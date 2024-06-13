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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240613/الرئيس-الأوكراني-السابق-أوكرانيا-تقترب-من-كارثة-الطاقة-1089835489.html
الرئيس الأوكراني السابق: أوكرانيا تقترب من كارثة الطاقة
الرئيس الأوكراني السابق: أوكرانيا تقترب من كارثة الطاقة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشينكو، أن الوضع في قطاع الطاقة في أوكرانيا يقترب من الكارثة. 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T17:40+0000
2024-06-13T17:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونشرت قناة "دايركت" على "يوتيوب" تسجيلا لخطابه، أضاف من خلاله أن "التوقعات المتفق عليها هي أنه ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، فسوف نواجه وضعا نقترب فيه من كارثة الطاقة في الشتاء".ووفقا له، عندما يبدأ الطقس البارد، سيحصل الأوكرانيون على التدفئة لمدة أربع ساعات فقط في اليوم، وستبدأ الأنابيب في التجمد.وقال بوروشينكو إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا سيؤدي إلى نزوح جماعي للسكان من البلاد، مضيفا أنه هو نفسه ينظر إلى الوضع "بشكل أكثر تفاؤلا".وتحدث غالوشينكو للصحفيين عن احتمالات اجتياز موسم البرد بالقدرة المتبقية، ونوه أيضا أنه "أمامنا خمسة أشهر حتى الشتاء. إذا لم نتمكن من حماية أنفسنا الآن... فلن نكون قادرين على إجراء الإصلاحات. خمسون في المئة (من قدرة التوليد المتبقية) لا تكفي لمقاومة البرد في فصل الشتاء".وأشار غالوشينكو إلى القيود المفروضة على إمدادات الطاقة لسكان أوكرانيا، مؤكدًا أنه يجب اللجوء إليها حتى في فصل الصيف.وقال فلاديمير زيلينسكي، الذي تحدث في وقت سابق في منتدى في برلين، إنه تم تدمير 9 غيغا من قدرة توليد الطاقة في أوكرانيا، أي 80% من توليد الطاقة الحرارية وثلث توليد الطاقة الكهرومائية.وفي وقت سابق، هاجمت القوات الروسية منشآت الطاقة في مدينتي شوستكا وكونوتوب في مقاطعة سومي، ودمرت قاعدة جوية أوكرانية.وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية روسية، تنفذ القوات الروسية، بانتظام، ضربات على أهداف عسكرية في أوكرانيا، وتهاجم منشآت الطاقة ومصانع الأسلحة والقيادة العسكرية والاتصالات.
https://sarabic.ae/20240613/وزير-الطاقة-الأوكراني-يحذر-من-كارثة-ستحل-على-أوكرانيا-في-فصل-الشتاء---1089813947.html
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روسيا

الرئيس الأوكراني السابق: أوكرانيا تقترب من كارثة الطاقة

17:40 GMT 13.06.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، كييف، أوكرانيا 19 يناير 2022
الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، كييف، أوكرانيا 19 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
© Sputnik
/
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تابعنا عبر
صرح الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشينكو، أن الوضع في قطاع الطاقة في أوكرانيا يقترب من الكارثة.
ونشرت قناة "دايركت" على "يوتيوب" تسجيلا لخطابه، أضاف من خلاله أن "التوقعات المتفق عليها هي أنه ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، فسوف نواجه وضعا نقترب فيه من كارثة الطاقة في الشتاء".
ووفقا له، عندما يبدأ الطقس البارد، سيحصل الأوكرانيون على التدفئة لمدة أربع ساعات فقط في اليوم، وستبدأ الأنابيب في التجمد.
وقال بوروشينكو إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا سيؤدي إلى نزوح جماعي للسكان من البلاد، مضيفا أنه هو نفسه ينظر إلى الوضع "بشكل أكثر تفاؤلا".

وصرح وزير الطاقة الأوكراني، غيرمان غالوشينكو، أن أوكرانيا فقدت نصف قدرتها على توليد الكهرباء، وهذا لا يكفي للبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء.

حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الطاقة الأوكراني يحذر من كارثة ستحل على أوكرانيا في فصل الشتاء
12:18 GMT
وأضاف غالوشينكو في مقابلة مع صحيفة بريطانية، أنه "تم تعطيل نصف قدرة التوليد في أوكرانيا".
وتحدث غالوشينكو للصحفيين عن احتمالات اجتياز موسم البرد بالقدرة المتبقية، ونوه أيضا أنه "أمامنا خمسة أشهر حتى الشتاء. إذا لم نتمكن من حماية أنفسنا الآن... فلن نكون قادرين على إجراء الإصلاحات. خمسون في المئة (من قدرة التوليد المتبقية) لا تكفي لمقاومة البرد في فصل الشتاء".
وأشار غالوشينكو إلى القيود المفروضة على إمدادات الطاقة لسكان أوكرانيا، مؤكدًا أنه يجب اللجوء إليها حتى في فصل الصيف.
وقال فلاديمير زيلينسكي، الذي تحدث في وقت سابق في منتدى في برلين، إنه تم تدمير 9 غيغا من قدرة توليد الطاقة في أوكرانيا، أي 80% من توليد الطاقة الحرارية وثلث توليد الطاقة الكهرومائية.
وفي وقت سابق، هاجمت القوات الروسية منشآت الطاقة في مدينتي شوستكا وكونوتوب في مقاطعة سومي، ودمرت قاعدة جوية أوكرانية.
وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية روسية، تنفذ القوات الروسية، بانتظام، ضربات على أهداف عسكرية في أوكرانيا، وتهاجم منشآت الطاقة ومصانع الأسلحة والقيادة العسكرية والاتصالات.
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