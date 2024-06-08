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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240608/زعيم-حزب-فرنسي-يرد-على-تصريحات-ماكرون-بشأن-إرسال-مدربين-عسكريين-إلى-أوكرانيا--1089640585.html
زعيم حزب فرنسي يرد على تصريحات ماكرون بشأن إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا
زعيم حزب فرنسي يرد على تصريحات ماكرون بشأن إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
انتقد زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي، فلوريان فيليبو، كلام الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن إنشاء تحالف لتدريب مدربين عسكريين لأوكرانيا. 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T12:37+0000
2024-06-08T12:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف فيليبو على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أعلن ماكرون في مؤتمر صحفي مع زيلينسكي للتو أنه يريد "استكمال إنشاء تحالف" من الدول المستعدة لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا ضد روسيا! سوف يكتمل التحالف في الأيام المقبلة! هو وأصدقاؤه من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يندفعون إلى الحرب العالمية الثالثة!".وصرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم أمس الجمعة، أنه يعتزم في الأيام المقبلة استكمال تشكيل تحالف من الدول المستعدة لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا.وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع فلاديمير زيلينسكي، أنه "فيما يتعلق بالمدربين الفرنسيين على الأراضي الأوكرانية... هذا طلب مشروع... ومن أجل الكفاءة، نعتزم إنشاء تحالف، وقد أعطى بعض شركائنا موافقتهم بالفعل... سنقوم في الأيام المقبلة استكمال تشكيل أوسع تحالف ممكن".وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم أمس الخميس، أن باريس ستنقل 5 طائرات مقاتلة من طراز "ميراج - 2000" إلى كييف، وستدرب طيارين أوكرانيين على قيادتها.وقال ماكرون، في تصريحات نقلتها قناة "بي إف إم": "غدا، سنبدأ تعاونا جديدا ونعلن عن تسليم طائرات "ميراج - 2000"، لافتًا إلى أن "برنامج تدريب الطيارين سيبدأ قبل نهاية العام (الحالي)".وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء الماضي، أن أي مدربين يدربون الجيش الأوكراني ليس لديهم أية حصانة.وقال بيسكوف: "أي مدربين يشاركون في تدريب عسكريي النظام الأوكراني لا يتمتعون بأي حصانات، بغض النظر عما إذا كانوا فرنسيين أم لا".
https://sarabic.ae/20240607/البيت-الأبيض-واشنطن-لا-تستبعد-إجراء-مفاوضات-مع-موسكو-بشأن-الاستقرار-الاستراتيجي-1089630530.html
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روسيا

زعيم حزب فرنسي يرد على تصريحات ماكرون بشأن إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا

12:37 GMT 08.06.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSENالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
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انتقد زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي، فلوريان فيليبو، كلام الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن إنشاء تحالف لتدريب مدربين عسكريين لأوكرانيا.
وأضاف فيليبو على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أعلن ماكرون في مؤتمر صحفي مع زيلينسكي للتو أنه يريد "استكمال إنشاء تحالف" من الدول المستعدة لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا ضد روسيا! سوف يكتمل التحالف في الأيام المقبلة! هو وأصدقاؤه من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يندفعون إلى الحرب العالمية الثالثة!".

ودعا زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي، فلوريان فيليبو، إلى وقف تصعيد الصراع.

وصرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم أمس الجمعة، أنه يعتزم في الأيام المقبلة استكمال تشكيل تحالف من الدول المستعدة لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا.
وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع فلاديمير زيلينسكي، أنه "فيما يتعلق بالمدربين الفرنسيين على الأراضي الأوكرانية... هذا طلب مشروع... ومن أجل الكفاءة، نعتزم إنشاء تحالف، وقد أعطى بعض شركائنا موافقتهم بالفعل... سنقوم في الأيام المقبلة استكمال تشكيل أوسع تحالف ممكن".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
البيت الأبيض: واشنطن لا تستبعد إجراء مفاوضات مع موسكو بشأن الاستقرار الاستراتيجي
أمس, 23:54 GMT
وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم أمس الخميس، أن باريس ستنقل 5 طائرات مقاتلة من طراز "ميراج - 2000" إلى كييف، وستدرب طيارين أوكرانيين على قيادتها.
وقال ماكرون، في تصريحات نقلتها قناة "بي إف إم": "غدا، سنبدأ تعاونا جديدا ونعلن عن تسليم طائرات "ميراج - 2000"، لافتًا إلى أن "برنامج تدريب الطيارين سيبدأ قبل نهاية العام (الحالي)".
وأكد ماكرون أن "فرنسا تخطط لتدريب 4500 جندي أوكراني"، لكنه لا يعتبر هذا القرار "تصعيدًا".
وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء الماضي، أن أي مدربين يدربون الجيش الأوكراني ليس لديهم أية حصانة.
وقال بيسكوف: "أي مدربين يشاركون في تدريب عسكريي النظام الأوكراني لا يتمتعون بأي حصانات، بغض النظر عما إذا كانوا فرنسيين أم لا".
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