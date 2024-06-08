https://sarabic.ae/20240608/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بيلغورود--1089649783.html

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اسقطت طائرة من دون طيار أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود. 08.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-08T17:11+0000

2024-06-08T17:11+0000

2024-06-08T17:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "في 8 يونيو/ حزيران، في حوالي الساعة 19:00 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة من دون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، وتم تدمير المركبة الجوية الأوكرانية من دون طيار".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوية أسقطت خلال الليلة الماضية 25 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 7 مناطق روسية.وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 25 مسيرة أوكرانية، منها طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرة مسيرة واحدة واعتراض اثنتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة تولا، وثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة أستراخان، وخمس طائرات مسيرة واعتراض أربع طائرات فوق جمهورية القرم، واعتراض ست طائرات مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار"، فضلا عن ذلك أعلنت الدفاع الروسية تدمير زورقين أوكرانيين مسيرين كانا يتجهان نحو شبه جزيرة القرم.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات والزوارق المسيرة والصواريخ. ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.حاكم بريانسك الروسية يعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240608/خبير-بريطاني-نظام-الطاقة-في-أوكرانيا-على-وشك-الانهيار-1089643494.html

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روسيا, رصد عسكري