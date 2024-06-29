https://sarabic.ae/20240629/خبير-أمريكي-تصرفات-الناتو-ضد-روسيا-يمكن-أن-تؤدي-إلى-عواقب-وخيمة-1090307251.html
خبير أمريكي: تصرفات الناتو ضد روسيا يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة
خبير أمريكي: تصرفات الناتو ضد روسيا يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة
سبوتنيك عربي
أفاد البروفيسور والمؤرخ الأمريكي، بيتر كوزنيك، بأن تصرفات الناتو ضد روسيا يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة. 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T13:30+0000
2024-06-29T13:30+0000
2024-06-29T13:30+0000
روسيا
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وقال كوزنيك خلال مقابلة: "ربما نكون على شفا أزمة "صواريخ كوبية" جديدة، والتي لم تنشأ بسبب بدء العملية الروسية الخاصة فحسب، ولكن بسبب الإجراءات الأخيرة لحلف شمال الأطلسي لتصعيد الصراع الأوكراني إلى حد أن المواجهة المباشرة بين روسيا والحلف التي قد تنشأ بالفعل".وتابع كوزنيك: "الحرب العالمية الثالثة لن تصبح مجرد واحدة من النتائج الكابوسية المحتملة، بل نهاية الحضارة الإنسانية ككل".وأوضح كوزنيك أنه يمكن وقف التصعيد إذا احترم الطرفان المعاهدات القائمة وحافظا على موقف معتدل.وأكدت موسكو مراراً أنها لا تشكل تهديداً لأي من دول حلف شمال الأطلسي، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطراً على مصالحها. وفي الوقت نفسه، تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن المسار نحو عسكرة أوروبا.وكما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن البلاد لا تريد صراعاً عسكرياً مباشراً مع الناتو، ولكن إذا رغب شخص ما، فإن موسكو مستعدة لذلك.
https://sarabic.ae/20240629/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مقاتلة-ميغ-29-و119-مسيرة-أوكرانية-1090301017.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
خبير أمريكي: تصرفات الناتو ضد روسيا يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة
أفاد البروفيسور والمؤرخ الأمريكي، بيتر كوزنيك، بأن تصرفات الناتو ضد روسيا يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة.
وقال كوزنيك خلال مقابلة: "ربما نكون على شفا أزمة "صواريخ كوبية" جديدة، والتي لم تنشأ بسبب بدء العملية الروسية الخاصة فحسب، ولكن بسبب الإجراءات الأخيرة لحلف شمال الأطلسي لتصعيد الصراع الأوكراني إلى حد أن المواجهة المباشرة بين روسيا والحلف التي قد تنشأ بالفعل".
وتابع كوزنيك: "الحرب العالمية الثالثة لن تصبح مجرد واحدة من النتائج الكابوسية المحتملة، بل نهاية الحضارة الإنسانية ككل".
وأوضح كوزنيك أنه يمكن وقف التصعيد إذا احترم الطرفان المعاهدات القائمة وحافظا على موقف معتدل.
وأكدت موسكو مراراً أنها لا تشكل تهديداً لأي من دول حلف شمال الأطلسي، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطراً على مصالحها. وفي الوقت نفسه، تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن المسار نحو عسكرة أوروبا.
وكما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن البلاد لا تريد صراعاً عسكرياً مباشراً مع الناتو، ولكن إذا رغب شخص ما، فإن موسكو مستعدة لذلك.