https://sarabic.ae/20240613/وزير-الطاقة-الأوكراني-يحذر-من-كارثة-ستحل-على-أوكرانيا-في-فصل-الشتاء---1089813947.html

وزير الطاقة الأوكراني يحذر من كارثة ستحل على أوكرانيا في فصل الشتاء

وزير الطاقة الأوكراني يحذر من كارثة ستحل على أوكرانيا في فصل الشتاء

سبوتنيك عربي

صرح وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو، أن أوكرانيا فقدت نصف قدرتها على توليد الكهرباء، وهذا لا يكفي للبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء. 13.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-13T12:18+0000

2024-06-13T12:18+0000

2024-06-13T12:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف غالوشينكو في مقابلة مع صحيفة بريطانية، أنه "تم تعطيل نصف قدرة التوليد في أوكرانيا".وتحدث غالوشينكو للصحفيين عن احتمالات اجتياز موسم البرد بالقدرة المتبقية، ونوه أيضا أنه "أمامنا خمسة أشهر حتى الشتاء. إذا لم نتمكن من حماية أنفسنا الآن... فلن نكون قادرين على إجراء الإصلاحات. خمسون في المئة (من قدرة التوليد المتبقية) لا تكفي لمقاومة البرد في فصل الشتاء".وفي وقت سابق، هاجمت القوات الروسية منشآت الطاقة في مدينتي شوستكا وكونوتوب في مقاطعة سومي، ودمرت قاعدة جوية أوكرانية.وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية روسية، تنفذ القوات الروسية، بانتظام، ضربات على أهداف عسكرية في أوكرانيا، وتهاجم منشآت الطاقة ومصانع الأسلحة والقيادة العسكرية والاتصالات.

https://sarabic.ae/20240613/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-33-مسيرة-أوكرانية-و4-صواريخ-فامبير-تشيكية-الصنع-1089811010.html

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