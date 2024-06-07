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بث مباشر لكلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024... فيديو
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بث مباشر
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240607/إعلام-الغرب-يدق-ناقوس-الخطر-بشأن-مقاتلات-إف-16-في-أوكرانيا-1089622316.html
إعلام: الغرب يدق ناقوس الخطر بشأن مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا
إعلام: الغرب يدق ناقوس الخطر بشأن مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر إعلامية، اليوم الجمعة، بأن أوكرانيا تفتقر إلى الطيارين المدربين على قيادة الطائرات المقاتلة من طراز "إف-16"، الموردة من الغرب. 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T15:05+0000
2024-06-07T15:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
إف 16
مقاتلات إف 16
الناتو
رصد عسكري
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وقالت المصادر إن أوكرانيا تواجه مشكلة خطيرة تتعلق بطائرات "إف-16"، التي ستستلمها كييف قريبًا، حيث ليس لدى أوكرانيا ما يكفي من الطيارين المدربين لتشغيلها.وتوجهت كييف إلى حلفائها بطلب لحل المشكلة الحالية، لكن لم تكن هناك أماكن شاغرة كافية لتدريب الطيارين الأوكران في مراكز تدريب الطيارين الأوروبية أو الأمريكية. وفي الوقت نفسه، يعتقد العديد من الخبراء أن طائرات "إف-16" لن تكون قادرة على مساعدة القوات المسلحة الأوكرانية على تغيير الوضع على الجبهة، بحسب المصادر.وكانت هولندا والدنمارك أول من وافق على تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"، وأكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتلقى طائرات مقاتلة من طرف ثالث بمجرد استكمال طياريها التدريب.وفي وقت سابق، قالت وزيرة الدفاع الهولندية، إن لاهاي تتوقع إرسال أولى مقاتلات "إف-16" إلى كييف في عام 2024.وبدوره، قال وزير الخارجية البلجيكي آدجا لبيب، إن بروكسل ستنقل 30 طائرة مقاتلة من طراز "إف-16 "إلى كييف بحلول عام 2028، ومن المقرر أن تصل الطائرة الأولى هذا العام.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.ووفقا للافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.إعلام: طائرات "أواكس" السويدية ستصبح هدفا سهلا للصواريخ الروسيةالدنمارك تعلن السماح لأوكرانيا باستخدام مقاتلات "إف-16" لضرب أهداف في روسيا
https://sarabic.ae/20240513/الدنمارك-تحدد-موعد-تسليم-طائرات-إف-16-لأوكرانيا--1088809870.html
https://sarabic.ae/20240506/روسيا-سنتعامل-مع-مقاتلات-إف-16-في-أوكرانيا-على-أنها-حاملات-للأسلحة-النووية-1088579907.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, إف 16, مقاتلات إف 16, الناتو, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, روسيا, إف 16, مقاتلات إف 16, الناتو, رصد عسكري

إعلام: الغرب يدق ناقوس الخطر بشأن مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا

15:05 GMT 07.06.2024
© AP Photo / Toby Talbotمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Toby Talbot
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أفادت مصادر إعلامية، اليوم الجمعة، بأن أوكرانيا تفتقر إلى الطيارين المدربين على قيادة الطائرات المقاتلة من طراز "إف-16"، الموردة من الغرب.
وقالت المصادر إن أوكرانيا تواجه مشكلة خطيرة تتعلق بطائرات "إف-16"، التي ستستلمها كييف قريبًا، حيث ليس لدى أوكرانيا ما يكفي من الطيارين المدربين لتشغيلها.
وتوجهت كييف إلى حلفائها بطلب لحل المشكلة الحالية، لكن لم تكن هناك أماكن شاغرة كافية لتدريب الطيارين الأوكران في مراكز تدريب الطيارين الأوروبية أو الأمريكية. وفي الوقت نفسه، يعتقد العديد من الخبراء أن طائرات "إف-16" لن تكون قادرة على مساعدة القوات المسلحة الأوكرانية على تغيير الوضع على الجبهة، بحسب المصادر.
وكانت هولندا والدنمارك أول من وافق على تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"، وأكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتلقى طائرات مقاتلة من طرف ثالث بمجرد استكمال طياريها التدريب.
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدنمارك تحدد موعد تسليم طائرات "إف-16" لأوكرانيا
13 مايو, 20:14 GMT
وفي وقت سابق، قالت وزيرة الدفاع الهولندية، إن لاهاي تتوقع إرسال أولى مقاتلات "إف-16" إلى كييف في عام 2024.
وبدوره، قال وزير الخارجية البلجيكي آدجا لبيب، إن بروكسل ستنقل 30 طائرة مقاتلة من طراز "إف-16 "إلى كييف بحلول عام 2028، ومن المقرر أن تصل الطائرة الأولى هذا العام.
إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
روسيا: سنتعامل مع مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا على أنها حاملات للأسلحة النووية
6 مايو, 15:10 GMT
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا للافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
إعلام: طائرات "أواكس" السويدية ستصبح هدفا سهلا للصواريخ الروسية
الدنمارك تعلن السماح لأوكرانيا باستخدام مقاتلات "إف-16" لضرب أهداف في روسيا
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