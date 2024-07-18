الدفاع الصينية: المناورات المشتركة مع روسيا تعزز الثقة بين أسطولي الدولتين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:30 GMT
26 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
4 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إيران منفتحة لعلاقات جيدة مع الغرب إذا تم التعامل معها بتقدير واحترام
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق ينبذ الطائفية والاستقطاب السياسي مع استقبال ملايين الزوار في كربلاء يوم عاشوراء
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
10:43 GMT
17 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240718/الدفاع-الصينية-المناورات-المشتركة-مع-روسيا-تعزز-الثقة-بين-أسطولي-الدولتين-1090908577.html
الدفاع الصينية: المناورات المشتركة مع روسيا تعزز الثقة بين أسطولي الدولتين
الدفاع الصينية: المناورات المشتركة مع روسيا تعزز الثقة بين أسطولي الدولتين
سبوتنيك عربي
اختتمت، أمس الأربعاء، المناورات البحرية المشتركة بين روسيا والصين، بعدما شاركت فيها سفن حربية من أساطيل الدولتين. 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T09:14+0000
2024-07-18T09:14+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101538/71/1015387103_0:120:3217:1929_1920x0_80_0_0_23b03484dcd2d8f1172d490bc2e53b2a.jpg
وجرت المناورات، التي انطلقت الاثنين الماضي، في بحر الصين الجنوبي، وجرى خلالها استخدام وحدات بحرية مزودة بقدرات صاروخية خارقة يمكن استخدامها ضد الأهداف البحرية سواء كانت سفنا أو غواصات، إضافة إلى الصواريخ المضادة للطائرات.وقالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، إن المناورات البحرية "البحر المشترك 2024" ساهمت في تعزيز الثقة بين الأسطولين الصيني والروسي، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الأطقم البحرية للسفن المشاركة، حسبما ذكرت "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.ولفتت الوزارة إلى أن هذه السلسلة من التدريبات أصبحت نقطة تعاون رئيسية بين البلدين، مشيرة إلى أنها تساهم في تعزيز الأمن البحري وزيادة القدرة على الاستجابة المشتركة للتهديدات.وتمتلك روسيا والصين أضخم أسطولين حربيين في العالم، وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، ويتجاوز إجمالي ما تملكه الدولتان 1500 وحدة بحرية.ويحتل الأسطول الروسي المرتبة الأولى عالميا بـ781 وحدة تضم حاملة طائرات واحدة و14 مدمرة و12 فرقاطة، و83 كورفيت، و65 غواصة، 122 سفينة دورية، و47 كاسحة ألغام بحرية.ويحتل الأسطول الصيني المرتبة الثانية عالميا بـ730 وحدة بحرية تضم حاملتا طائرات في الخدمة و3 حاملات مروحيات و49 مدمرة، و42 فرقاطة، و72 كورفيت، و61 غواصة، و150 سفينة دورية، و36 كاسحة ألغام بحرية.
https://sarabic.ae/20240715/الصين-وروسيا-تبدآن-مناورات-بحرية-مشتركة-1090820639.html
https://sarabic.ae/20240715/سفن-حربية-روسية-وصينية-تحمل-أسلحة-خارقة-في-مناورات-البحر-المشترك-2024-1090835080.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101538/71/1015387103_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_e46cbec9ae446bc89f4bc613cc2cae2a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين

الدفاع الصينية: المناورات المشتركة مع روسيا تعزز الثقة بين أسطولي الدولتين

09:14 GMT 18.07.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورمدمرة صينية
مدمرة صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
اختتمت، أمس الأربعاء، المناورات البحرية المشتركة بين روسيا والصين، بعدما شاركت فيها سفن حربية من أساطيل الدولتين.
وجرت المناورات، التي انطلقت الاثنين الماضي، في بحر الصين الجنوبي، وجرى خلالها استخدام وحدات بحرية مزودة بقدرات صاروخية خارقة يمكن استخدامها ضد الأهداف البحرية سواء كانت سفنا أو غواصات، إضافة إلى الصواريخ المضادة للطائرات.
مقاتلات جي - 15 على متن حاملة طائرات صينية طراز لياونينغ - الأسطول الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
الصين وروسيا تبدآن مناورات بحرية مشتركة
15 يوليو, 14:54 GMT
وقالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، إن المناورات البحرية "البحر المشترك 2024" ساهمت في تعزيز الثقة بين الأسطولين الصيني والروسي، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الأطقم البحرية للسفن المشاركة، حسبما ذكرت "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.
ولفتت الوزارة إلى أن هذه السلسلة من التدريبات أصبحت نقطة تعاون رئيسية بين البلدين، مشيرة إلى أنها تساهم في تعزيز الأمن البحري وزيادة القدرة على الاستجابة المشتركة للتهديدات.
وتمتلك روسيا والصين أضخم أسطولين حربيين في العالم، وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، ويتجاوز إجمالي ما تملكه الدولتان 1500 وحدة بحرية.
مدمرة صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
سفن حربية روسية وصينية تحمل أسلحة خارقة في مناورات "البحر المشترك 2024"
15 يوليو, 20:48 GMT
ويحتل الأسطول الروسي المرتبة الأولى عالميا بـ781 وحدة تضم حاملة طائرات واحدة و14 مدمرة و12 فرقاطة، و83 كورفيت، و65 غواصة، 122 سفينة دورية، و47 كاسحة ألغام بحرية.
ويحتل الأسطول الصيني المرتبة الثانية عالميا بـ730 وحدة بحرية تضم حاملتا طائرات في الخدمة و3 حاملات مروحيات و49 مدمرة، و42 فرقاطة، و72 كورفيت، و61 غواصة، و150 سفينة دورية، و36 كاسحة ألغام بحرية.
© Sputnik"شيليم".. سفينة دورية روسية متعددة المهام
شيليم.. سفينة دورية روسية متعددة المهام - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
"شيليم".. سفينة دورية روسية متعددة المهام
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:34 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تلقي منشورات تهديد بالقتل على مخيم جنين بالضفة الغربية05:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала