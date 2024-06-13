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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240613/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-33-مسيرة-أوكرانية-و4-صواريخ-فامبير-تشيكية-الصنع-1089811010.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 33 مسيرة أوكرانية و4 صواريخ "فامبير" تشيكية الصنع
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 33 مسيرة أوكرانية و4 صواريخ "فامبير" تشيكية الصنع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، ان أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 33 مسيرة أوكرانية و4 صواريخ "فامبير" تشيكية الصنع، والعديد من صواريخ "هيمارس"... 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T11:10+0000
2024-06-13T11:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118282_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_4e385a0c261869cc6812a9d0ebb04283.jpg
ووفقا لبيان الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من مجموعة قوات "فوستوك" على مواقع أكثر فائدة ودحرت القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الحرس الوطني الحادي والعشرين ولواء الدفاع الأرضي رقم 125 في منطقتي نيسكوشنوي وأوكتيابر في جمهورية دونيتسك الشعبية".وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 155 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين للمشاة، وثلاث مركبات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر أمريكي الصنع عيار 155 ملم من طراز "إم 198".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 100 عسكري، وثلاث مركبات، ومدفع بولندي ذاتي الدفع من عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، وكذلك محطة الحرب الإلكترونية "بوكوفيل-آه دي".واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات قوات القوات المسلحة الروسية تراكمات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 103 مناطق، وفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية.وسيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" على مواقع أكثر فائدة، وهزمت تشكيلات لواء المشاة الآلي رقم 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي رقم 127 في مناطق تيرنوفايا وفولشانسكي خوتورا وتيخوي وفولشانسك في مقاطعة خاركوف.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 305 عسكريين، وخمس مركبات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 777" عيار 155 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومركبة قتالية من طراز"بي إم 21-غراد"، حسبما جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية.وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 450 عسكريًا، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع بولندي ذاتي الدفع من عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "لإم 777" عيار 155 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومحطة راديو إلكترونية قتالية "نوتا"، كما تم تدمير مستودعين ميدانيين لذخائر القوات المسلحة الأوكرانية.وقامت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" بتحسين الوضع التكتيكي وهزمت القوة البشرية والمعدات للواء 22 الميكانيكي واللواء 46 المتحرك للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي 241 في مناطق أوستروي ببيلايا غورا وستينكي من جمهورية دونيتسك الشعبية.وحسبما ذكرت الدفاع الروسية، فإن العدو خسر ما يصل إلى 635 جنديًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وست سيارات ومدفع هاوتزر بريطاني الصنع من عيار 155 ملم من طراز "إف أتش -70" ومدفعين من طراز "دي-20" عيار 152 ملم ومدفعين من طراز "دي-30" عيار 122 ملم. وخلال النهار، وتم تدمير سبعة مستودعات ذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ضربات روسية تستهدف مواقع عسكرية أوكرانية في مقاطعتي بولتافا ودنيبروبتروفسك
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https://sarabic.ae/20240613/الدفاع-الروسية-نتائج-التدريبات-ستحدد-الاتجاهات-لتطوير-استعدادات-القوات-النووية-غير-الاستراتيجية-1089810685.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 33 مسيرة أوكرانية و4 صواريخ "فامبير" تشيكية الصنع

11:10 GMT 13.06.2024 (تم التحديث: 11:34 GMT 13.06.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، ان أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 33 مسيرة أوكرانية و4 صواريخ "فامبير" تشيكية الصنع، والعديد من صواريخ "هيمارس" الأمريكية الصنع.
ووفقا لبيان الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من مجموعة قوات "فوستوك" على مواقع أكثر فائدة ودحرت القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الحرس الوطني الحادي والعشرين ولواء الدفاع الأرضي رقم 125 في منطقتي نيسكوشنوي وأوكتيابر في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 155 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين للمشاة، وثلاث مركبات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر أمريكي الصنع عيار 155 ملم من طراز "إم 198".

ودحرت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" الروسية تشكيلات الألوية الهجومية الجبلية 65 الآلية و128 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الخامس عشر للحرس الوطني في مناطق ميرنوي ونوفوبوكروفكا بمقاطعة زابوروجيه.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 100 عسكري، وثلاث مركبات، ومدفع بولندي ذاتي الدفع من عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، وكذلك محطة الحرب الإلكترونية "بوكوفيل-آه دي".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
أمس, 21:26 GMT
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات قوات القوات المسلحة الروسية تراكمات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 103 مناطق، وفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية.
وسيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" على مواقع أكثر فائدة، وهزمت تشكيلات لواء المشاة الآلي رقم 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي رقم 127 في مناطق تيرنوفايا وفولشانسكي خوتورا وتيخوي وفولشانسك في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 305 عسكريين، وخمس مركبات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 777" عيار 155 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومركبة قتالية من طراز"بي إم 21-غراد"، حسبما جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية.

وقامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وهزمت القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 115 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع العسكري 117 في مناطق كراسني ليمان وتورسكوي وكيروفسك من جمهورية دونيتسك الشعبية.

وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 450 عسكريًا، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع بولندي ذاتي الدفع من عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "لإم 777" عيار 155 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومحطة راديو إلكترونية قتالية "نوتا"، كما تم تدمير مستودعين ميدانيين لذخائر القوات المسلحة الأوكرانية.
وقامت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" بتحسين الوضع التكتيكي وهزمت القوة البشرية والمعدات للواء 22 الميكانيكي واللواء 46 المتحرك للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي 241 في مناطق أوستروي ببيلايا غورا وستينكي من جمهورية دونيتسك الشعبية.
صواريخ اسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: نتائج التدريبات ستحدد الاتجاهات لتطوير استعدادات القوات النووية غير الاستراتيجية
10:52 GMT
وحسبما ذكرت الدفاع الروسية، فإن العدو خسر ما يصل إلى 635 جنديًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وست سيارات ومدفع هاوتزر بريطاني الصنع من عيار 155 ملم من طراز "إف أتش -70" ومدفعين من طراز "دي-20" عيار 152 ملم ومدفعين من طراز "دي-30" عيار 122 ملم. وخلال النهار، وتم تدمير سبعة مستودعات ذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقامت وحدات من مجموعة قوات "المركز" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، كما هزمت تشكيلات ألوية المشاة 23 و47 الآلية و144 من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع العسكري 109 في مناطق تيموفيفكا وإيفغينوفكا وروزوفكا ونوفغورودسكوي وكارلوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
ضربات روسية تستهدف مواقع عسكرية أوكرانية في مقاطعتي بولتافا ودنيبروبتروفسك
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