https://sarabic.ae/20240613/ضابط-أوكراني-سابق-من-الصعب-على-طائرات-إف-16-الإقلاع-بسبب-استهدافها-من-الجيش-الروسي-1089837525.html
ضابط أوكراني سابق: من الصعب على طائرات "إف-16" الإقلاع بسبب استهدافها من الجيش الروسي
ضابط أوكراني سابق: من الصعب على طائرات "إف-16" الإقلاع بسبب استهدافها من الجيش الروسي
سبوتنيك عربي
وقال العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، إنه سيكون من الصعب على طائرات "إف-16" الإقلاع من المطارات الأوكرانية، لأن القوات الروسية تهاجمها. 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T19:05+0000
2024-06-13T19:05+0000
2024-06-13T19:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ستاريكوف عبر قناة "نيوز فاكتوري" على موقع "يوتيوب"، أنه "إذا تم تدمير المدرج، فإن الطائرات مثل "إف-16"، تكون ذات جودة عالية بشكل عام، فقط عندما يكون المدرج نظيفا، وإذا كان المدرج غير نظيف، فإن "إف-16" ستفقد جودتها".وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، إنه "إذا شاركت طائرات "إف-16" في مهام قتالية، فإنها والمطارات التي تتمركز فيها ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة الروسية".وشدد لافروف على أن ظهور المقاتلات المذكورة في أوكرانيا، لن يغير الوضع على خط التماس القتالي بأي حال من الأحوال، وسيتم تدميرها كغيرها من أنواع الأسلحة الغربية.
https://sarabic.ae/20240613/ستولتنبرغ-الناتو-يرحب-بالقمة-بشأن-أوكرانيا-لكن-الحلف-سيستمر-في-توريد-الأسلحة-1089836155.html
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روسيا
ضابط أوكراني سابق: من الصعب على طائرات "إف-16" الإقلاع بسبب استهدافها من الجيش الروسي
وقال العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، إنه سيكون من الصعب على طائرات "إف-16" الإقلاع من المطارات الأوكرانية، لأن القوات الروسية تهاجمها.
وأضاف ستاريكوف عبر قناة "نيوز فاكتوري" على موقع "يوتيوب"، أنه "إذا تم تدمير المدرج، فإن الطائرات مثل "إف-16"، تكون ذات جودة عالية بشكل عام، فقط عندما يكون المدرج نظيفا، وإذا كان المدرج غير نظيف، فإن "إف-16" ستفقد جودتها".
وأضاف ستاريكوف أن الطائرات السوفيتية، على عكس طائرات "إف-16"الأمريكية، متواضعة بسبب مدخل الهواء المثبت في الأعلى.
وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، إنه "إذا شاركت طائرات "إف-16" في مهام قتالية، فإنها والمطارات التي تتمركز فيها ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة الروسية".
ووفقا لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فإن روسيا سوف تنظر إلى تسليم طائرات "إف-16" كإشارة متعمدة لحلف شمال الأطلسي في المجال النووي.
وشدد لافروف على أن ظهور المقاتلات المذكورة في أوكرانيا، لن يغير الوضع على خط التماس القتالي بأي حال من الأحوال، وسيتم تدميرها كغيرها من أنواع الأسلحة الغربية.