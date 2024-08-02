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"ذخيرة خاصة"... المرحلة الثالثة من تدريبات القوات النووية غير الاستراتيجية في روسيا... فيديو
"ذخيرة خاصة"... المرحلة الثالثة من تدريبات القوات النووية غير الاستراتيجية في روسيا... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي تدرب على تجهيز الصواريخ بذخيرة خاصة خلال تدريبات القوات النووية غير الاستراتيجية. 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T07:53+0000
2024-08-02T08:09+0000
روسيا
سلاح روسيا
الجيش الروسي
سلاح نووي
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "خلال المرحلة الثالثة الجارية من تدريبات القوات النووية غير الاستراتيجية، عمل أفراد التشكيلات الصاروخية في المنطقتين العسكريتين الجنوبية والوسطى على حل مسائل تجهيز مركبات الإطلاق بذخائر تدريب خاصة، والسيطرة على مناطق محددة للإطلاق الإلكتروني".تقوم المنشآت بوضع الصواريخ ذات ذخيرة التدريب الخاصة في وضع عمودي، بالإضافة إلى ذلك، تم عرض لقطات للتدريب على الطيران، والطائرات التي تقوم بدوريات.وأعلنت الوزارة، في وقت سابق، بدء المرحلة الثالثة من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية، والتي ستعمل خلالها على إعداد وحدات القوات المسلحة للاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية.جرت المرحلة الأولى من التدريبات في شهر مايو/أيار الماضي، والثانية في شهر يونيو/حزيران الماضي. وخلال المناورات، جرت الاستعدادات للاستخدام القتالي بالأسلحة النووية غير الاستراتيجية، في أجزاء من المناطق العسكرية الجنوبية، ولينينغراد، ووحدات القوات الجوية الفضائية، والبحرية.وتجري التدريبات بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين. وكما أكدت وزارة الخارجية الروسية، يجب النظر إلى المناورات في سياق التصريحات العدائية التي يدلي بها السياسيون الغربيون والأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي.لافروف: نشر أسلحة نووية في جنوب شرق آسيا يزيد المخاطر الأمنية في المنطقةالسفير الروسي لدى واشنطن: خطط أمريكا لنشر صواريخ متوسطة المدى في ألمانيا تشكل تهديدا للأمن الدولي
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https://sarabic.ae/20240731/بدء-المرحلة-الثالثة-من-مناورات-القوات-النووية-غير-الاستراتيجية-في-روسيا-فيديو-1091272360.html
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روسيا, سلاح روسيا, الجيش الروسي, سلاح نووي
روسيا, سلاح روسيا, الجيش الروسي, سلاح نووي

"ذخيرة خاصة"... المرحلة الثالثة من تدريبات القوات النووية غير الاستراتيجية في روسيا... فيديو

07:53 GMT 02.08.2024 (تم التحديث: 08:09 GMT 02.08.2024)
© Sputnik . GEORGEY ZEMAREV / الانتقال إلى بنك الصورطائرة حربية روسية "سو - 24 إم" تحمل صواريخ غير موجهة طراز "إس - 8"
طائرة حربية روسية سو - 24 إم تحمل صواريخ غير موجهة طراز إس - 8 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
© Sputnik . GEORGEY ZEMAREV
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي تدرب على تجهيز الصواريخ بذخيرة خاصة خلال تدريبات القوات النووية غير الاستراتيجية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "خلال المرحلة الثالثة الجارية من تدريبات القوات النووية غير الاستراتيجية، عمل أفراد التشكيلات الصاروخية في المنطقتين العسكريتين الجنوبية والوسطى على حل مسائل تجهيز مركبات الإطلاق بذخائر تدريب خاصة، والسيطرة على مناطق محددة للإطلاق الإلكتروني".

بدورها، تدربت وحدات الطيران التابعة للقوات الجوية على تجهيز أسلحة الطيران بذخيرة تدريبية خاصة، وقامت بدوريات جوية في المناطق المخصصة.

كما عرضت وزارة الدفاع فيديو لأنظمة صاروخية تدخل مناطق التمركز للإطلاق الإلكتروني، خلال المرحلة الثالثة من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية.

تقوم المنشآت بوضع الصواريخ ذات ذخيرة التدريب الخاصة في وضع عمودي، بالإضافة إلى ذلك، تم عرض لقطات للتدريب على الطيران، والطائرات التي تقوم بدوريات.
بدء المرحلة الثالثة من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا تجهز الصواريخ والطائرات في إطار المرحلة الثالثة من تدريب القوات النووية غير الاستراتيجية
أمس, 06:52 GMT
وأعلنت الوزارة، في وقت سابق، بدء المرحلة الثالثة من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية، والتي ستعمل خلالها على إعداد وحدات القوات المسلحة للاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية.
صواريخ روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بدء المرحلة الثالثة من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية في روسيا... فيديو
31 يوليو, 07:40 GMT
جرت المرحلة الأولى من التدريبات في شهر مايو/أيار الماضي، والثانية في شهر يونيو/حزيران الماضي. وخلال المناورات، جرت الاستعدادات للاستخدام القتالي بالأسلحة النووية غير الاستراتيجية، في أجزاء من المناطق العسكرية الجنوبية، ولينينغراد، ووحدات القوات الجوية الفضائية، والبحرية.
وتجري التدريبات بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين. وكما أكدت وزارة الخارجية الروسية، يجب النظر إلى المناورات في سياق التصريحات العدائية التي يدلي بها السياسيون الغربيون والأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي.
لافروف: نشر أسلحة نووية في جنوب شرق آسيا يزيد المخاطر الأمنية في المنطقة
السفير الروسي لدى واشنطن: خطط أمريكا لنشر صواريخ متوسطة المدى في ألمانيا تشكل تهديدا للأمن الدولي
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