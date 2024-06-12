https://sarabic.ae/20240612/الدفاع-الروسية-منظومات-الدفاع-الجوي-تدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1089800873.html
الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود. 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T21:26+0000
2024-06-12T21:26+0000
2024-06-12T21:26+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة أنه "في 12 حزيران/يونيو، حوالي الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمة إرهابية باستخدام طائرة مسيّرة ضد أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية".وأضافت الوزارة أن "منظومات الدفاع الجوي [الروسية] المناوبة دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240608/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بيلغورود--1089649783.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في بيان الوزارة أنه "في 12 حزيران/يونيو، حوالي الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمة إرهابية باستخدام طائرة مسيّرة ضد أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية".
وأضافت الوزارة أن "منظومات الدفاع الجوي [الروسية] المناوبة دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك
وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.