https://sarabic.ae/20240802/ذخيرة-خاصة-المرحلة-الثالثة-من-تدريبات-القوات-النووية-غير-الاستراتيجية-في-روسيا-فيديو--1091341483.html

"ذخيرة خاصة"... المرحلة الثالثة من تدريبات القوات النووية غير الاستراتيجية في روسيا... فيديو

"ذخيرة خاصة"... المرحلة الثالثة من تدريبات القوات النووية غير الاستراتيجية في روسيا... فيديو

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي تدرب على تجهيز الصواريخ بذخيرة خاصة خلال تدريبات القوات النووية غير الاستراتيجية. 02.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-02T07:53+0000

2024-08-02T07:53+0000

2024-08-02T08:09+0000

روسيا

سلاح روسيا

الجيش الروسي

سلاح نووي

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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "خلال المرحلة الثالثة الجارية من تدريبات القوات النووية غير الاستراتيجية، عمل أفراد التشكيلات الصاروخية في المنطقتين العسكريتين الجنوبية والوسطى على حل مسائل تجهيز مركبات الإطلاق بذخائر تدريب خاصة، والسيطرة على مناطق محددة للإطلاق الإلكتروني".تقوم المنشآت بوضع الصواريخ ذات ذخيرة التدريب الخاصة في وضع عمودي، بالإضافة إلى ذلك، تم عرض لقطات للتدريب على الطيران، والطائرات التي تقوم بدوريات.وأعلنت الوزارة، في وقت سابق، بدء المرحلة الثالثة من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية، والتي ستعمل خلالها على إعداد وحدات القوات المسلحة للاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية.جرت المرحلة الأولى من التدريبات في شهر مايو/أيار الماضي، والثانية في شهر يونيو/حزيران الماضي. وخلال المناورات، جرت الاستعدادات للاستخدام القتالي بالأسلحة النووية غير الاستراتيجية، في أجزاء من المناطق العسكرية الجنوبية، ولينينغراد، ووحدات القوات الجوية الفضائية، والبحرية.وتجري التدريبات بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين. وكما أكدت وزارة الخارجية الروسية، يجب النظر إلى المناورات في سياق التصريحات العدائية التي يدلي بها السياسيون الغربيون والأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي.لافروف: نشر أسلحة نووية في جنوب شرق آسيا يزيد المخاطر الأمنية في المنطقةالسفير الروسي لدى واشنطن: خطط أمريكا لنشر صواريخ متوسطة المدى في ألمانيا تشكل تهديدا للأمن الدولي

https://sarabic.ae/20240801/روسيا-تجهز-الصواريخ-والطائرات-في-إطار-المرحلة-الثالثة-من-تدريب-القوات-النووية-غير-الاستراتيجية--1091305650.html

https://sarabic.ae/20240731/بدء-المرحلة-الثالثة-من-مناورات-القوات-النووية-غير-الاستراتيجية-في-روسيا-فيديو-1091272360.html

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