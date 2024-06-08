https://sarabic.ae/20240608/زعيم-حزب-فرنسي-يرد-على-تصريحات-ماكرون-بشأن-إرسال-مدربين-عسكريين-إلى-أوكرانيا--1089640585.html

زعيم حزب فرنسي يرد على تصريحات ماكرون بشأن إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا

زعيم حزب فرنسي يرد على تصريحات ماكرون بشأن إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

انتقد زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي، فلوريان فيليبو، كلام الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن إنشاء تحالف لتدريب مدربين عسكريين لأوكرانيا. 08.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-08T12:37+0000

2024-06-08T12:37+0000

2024-06-08T12:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف فيليبو على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أعلن ماكرون في مؤتمر صحفي مع زيلينسكي للتو أنه يريد "استكمال إنشاء تحالف" من الدول المستعدة لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا ضد روسيا! سوف يكتمل التحالف في الأيام المقبلة! هو وأصدقاؤه من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يندفعون إلى الحرب العالمية الثالثة!".وصرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم أمس الجمعة، أنه يعتزم في الأيام المقبلة استكمال تشكيل تحالف من الدول المستعدة لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا.وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع فلاديمير زيلينسكي، أنه "فيما يتعلق بالمدربين الفرنسيين على الأراضي الأوكرانية... هذا طلب مشروع... ومن أجل الكفاءة، نعتزم إنشاء تحالف، وقد أعطى بعض شركائنا موافقتهم بالفعل... سنقوم في الأيام المقبلة استكمال تشكيل أوسع تحالف ممكن".وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم أمس الخميس، أن باريس ستنقل 5 طائرات مقاتلة من طراز "ميراج - 2000" إلى كييف، وستدرب طيارين أوكرانيين على قيادتها.وقال ماكرون، في تصريحات نقلتها قناة "بي إف إم": "غدا، سنبدأ تعاونا جديدا ونعلن عن تسليم طائرات "ميراج - 2000"، لافتًا إلى أن "برنامج تدريب الطيارين سيبدأ قبل نهاية العام (الحالي)".وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء الماضي، أن أي مدربين يدربون الجيش الأوكراني ليس لديهم أية حصانة.وقال بيسكوف: "أي مدربين يشاركون في تدريب عسكريي النظام الأوكراني لا يتمتعون بأي حصانات، بغض النظر عما إذا كانوا فرنسيين أم لا".

https://sarabic.ae/20240607/البيت-الأبيض-واشنطن-لا-تستبعد-إجراء-مفاوضات-مع-موسكو-بشأن-الاستقرار-الاستراتيجي-1089630530.html

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