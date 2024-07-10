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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240710/بلينكن-واشنطن-وحلفاؤها-يرسلون-دفعة-من-طائرات-إف-16-إلى-أوكرانيا-1090666427.html
بلينكن: واشنطن وحلفاؤها يرسلون دفعة من طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا
بلينكن: واشنطن وحلفاؤها يرسلون دفعة من طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها بدأوا بالفعل في نقل المقاتلات الأمريكية من طراز "إف-16" إلى... 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T14:40+0000
2024-07-10T14:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
الناتو
حلف الأطلسي
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جاء هذا الإعلان خلال فعالية أقيمت على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن، وقال بلينكن: "بينما نتحدث، تجري عملية نقل مقاتلات "إف-16" من الدنمارك، وهولندا، وستحلق هذه المقاتلات في الأجواء الأوكرانية هذا الصيف".وكما جاء في بيان مشترك لقادة الولايات المتحدة، وهولندا، والدنمارك، فإن الحلفاء يعتزمون تزويد أوكرانيا بـ "أسراب" من مقاتلات "إف-16"، وسيساعد التحالف في صيانتها وتسليحها وتدريب الطيارين.وفي العام الماضي، اتفقت هولندا، والدنمارك على تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمقاتلات "إف-16". وفي نفس الوقت تقريبًا، بدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين.وفي وقت سابق، صرحت وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونغرين، أنه سيتم تسليم الطائرة الأولى، في صيف عام 2024. وأوضح وزير الخارجية الدنماركي، لارس ليكي راسموسن، في مايو/أيار الماضي، أن كوبنهاغن ستسمح لأوكرانيا باستخدام طائرات "إف-16" لمهاجمة روسيا.وبدوره، أعلن وزير الخارجية البلجيكي آدجا لبيب، عن تسليم 30 طائرة من هذا النوع إلى نظام كييف بحلول، عام 2028، على أن تصل أولى هذه الطائرات هذا العام.وبحسب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فإن موسكو ستنظر إلى نقل هؤلاء المقاتلات كإشارة متعمدة من حلف شمال الأطلسي في المجال النووي.وأشار لافروف إلى أن ظهورها (مقاتلات "إف-16") في أوكرانيا لن يغير الوضع على خط التماس القتالي بأي حال من الأحوال، إذ سيتم تدمير المقاتلات بنفس الطريقة التي يتم بها تدمير أنواع الأسلحة الأخرى.وكما أكد رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما، أندريه كارتابولوف، إذا شاركت طائرات "إف-16" في مهام قتالية، فستصبح هي ومطاراتها المحلية هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة الروسية.مقارنة بين "سو-30" الروسية و"إف-15" الأمريكيةميزات المقاتلة الروسية المتعددة المهام من الجيل الخامس "سو-57"
https://sarabic.ae/20240709/هولندا-تعتزم-تقديم-18-مقاتلة-إف-16-حتى-نهاية-2025-لتدريب-طيارين-أوكرانيين-على-تشغيلها-1090646067.html
https://sarabic.ae/20240613/ضابط-أوكراني-سابق-من-الصعب-على-طائرات-إف-16-الإقلاع-بسبب-استهدافها-من-الجيش-الروسي-1089837525.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الناتو, حلف الأطلسي
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الناتو, حلف الأطلسي

بلينكن: واشنطن وحلفاؤها يرسلون دفعة من طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا

14:40 GMT 10.07.2024
© AFP 2023 / EVELYN HOCKSTEINوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
© AFP 2023 / EVELYN HOCKSTEIN
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها بدأوا بالفعل في نقل المقاتلات الأمريكية من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا.
جاء هذا الإعلان خلال فعالية أقيمت على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن، وقال بلينكن: "بينما نتحدث، تجري عملية نقل مقاتلات "إف-16" من الدنمارك، وهولندا، وستحلق هذه المقاتلات في الأجواء الأوكرانية هذا الصيف".
وكما جاء في بيان مشترك لقادة الولايات المتحدة، وهولندا، والدنمارك، فإن الحلفاء يعتزمون تزويد أوكرانيا بـ "أسراب" من مقاتلات "إف-16"، وسيساعد التحالف في صيانتها وتسليحها وتدريب الطيارين.
وفي العام الماضي، اتفقت هولندا، والدنمارك على تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمقاتلات "إف-16". وفي نفس الوقت تقريبًا، بدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين.
الطائرة المقاتلة كي إف - 16 التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 21:42 GMT
وفي وقت سابق، صرحت وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونغرين، أنه سيتم تسليم الطائرة الأولى، في صيف عام 2024. وأوضح وزير الخارجية الدنماركي، لارس ليكي راسموسن، في مايو/أيار الماضي، أن كوبنهاغن ستسمح لأوكرانيا باستخدام طائرات "إف-16" لمهاجمة روسيا.
وبدوره، أعلن وزير الخارجية البلجيكي آدجا لبيب، عن تسليم 30 طائرة من هذا النوع إلى نظام كييف بحلول، عام 2028، على أن تصل أولى هذه الطائرات هذا العام.
إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
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ضابط أوكراني سابق: من الصعب على طائرات "إف-16" الإقلاع بسبب استهدافها من الجيش الروسي
13 يونيو, 19:05 GMT
وبحسب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فإن موسكو ستنظر إلى نقل هؤلاء المقاتلات كإشارة متعمدة من حلف شمال الأطلسي في المجال النووي.
وأشار لافروف إلى أن ظهورها (مقاتلات "إف-16") في أوكرانيا لن يغير الوضع على خط التماس القتالي بأي حال من الأحوال، إذ سيتم تدمير المقاتلات بنفس الطريقة التي يتم بها تدمير أنواع الأسلحة الأخرى.
وكما أكد رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما، أندريه كارتابولوف، إذا شاركت طائرات "إف-16" في مهام قتالية، فستصبح هي ومطاراتها المحلية هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة الروسية.
مقارنة بين "سو-30" الروسية و"إف-15" الأمريكية
ميزات المقاتلة الروسية المتعددة المهام من الجيل الخامس "سو-57"
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