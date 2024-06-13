https://sarabic.ae/20240613/الرئيس-الأوكراني-السابق-أوكرانيا-تقترب-من-كارثة-الطاقة-1089835489.html

الرئيس الأوكراني السابق: أوكرانيا تقترب من كارثة الطاقة

الرئيس الأوكراني السابق: أوكرانيا تقترب من كارثة الطاقة

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشينكو، أن الوضع في قطاع الطاقة في أوكرانيا يقترب من الكارثة. 13.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-13T17:40+0000

2024-06-13T17:40+0000

2024-06-13T17:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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ونشرت قناة "دايركت" على "يوتيوب" تسجيلا لخطابه، أضاف من خلاله أن "التوقعات المتفق عليها هي أنه ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، فسوف نواجه وضعا نقترب فيه من كارثة الطاقة في الشتاء".ووفقا له، عندما يبدأ الطقس البارد، سيحصل الأوكرانيون على التدفئة لمدة أربع ساعات فقط في اليوم، وستبدأ الأنابيب في التجمد.وقال بوروشينكو إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا سيؤدي إلى نزوح جماعي للسكان من البلاد، مضيفا أنه هو نفسه ينظر إلى الوضع "بشكل أكثر تفاؤلا".وتحدث غالوشينكو للصحفيين عن احتمالات اجتياز موسم البرد بالقدرة المتبقية، ونوه أيضا أنه "أمامنا خمسة أشهر حتى الشتاء. إذا لم نتمكن من حماية أنفسنا الآن... فلن نكون قادرين على إجراء الإصلاحات. خمسون في المئة (من قدرة التوليد المتبقية) لا تكفي لمقاومة البرد في فصل الشتاء".وأشار غالوشينكو إلى القيود المفروضة على إمدادات الطاقة لسكان أوكرانيا، مؤكدًا أنه يجب اللجوء إليها حتى في فصل الصيف.وقال فلاديمير زيلينسكي، الذي تحدث في وقت سابق في منتدى في برلين، إنه تم تدمير 9 غيغا من قدرة توليد الطاقة في أوكرانيا، أي 80% من توليد الطاقة الحرارية وثلث توليد الطاقة الكهرومائية.وفي وقت سابق، هاجمت القوات الروسية منشآت الطاقة في مدينتي شوستكا وكونوتوب في مقاطعة سومي، ودمرت قاعدة جوية أوكرانية.وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية روسية، تنفذ القوات الروسية، بانتظام، ضربات على أهداف عسكرية في أوكرانيا، وتهاجم منشآت الطاقة ومصانع الأسلحة والقيادة العسكرية والاتصالات.

https://sarabic.ae/20240613/وزير-الطاقة-الأوكراني-يحذر-من-كارثة-ستحل-على-أوكرانيا-في-فصل-الشتاء---1089813947.html

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