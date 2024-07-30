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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240730/الولايات-المتحدة-تقوم-بتجهيز-طائرات-إف-16-المقرر-إرسالها-إلى-كييف-بصواريخ-أمريكية-1091250717.html
الولايات المتحدة تجهز طائرات "إف-16" المقرر إرسالها إلى كييف بصواريخ أمريكية
الولايات المتحدة تجهز طائرات "إف-16" المقرر إرسالها إلى كييف بصواريخ أمريكية
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وافقت على تسليح عشرات الطائرات المقاتلة من طراز "إف-16"، التي سيتم إرسالها إلى أوكرانيا، بصواريخ... 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T13:09+0000
2024-07-30T13:10+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الناتو
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأكدت الولايات المتحدة أنها تريد تسليح الطائرات التي سترسل إلى كييف بصواريخ "أرض- جو" من طراز "أي جي إم - هارم"، وأنظمة توجيه عالية الدقة للقنابل، وصواريخ "جو-جو" من طراز "أي إم آر أي أي إم" و"أي آي إم- 9إكس"، بالإضافة إلى قنابل صغيرة.وجاء في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، التي نقلت الخبر: "وافقت الولايات المتحدة على تسليح العشرات من مقاتلات "إف-16" التي سيتم إرسالها إلى أوكرانيا بصواريخ أمريكية وأسلحة متقدمة أخرى، وتستعد الدنمارك وهولندا لإرسال أولى طائرات "إف-16" الأمريكية الصنع إلى أوكرانيا، هذا الصيف، تليها المزيد من بلجيكا والنرويج، ولكن حتى الآن مصدر الأسلحة الحيوية للطائرة لا يزال مجهولا".وكانت هولندا والدنمارك أول من وافق على تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"، وأكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتسلم طائرات مقاتلة من دول ثالثة بمجرد استكمال طياريها التدرب على هذه الطائرات.وقالت وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونغرين، إن "لاهاي تتوقع إرسال أول مقاتلات من طراز"إف-16" إلى كييف هذا العام"، وذكرت أيضًا أن "هولندا تعتزم إرسال من 12-18 مقاتلة من هذا النوع إلى مركز تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات "إف-16" في رومانيا".وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن الولايات المتحدة والدول التابعة لها في حلف شمال الأطلسي تخلق مخاطر نشوب صراع مسلح مباشر مع روسيا، وهذا محفوف بعواقب كارثية. ووفقا له، فإن حقيقة أن كييف لديها مقاتلات من طراز "إف-16" قادرة على حمل أسلحة نووية ستعتبرها روسيا بمثابة تهديد من الغرب في المجال النووي.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تتعارض مع التسوية وتشرك دول الـ"ناتو" بشكل مباشر في الصراع، وأشار لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، ودول أخرى. خبير بريطاني يكشف عن الخطط الحقيقية لأوكرانيا حول استخدام مقاتلات "إف-16" خبير أمريكي يكشف مصير مقاتلات "إف-16" في دول الاتحاد الأوروبي
https://sarabic.ae/20240710/بلينكن-واشنطن-وحلفاؤها-يرسلون-دفعة-من-طائرات-إف-16-إلى-أوكرانيا-1090666427.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الناتو, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الناتو, رصد عسكري

الولايات المتحدة تجهز طائرات "إف-16" المقرر إرسالها إلى كييف بصواريخ أمريكية

13:09 GMT 30.07.2024 (تم التحديث: 13:10 GMT 30.07.2024)
© AFP 2023 / DESHAKALYAN CHOWDHURYطائرات القوات الجوية الأمريكية من طراز "إف-16"
طائرات القوات الجوية الأمريكية من طراز إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
© AFP 2023 / DESHAKALYAN CHOWDHURY
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وافقت على تسليح عشرات الطائرات المقاتلة من طراز "إف-16"، التي سيتم إرسالها إلى أوكرانيا، بصواريخ أمريكية و"أسلحة متقدمة" أخرى.
وأكدت الولايات المتحدة أنها تريد تسليح الطائرات التي سترسل إلى كييف بصواريخ "أرض- جو" من طراز "أي جي إم - هارم"، وأنظمة توجيه عالية الدقة للقنابل، وصواريخ "جو-جو" من طراز "أي إم آر أي أي إم" و"أي آي إم- 9إكس"، بالإضافة إلى قنابل صغيرة.
وجاء في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، التي نقلت الخبر: "وافقت الولايات المتحدة على تسليح العشرات من مقاتلات "إف-16" التي سيتم إرسالها إلى أوكرانيا بصواريخ أمريكية وأسلحة متقدمة أخرى، وتستعد الدنمارك وهولندا لإرسال أولى طائرات "إف-16" الأمريكية الصنع إلى أوكرانيا، هذا الصيف، تليها المزيد من بلجيكا والنرويج، ولكن حتى الآن مصدر الأسلحة الحيوية للطائرة لا يزال مجهولا".
وكانت هولندا والدنمارك أول من وافق على تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"، وأكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتسلم طائرات مقاتلة من دول ثالثة بمجرد استكمال طياريها التدرب على هذه الطائرات.
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
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بلينكن: واشنطن وحلفاؤها يرسلون دفعة من طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا
10 يوليو, 14:40 GMT
وقالت وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونغرين، إن "لاهاي تتوقع إرسال أول مقاتلات من طراز"إف-16" إلى كييف هذا العام"، وذكرت أيضًا أن "هولندا تعتزم إرسال من 12-18 مقاتلة من هذا النوع إلى مركز تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات "إف-16" في رومانيا".

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى لاهاي، ألكسندر شولغين، أن الهولنديين "يغضون الطرف" عن حقيقة أن إمداد كييف بمقاتلاتهم من طراز "إف-16"، سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا وزيادة المعاناة لسكانها.

مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
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أوكرانيا تشكو من تأخير تزويدها بمقاتلات "إف-16"
19 يوليو, 10:26 GMT
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن الولايات المتحدة والدول التابعة لها في حلف شمال الأطلسي تخلق مخاطر نشوب صراع مسلح مباشر مع روسيا، وهذا محفوف بعواقب كارثية. ووفقا له، فإن حقيقة أن كييف لديها مقاتلات من طراز "إف-16" قادرة على حمل أسلحة نووية ستعتبرها روسيا بمثابة تهديد من الغرب في المجال النووي.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تتعارض مع التسوية وتشرك دول الـ"ناتو" بشكل مباشر في الصراع، وأشار لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، ودول أخرى.
خبير بريطاني يكشف عن الخطط الحقيقية لأوكرانيا حول استخدام مقاتلات "إف-16"
خبير أمريكي يكشف مصير مقاتلات "إف-16" في دول الاتحاد الأوروبي
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