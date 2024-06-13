https://sarabic.ae/20240613/وزير-الطاقة-الأوكراني-يحذر-من-كارثة-ستحل-على-أوكرانيا-في-فصل-الشتاء---1089813947.html
وزير الطاقة الأوكراني يحذر من كارثة ستحل على أوكرانيا في فصل الشتاء
وزير الطاقة الأوكراني يحذر من كارثة ستحل على أوكرانيا في فصل الشتاء
سبوتنيك عربي
صرح وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو، أن أوكرانيا فقدت نصف قدرتها على توليد الكهرباء، وهذا لا يكفي للبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء. 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T12:18+0000
2024-06-13T12:18+0000
2024-06-13T12:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف غالوشينكو في مقابلة مع صحيفة بريطانية، أنه "تم تعطيل نصف قدرة التوليد في أوكرانيا".وتحدث غالوشينكو للصحفيين عن احتمالات اجتياز موسم البرد بالقدرة المتبقية، ونوه أيضا أنه "أمامنا خمسة أشهر حتى الشتاء. إذا لم نتمكن من حماية أنفسنا الآن... فلن نكون قادرين على إجراء الإصلاحات. خمسون في المئة (من قدرة التوليد المتبقية) لا تكفي لمقاومة البرد في فصل الشتاء".وفي وقت سابق، هاجمت القوات الروسية منشآت الطاقة في مدينتي شوستكا وكونوتوب في مقاطعة سومي، ودمرت قاعدة جوية أوكرانية.وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية روسية، تنفذ القوات الروسية، بانتظام، ضربات على أهداف عسكرية في أوكرانيا، وتهاجم منشآت الطاقة ومصانع الأسلحة والقيادة العسكرية والاتصالات.
https://sarabic.ae/20240613/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-33-مسيرة-أوكرانية-و4-صواريخ-فامبير-تشيكية-الصنع-1089811010.html
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روسيا
وزير الطاقة الأوكراني يحذر من كارثة ستحل على أوكرانيا في فصل الشتاء
صرح وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو، أن أوكرانيا فقدت نصف قدرتها على توليد الكهرباء، وهذا لا يكفي للبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء.
وأضاف غالوشينكو في مقابلة مع صحيفة بريطانية، أنه "تم تعطيل نصف قدرة التوليد في أوكرانيا".
وتحدث غالوشينكو للصحفيين عن احتمالات اجتياز موسم البرد بالقدرة المتبقية، ونوه أيضا أنه "أمامنا خمسة أشهر حتى الشتاء. إذا لم نتمكن من حماية أنفسنا الآن... فلن نكون قادرين على إجراء الإصلاحات. خمسون في المئة (من قدرة التوليد المتبقية) لا تكفي لمقاومة البرد في فصل الشتاء".
وأشار غالوشينكو إلى القيود المفروضة على إمدادات الطاقة لسكان أوكرانيا، مؤكدًا أنه يجب اللجوء إليها حتى في فصل الصيف.
وقال فلاديمير زيلينسكي، الذي تحدث في وقت سابق في منتدى في برلين، إنه تم تدمير 9 غيغا من قدرة توليد الطاقة في أوكرانيا، أي 80% من توليد الطاقة الحرارية وثلث توليد الطاقة الكهرومائية.
وفي وقت سابق، هاجمت القوات الروسية منشآت الطاقة في مدينتي شوستكا وكونوتوب في مقاطعة سومي،
ودمرت قاعدة جوية أوكرانية.
وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية روسية، تنفذ القوات الروسية، بانتظام، ضربات على أهداف عسكرية في أوكرانيا، وتهاجم منشآت الطاقة ومصانع الأسلحة والقيادة العسكرية والاتصالات.