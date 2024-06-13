ضابط أوكراني سابق: من الصعب على طائرات "إف-16" الإقلاع بسبب استهدافها من الجيش الروسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:24 GMT
36 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: نحتاج للتعاون مع روسيا في مجال التعليم بكل المناطق المصرية
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
سيطرة اليمين المتطرف على الحكومة الإسرائيلية وتحذير واشنطن من حرب محدودة مع لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
11:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:40 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: نتنياهو قد يذهب إلى حماقة في لبنان
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
غزة... حماس تطلب ضمانات مكتوبة بشأن وقف إطلاق النار.. ما موقف واشنطن؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240613/ضابط-أوكراني-سابق-من-الصعب-على-طائرات-إف-16-الإقلاع-بسبب-استهدافها-من-الجيش-الروسي-1089837525.html
ضابط أوكراني سابق: من الصعب على طائرات "إف-16" الإقلاع بسبب استهدافها من الجيش الروسي
ضابط أوكراني سابق: من الصعب على طائرات "إف-16" الإقلاع بسبب استهدافها من الجيش الروسي
سبوتنيك عربي
وقال العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، إنه سيكون من الصعب على طائرات "إف-16" الإقلاع من المطارات الأوكرانية، لأن القوات الروسية تهاجمها. 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T19:05+0000
2024-06-13T19:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103538/42/1035384291_0:118:2250:1384_1920x0_80_0_0_c9e4cd6b4060a049205068bb3569ead4.jpg
وأضاف ستاريكوف عبر قناة "نيوز فاكتوري" على موقع "يوتيوب"، أنه "إذا تم تدمير المدرج، فإن الطائرات مثل "إف-16"، تكون ذات جودة عالية بشكل عام، فقط عندما يكون المدرج نظيفا، وإذا كان المدرج غير نظيف، فإن "إف-16" ستفقد جودتها".وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، إنه "إذا شاركت طائرات "إف-16" في مهام قتالية، فإنها والمطارات التي تتمركز فيها ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة الروسية".وشدد لافروف على أن ظهور المقاتلات المذكورة في أوكرانيا، لن يغير الوضع على خط التماس القتالي بأي حال من الأحوال، وسيتم تدميرها كغيرها من أنواع الأسلحة الغربية.
https://sarabic.ae/20240613/ستولتنبرغ-الناتو-يرحب-بالقمة-بشأن-أوكرانيا-لكن-الحلف-سيستمر-في-توريد-الأسلحة-1089836155.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103538/42/1035384291_125:0:2125:1500_1920x0_80_0_0_217ae6b95999161f3a0d2ab747b717f3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

ضابط أوكراني سابق: من الصعب على طائرات "إف-16" الإقلاع بسبب استهدافها من الجيش الروسي

19:05 GMT 13.06.2024
© U.S. Air Force photo by Christopher Okulaإف-16
إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
© U.S. Air Force photo by Christopher Okula
تابعنا عبر
وقال العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، إنه سيكون من الصعب على طائرات "إف-16" الإقلاع من المطارات الأوكرانية، لأن القوات الروسية تهاجمها.
وأضاف ستاريكوف عبر قناة "نيوز فاكتوري" على موقع "يوتيوب"، أنه "إذا تم تدمير المدرج، فإن الطائرات مثل "إف-16"، تكون ذات جودة عالية بشكل عام، فقط عندما يكون المدرج نظيفا، وإذا كان المدرج غير نظيف، فإن "إف-16" ستفقد جودتها".
وأضاف ستاريكوف أن الطائرات السوفيتية، على عكس طائرات "إف-16"الأمريكية، متواضعة بسبب مدخل الهواء المثبت في الأعلى.
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ستولتنبرغ: الناتو يرحب بالقمة بشأن أوكرانيا لكن الحلف سيستمر في توريد الأسلحة
17:59 GMT
وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، إنه "إذا شاركت طائرات "إف-16" في مهام قتالية، فإنها والمطارات التي تتمركز فيها ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة الروسية".
ووفقا لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فإن روسيا سوف تنظر إلى تسليم طائرات "إف-16" كإشارة متعمدة لحلف شمال الأطلسي في المجال النووي.
وشدد لافروف على أن ظهور المقاتلات المذكورة في أوكرانيا، لن يغير الوضع على خط التماس القتالي بأي حال من الأحوال، وسيتم تدميرها كغيرها من أنواع الأسلحة الغربية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. دعوات إسرائيلية لفرض نظام عسكري وبناء مستوطنات في غزة13:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала