هولندا تعتزم تقديم 18 مقاتلة "إف-16" حتى نهاية 2025 لتدريب طيارين أوكرانيين على تشغيلها

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
افتتاح المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" في يكاترينبرج بمشاركة دولية واسعة
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:31 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
11:52 GMT
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من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
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الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التحركات العسكرية الأمريكية غرب ليبيا
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29 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
16:33 GMT
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مساحة حرة
تهديدات أنصار الله للسعودية.. هل تنسف محادثات السلام؟
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الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
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أمساليوم
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240709/هولندا-تعتزم-تقديم-18-مقاتلة-إف-16-حتى-نهاية-2025-لتدريب-طيارين-أوكرانيين-على-تشغيلها-1090646067.html
هولندا تعتزم تقديم 18 مقاتلة "إف-16" حتى نهاية 2025 لتدريب طيارين أوكرانيين على تشغيلها
هولندا تعتزم تقديم 18 مقاتلة "إف-16" حتى نهاية 2025 لتدريب طيارين أوكرانيين على تشغيلها
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز أن هولندا تعتزم تسليم 18 مقاتلة "إف-16" إلى مركز تدريب في رومانيا بحلول نهاية عام 2025، لتدريب طيارين أوكرانيين على... 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T21:42+0000
2024-07-09T21:42+0000
حكومة هولندا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وكتب بريكلمانز، في منشور على منصة "إكس": "ناقشنا مع لوكهيد مارتن [الشركة المصنعة لمقاتلات إف-16] تدريب طيارين أوكرانيين على تشغيل مقاتلات إف-16، ولهذا الغرض نعمل على إنشاء مركز تدريب أوروبي في رومانيا، وبحلول نهاية 2025 ستكون هولندا قد سلمت 18 مقاتلة إف-16 للتدريب".وفي وقت سابق هذا الشهر، صرح السفير الروسي لدى هولندا فلاديمير تارابرين، أن موسكو تعتبر سماح تصدير طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا، بمثابة خطوة مدروسة من قبل لاهاي نحو تصعيد الصراع وزعزعة استقرار الوضع.وقال تارابرين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "إحدى الخطوات المتهورة [التي اتخذها مجلس وزراء هولندا السابق] هي بالطبع السماح بتصدير طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا، على خلفية الموافقة المسبقة من قبل السلطات الهولندية على استخدام الأسلحة الغربية من جانب نظام كييف ضد أهداف على الأراضي الروسية".وأضاف: "إننا نعتبر ذلك تحركًا مدروسًا من جانب لاهاي [هولندا] لتصعيد الصراع وزعزعة استقرار الوضع"، مؤكدًا أن الدول الغربية تتحمل مسؤولية العواقب غير المتوقعة لهذا الوضع.وأشار السفير الروسي إلى أن روسيا تعتبر مقاتلات "إف-16" التي تخطط هولندا لإرسالها إلى أوكرانيا، وكذلك المطارات التي تنطلق منها، أهدافًا مشروعة خلال العملية العسكرية الخاصة.يذكر أن وزيرة الدفاع الهولندية السابقة كايسا أولونغرين كانت قد أعلنت أن أمستردام ستسمح لأوكرانيا باستخدام مقاتلات "إف-16" التابعة لها لضرب أهداف عسكرية داخل روسيا.وكانت روسيا قد أرسلت مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا؛ كما أكد أيضًا وزير الخارجية سيرغي لافروف سابقًا، أن أي شحنة تتضمن أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240619/مستشار-بايدن-يعلن-التوصل-إلى-موافقة-بنشر-مقاتلات-إف-16-في-أوكرانيا-1089985255.html
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حكومة هولندا, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
حكومة هولندا, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

هولندا تعتزم تقديم 18 مقاتلة "إف-16" حتى نهاية 2025 لتدريب طيارين أوكرانيين على تشغيلها

21:42 GMT 09.07.2024
© AP Photoالطائرة المقاتلة "كي إف - 16" التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية
الطائرة المقاتلة كي إف - 16 التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز أن هولندا تعتزم تسليم 18 مقاتلة "إف-16" إلى مركز تدريب في رومانيا بحلول نهاية عام 2025، لتدريب طيارين أوكرانيين على تشغيل هذا الطراز.
موسكو - سبوتنيك. وكتب بريكلمانز، في منشور على منصة "إكس": "ناقشنا مع لوكهيد مارتن [الشركة المصنعة لمقاتلات إف-16] تدريب طيارين أوكرانيين على تشغيل مقاتلات إف-16، ولهذا الغرض نعمل على إنشاء مركز تدريب أوروبي في رومانيا، وبحلول نهاية 2025 ستكون هولندا قد سلمت 18 مقاتلة إف-16 للتدريب".
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار بايدن يعلن التوصل إلى موافقة بنشر مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا
19 يونيو, 10:53 GMT
وفي وقت سابق هذا الشهر، صرح السفير الروسي لدى هولندا فلاديمير تارابرين، أن موسكو تعتبر سماح تصدير طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا، بمثابة خطوة مدروسة من قبل لاهاي نحو تصعيد الصراع وزعزعة استقرار الوضع.
وقال تارابرين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "إحدى الخطوات المتهورة [التي اتخذها مجلس وزراء هولندا السابق] هي بالطبع السماح بتصدير طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا، على خلفية الموافقة المسبقة من قبل السلطات الهولندية على استخدام الأسلحة الغربية من جانب نظام كييف ضد أهداف على الأراضي الروسية".
وأضاف: "إننا نعتبر ذلك تحركًا مدروسًا من جانب لاهاي [هولندا] لتصعيد الصراع وزعزعة استقرار الوضع"، مؤكدًا أن الدول الغربية تتحمل مسؤولية العواقب غير المتوقعة لهذا الوضع.
وأشار السفير الروسي إلى أن روسيا تعتبر مقاتلات "إف-16" التي تخطط هولندا لإرسالها إلى أوكرانيا، وكذلك المطارات التي تنطلق منها، أهدافًا مشروعة خلال العملية العسكرية الخاصة.
يذكر أن وزيرة الدفاع الهولندية السابقة كايسا أولونغرين كانت قد أعلنت أن أمستردام ستسمح لأوكرانيا باستخدام مقاتلات "إف-16" التابعة لها لضرب أهداف عسكرية داخل روسيا.
وكانت روسيا قد أرسلت مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا؛ كما أكد أيضًا وزير الخارجية سيرغي لافروف سابقًا، أن أي شحنة تتضمن أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد على يد نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مكتب الإعلام الحكومي في غزة يحذر من دعوات إسرائيل للنزوح من القطاع21:16 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إخلاء مستشفى المعمداني في غزة وخروجه عن الخدمة جراء القصف الإسرائيليأمس, 16:33 GMT
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