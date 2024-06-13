https://sarabic.ae/20240613/ستولتنبرغ-الناتو-يرحب-بالقمة-بشأن-أوكرانيا-لكن-الحلف-سيستمر-في-توريد-الأسلحة-1089836155.html
ستولتنبرغ: الناتو يرحب بالقمة بشأن أوكرانيا لكن الحلف سيستمر في توريد الأسلحة
ستولتنبرغ: الناتو يرحب بالقمة بشأن أوكرانيا لكن الحلف سيستمر في توريد الأسلحة
سبوتنيك عربي
قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، عقب اجتماع لمجلس الناتو وأوكرانيا على مستوى رؤساء وزارة الدفاع، إن الناتو يدعم القمة بشأن التسوية في أوكرانيا في... 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T17:59+0000
2024-06-13T17:59+0000
2024-06-13T17:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ستولتنبرغ: "نحن نرحب بقمة السلام، وندعم التسوية السلمية، ونرحب بمشاركة عدد كبير من الدول، بما في ذلك أعضاء الناتو… ونعلم أن ما يحدث على طاولة المفاوضات مرتبط بالأحداث في ساحة المعركة إذا أردنا ذلك".الكرملين: "الناتو" في مواجهة مباشرة مع روسيا الاتحاديةوذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".وأفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
https://sarabic.ae/20240613/الرئيس-الأوكراني-السابق-أوكرانيا-تقترب-من-كارثة-الطاقة-1089835489.html
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روسيا
ستولتنبرغ: الناتو يرحب بالقمة بشأن أوكرانيا لكن الحلف سيستمر في توريد الأسلحة
قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، عقب اجتماع لمجلس الناتو وأوكرانيا على مستوى رؤساء وزارة الدفاع، إن الناتو يدعم القمة بشأن التسوية في أوكرانيا في سويسرا، لكنه يعتزم مواصلة إمداد كييف بالأسلحة.
وأضاف ستولتنبرغ: "نحن نرحب بقمة السلام، وندعم التسوية السلمية، ونرحب بمشاركة عدد كبير من الدول، بما في ذلك أعضاء الناتو… ونعلم أن ما يحدث على طاولة المفاوضات مرتبط بالأحداث في ساحة المعركة إذا أردنا ذلك".
وأضاف الأمين العام: "من أجل التوصل إلى حل سلمي بعد المفاوضات، وضمان الحفاظ على أوكرانيا كدولة ديمقراطية في أوروبا، يجب علينا تقديم المساعدة العسكرية".
وكانت روسيا، قد أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
وأفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.