي انضم له عام 2023.
وتحمل الوحدات البحرية الروسية صواريخ "أوران" المضادة للسفن وصواريخ "ريدوت" المضادة للطائرات وأنظمة المدفعية "A-190".
نانينغ: مدمرة تابعة للبحرية الصينية من نوع "052D" ودخلت الخدمة عام 2016.
فريغات: سفينة حربية من نوع "054A"
وتحمل السفن الصينية صواريخ إطلاق رأسي مضادة للسفن والغواصات والطائرات، وصواريخ سطح جو للتعامل مع التهديدات المتنوعة.
ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن تشمل التدريبات الروسية الصينية إطلاق نار حي للأسلحة المشاركة التي تشمل الطائرات والصواريخ والمدفعية والأسلحة الأخرى، إضافة إلى التدريب على مكافحة الغواصات.
ووصلت سفن الأسطول الحربي الروسي إلى ميناء عسكري في مدينة تشانجيانغ في مقاطعة قوانغدونغ الصينية، يوم الجمعة الـ12 من يوليو/ تموز الجاري، لتنضم إلى السفن الصينية، حيث يجري حشد الوحدات البحرية من الجانبين.
وتمتلك روسيا والصين أضخم أسطولين حربيين
في العالم، وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، ويتجاوز إجمالي ما تملكه الدولتان من وحدات بحرية 1500 وحدة.
ويحتل الأسطول الروسي المرتبة الأولى عالميا بـ781 وحدة تضم حاملة طائرات واحدة و14 مدمرة و12 فرقاطة، و83 كورفيت، و65 غواصة، 122 سفينة دورية، و47 كاسحة ألغام بحرية.
ويحتل الأسطول الصيني المرتبة الثانية عالميا بـ730 وحدة بحرية تضم حاملتا طائرات
في الخدمة و3 حاملات مروحيات و49 مدمرة، و42 فرقاطة، و72 كورفيت، و61 غواصة، و150 سفينة دورية، و36 كاسحة ألغام بحرية.