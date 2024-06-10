خبير أمريكي يكشف مصير مقاتلات "إف-16" في دول الاتحاد الأوروبي

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وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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المقهى الثقافي
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صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
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30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد إدراج الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة متهمة بالمشاركة في مجزرة النصيرات، الرئيس الفلسطيني يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
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59 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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10 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
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كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
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27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
10:03 GMT
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صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
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صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
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خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
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خبير أمريكي يكشف مصير مقاتلات "إف-16" في دول الاتحاد الأوروبي
خبير أمريكي يكشف مصير مقاتلات "إف-16" في دول الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
صرح الناشط الأمريكي في مجال حقوق الإنسان، أجامو بركة، أنه "إذا كانت المقاتلات الأمريكية من طراز "إف-16" المنقولة إلى أوكرانيا، متمركزة في دول الاتحاد الأوروبي،... 10.06.2024, سبوتنيك عربي
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وكتب بركة على منصة "إكس": "إذا نشرت الولايات المتحدة طائراتها "إف-16" في دول الاتحاد الأوروبي، التي لديها من الغباء ما يكفي لمهاجمة روسيا بها، فإن تلك القواعد ستصبح أهدافاً مشروعة".وأوضح أنه "في هذه الحالة، يمكن أن تؤدي الضربات الروسية إلى تفعيل المادة 5 من ميثاق الناتو ويُنظر إليها على أنها هجوم على الحلف".وفي سياق متصل، قال قائد سلاح الجو الأوكراني، سيرغي غولوبتسوف، اليوم الاثنين، إن "كييف تعتزم نشر بعض مقاتلات "إف-16" التي تلقتها من الغرب في الخارج".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.ووفقا للافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع الأوكراني، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، ودول أخرى.إعلام: طائرات "أواكس" السويدية ستصبح هدفا سهلا للصواريخ الروسيةالدنمارك تعلن السماح لأوكرانيا باستخدام مقاتلات "إف-16" لضرب أهداف في روسيا
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https://sarabic.ae/20240603/إف-16-الأمريكية-ستكون-هدفا-مشروعا-لروسيا-إذا-هاجمت-أراضيها-1089455604.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

خبير أمريكي يكشف مصير مقاتلات "إف-16" في دول الاتحاد الأوروبي

19:34 GMT 10.06.2024
© Sputnik . Alexander Kovalev / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة "إف-16"
مقاتلة إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
© Sputnik . Alexander Kovalev
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صرح الناشط الأمريكي في مجال حقوق الإنسان، أجامو بركة، أنه "إذا كانت المقاتلات الأمريكية من طراز "إف-16" المنقولة إلى أوكرانيا، متمركزة في دول الاتحاد الأوروبي، فإنها ستصبح أهدافًا مشروعة لروسيا".
وكتب بركة على منصة "إكس": "إذا نشرت الولايات المتحدة طائراتها "إف-16" في دول الاتحاد الأوروبي، التي لديها من الغباء ما يكفي لمهاجمة روسيا بها، فإن تلك القواعد ستصبح أهدافاً مشروعة".
وأوضح أنه "في هذه الحالة، يمكن أن تؤدي الضربات الروسية إلى تفعيل المادة 5 من ميثاق الناتو ويُنظر إليها على أنها هجوم على الحلف".
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وأردف بركة، بالقول: "يبدو أن قيادة الولايات المتحدة وأوروبا تريد موتنا جميعا".

وفي سياق متصل، قال قائد سلاح الجو الأوكراني، سيرغي غولوبتسوف، اليوم الاثنين، إن "كييف تعتزم نشر بعض مقاتلات "إف-16" التي تلقتها من الغرب في الخارج".
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
الطائرة المقاتلة كي إف - 16 التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
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3 يونيو, 10:30 GMT
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا للافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع الأوكراني، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، ودول أخرى.
إعلام: طائرات "أواكس" السويدية ستصبح هدفا سهلا للصواريخ الروسية
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