https://sarabic.ae/20240608/خبير-بريطاني-نظام-الطاقة-في-أوكرانيا-على-وشك-الانهيار-1089643494.html
خبير بريطاني: نظام الطاقة في أوكرانيا على وشك الانهيار
خبير بريطاني: نظام الطاقة في أوكرانيا على وشك الانهيار
سبوتنيك عربي
قال الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، إن نظام الطاقة في أوكرانيا على وشك الانهيار، ويعترف المسؤولون في كييف بأنهم لن يتمكنوا من تزويد السكان بالكهرباء. 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T14:40+0000
2024-06-08T14:40+0000
2024-06-08T14:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ميركوريس في مدونة على موقع يوتيوب، أن "نظام الطاقة على وشك الانهيار، ويبدو أن المسؤولين الأوكرانيين يعترفون بأنهم لن يتمكنوا من توفير إمدادات متقطعة من الكهرباء إلا خلال فصل الشتاء".وفي وقت سابق، هاجمت القوات الروسية منشآت الطاقة في مدينتي شوستكا وكونوتوب في مقاطعة سومي، ودمرت قاعدة جوية أوكرانية.وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية روسية، تنفذ القوات الروسية، بانتظام، ضربات على أهداف عسكرية في أوكرانيا، وتهاجم منشآت الطاقة ومصانع الأسلحة والقيادة العسكرية والاتصالات.
https://sarabic.ae/20240608/زعيم-حزب-فرنسي-يرد-على-تصريحات-ماكرون-بشأن-إرسال-مدربين-عسكريين-إلى-أوكرانيا--1089640585.html
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روسيا
خبير بريطاني: نظام الطاقة في أوكرانيا على وشك الانهيار
قال الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، إن نظام الطاقة في أوكرانيا على وشك الانهيار، ويعترف المسؤولون في كييف بأنهم لن يتمكنوا من تزويد السكان بالكهرباء.
وأضاف ميركوريس في مدونة على موقع يوتيوب، أن "نظام الطاقة على وشك الانهيار، ويبدو أن المسؤولين الأوكرانيين يعترفون بأنهم لن يتمكنوا من توفير إمدادات متقطعة من الكهرباء إلا خلال فصل الشتاء".
وفقًا للمحلل، فإن الوضع في قطاع الطاقة يزداد سوءًا بسبب قيام كييف بتعبئة وإرسال المزيد والمزيد من العمال المشاركين في هذا المجال إلى الخطوط الأمامية.
وأضاف ميركوريس أن مثل هذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى ضغوط كبيرة على العملة الوطنية واحتمال التضخم المفرط، على الرغم من ضخ العملات الأجنبية من الدول الغربية.
وفي وقت سابق، هاجمت القوات الروسية منشآت الطاقة في مدينتي شوستكا وكونوتوب في مقاطعة سومي،
ودمرت قاعدة جوية أوكرانية.
وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية روسية، تنفذ القوات الروسية، بانتظام، ضربات على أهداف عسكرية في أوكرانيا، وتهاجم منشآت الطاقة ومصانع الأسلحة والقيادة العسكرية والاتصالات.