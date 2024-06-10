https://sarabic.ae/20240610/خبير-أمريكي-يكشف-مصير-مقاتلات-إف-16-في-دول-الاتحاد-الأوروبي-1089726271.html

خبير أمريكي يكشف مصير مقاتلات "إف-16" في دول الاتحاد الأوروبي

خبير أمريكي يكشف مصير مقاتلات "إف-16" في دول الاتحاد الأوروبي

سبوتنيك عربي

صرح الناشط الأمريكي في مجال حقوق الإنسان، أجامو بركة، أنه "إذا كانت المقاتلات الأمريكية من طراز "إف-16" المنقولة إلى أوكرانيا، متمركزة في دول الاتحاد الأوروبي،... 10.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-10T19:34+0000

2024-06-10T19:34+0000

2024-06-10T19:34+0000

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وكتب بركة على منصة "إكس": "إذا نشرت الولايات المتحدة طائراتها "إف-16" في دول الاتحاد الأوروبي، التي لديها من الغباء ما يكفي لمهاجمة روسيا بها، فإن تلك القواعد ستصبح أهدافاً مشروعة".وأوضح أنه "في هذه الحالة، يمكن أن تؤدي الضربات الروسية إلى تفعيل المادة 5 من ميثاق الناتو ويُنظر إليها على أنها هجوم على الحلف".وفي سياق متصل، قال قائد سلاح الجو الأوكراني، سيرغي غولوبتسوف، اليوم الاثنين، إن "كييف تعتزم نشر بعض مقاتلات "إف-16" التي تلقتها من الغرب في الخارج".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.ووفقا للافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع الأوكراني، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، ودول أخرى.إعلام: طائرات "أواكس" السويدية ستصبح هدفا سهلا للصواريخ الروسيةالدنمارك تعلن السماح لأوكرانيا باستخدام مقاتلات "إف-16" لضرب أهداف في روسيا

https://sarabic.ae/20240607/إعلام-الغرب-يدق-ناقوس-الخطر-بشأن-مقاتلات-إف-16-في-أوكرانيا-1089622316.html

https://sarabic.ae/20240603/إف-16-الأمريكية-ستكون-هدفا-مشروعا-لروسيا-إذا-هاجمت-أراضيها-1089455604.html

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