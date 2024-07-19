https://sarabic.ae/20240719/-أوكرانيا-تشكو-من-تأخير-تزويدها-بمقاتلات-إف-16-1090940597.html

أوكرانيا تشكو من تأخير تزويدها بمقاتلات "إف-16"

أوكرانيا تشكو من تأخير تزويدها بمقاتلات "إف-16"

سبوتنيك عربي

علق الخبير السياسي فلاديمير شابوفالوف، اليوم الجمعة، على تصريح فلاديمير زيلينسكي حول عدم قيام الدول الغربية يتوريد طائرات "إف-16" حتى اليوم رغم وعودهم. 19.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-19T10:26+0000

2024-07-19T10:26+0000

2024-07-19T10:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الجيش الروسي

تحليق طائرة أمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/02/1071857723_0:231:2000:1356_1920x0_80_0_0_3350cb4f4309de1e4a337a3f4e51223b.jpg

اشتكى فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، من أن الدول الغربية لم تصدر طائرة "إف-16" رغم وعدهم الذي قد تم من قبل.وقال خلال مقابلة له مع القناة التلفزيونية "بي بي سي": "مرّ 18 شهرا ولم تحصل أوكرانيا على الطائرات. وكانت أوكرانيا تأمل في أن حلفاءها العسكريين سيعززون الجهود العسكرية المشتركة بتصدير "إف-16" هذا الصيف".وعلق الخبير السياسي فلاديمير شابوفالوف على تأخر عمليات التسليم في تصريحات لـ"سبوتنيك"، قائلا إن "هذه هي الطريقة الأساسية التي تتعامل بها الدول الغربية مع زيلينسكي، وقعت الحالة نفسها بخصوص جميع بقية الصادرات العسكرية".وتابع الخبير: "بالإضافة إلى ذلك، لا توفر الدول الغربية الأسلحة الحديثة فعندما يتعلق الأمر بالصادرات الواقعة يتبين أنه لا شيء للتوريد. وحتى إذا وُجدت أسلحة أو أجهزة ما فليس بوسعها العمل أو التأثير الفعال أو عددها ضئيل فلا معنى من تسليمها".وقال الخبير: "فأما زيلينسكي فيعاني من حالة سيئة في الجبهة وفي السياسة الداخلية. ويؤدي كل ذلك إلى أن الغرب غير جاهز لتسليم الأسلحة لكييف لأنها غير فعالة في الظروف الحالية".

https://sarabic.ae/20240719/باحث-سياسي-روسيا-تحرز-تقدما-في-أوكرانيا-وزيلينسكي-يخشى-من-أمرين--1090941122.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الجيش الروسي, تحليق طائرة أمريكية