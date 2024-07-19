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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240719/باحث-سياسي-روسيا-تحرز-تقدما-في-أوكرانيا-وزيلينسكي-يخشى-من-أمرين--1090941122.html
باحث سياسي: روسيا تحرز تقدما في أوكرانيا وزيلينسكي يخشى من أمرين
باحث سياسي: روسيا تحرز تقدما في أوكرانيا وزيلينسكي يخشى من أمرين
سبوتنيك عربي
أكد الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور وسام إسماعيل، أن "مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أظهر تقدّمًا كبيرًا لصالح القوات الروسية". 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T10:04+0000
2024-07-19T10:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سلاح روسيا
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وأوضح في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أن "الأمور تزداد تعقيدا بالنسبة للرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي ومن خلفه الاتحاد الاوروبي، إذ أنهما يخشيان من أمرين، الأول وصول المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى سدة الحكم في البيت الأبيض لا سيما وأنه صرح مرارا وتكرارا بأنه سيفاوض روسيا، أما الأمر الثاني هو صعود اليمين المتطرف في أوروبا".ورأى إسماعيل أن "زيلينسكي وأوروبا ينفذان الخطة الأمريكية على اعتبار أنهما لم يستطيعا التخلص أو التحرر من المشروع الأمريكي وفشلا في إدارة العلاقات الخارجية مع روسيا"، لافتا إلى أن "روسيا تعتبر أن أمنها القومي خط أحمر وبالتالي فإن سيرها في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا كان ضروريا".أما في ما يتعلق بالدور الذي يؤديه الرئيس المجري فيكتور أوربان، قال الباحث السياسي إن "أوربان ومنذ بداية الأزمة كان موقفه إيجابيا تجاه روسيا، ولكن الإشكالية تكمن في كون الحزب الحاكم في المجر هو من اليمين وبالتالي إن دول الاتحاد الأوروبي لا تنظر إليه على أساس أنه طرف يمكن التعويل عليه خصوصا وأن قراءته للأزمة تتوافق مع قراءة روسيا".وأشار إسماعيل إلى أنّ "حلف الناتو لم ولن يدخل في مواجهة مباشرة مع دولة مثل روسيا على اعتبار أنها قوة كبيرة في المنطقة، بل يمارس أسلوب المواجهة بالوساطة أي عبر أوكرانيا التي ستتحمل لاحقا العبء الأكبر والخسارة الكبيرة من هذه العملية".واختتم الباحث السياسي أن "حلف الناتو ومن خلفه الإدارة الأمريكية يريدان القضاء على روسيا، وبالتالي إنّ التعويل على هذا الحلف لإحلال السلام غير موفق على اعتبار أنّ أوروبا تورطت في هذه الحرب بناءً على الإملاءات الأمريكية".وفي وقت سابق، أفاد حاكم منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، أمس الخميس، بأن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 5000 جندي أثناء محاولتها عبور نهر الدنيبر وتثبيت موطئ قدم على الضفة اليسرى، مع بقاء المئات بل الآلاف في قاع النهر.وقال سالدو لوكالة "سبوتنيك": "أخذًا بالاعتبار المعارك في مناطق أخرى من الضفة اليسرى، فإن خسائر القوات الأوكرانية في عملية كرينكي بلغت من 4000 إلى 5000. من الصعب حساب العدد الدقيق للعدو القتلى - المئات إن لم يكن الآلاف منهم لا يزالون في قاع نهر الدنيبر."وأضاف المسؤول أن النظام في كييف قد اشترك بأكثر من 10,000 جندي في جميع محاولات الهبوط على الضفة اليسرى.وكانت بوابة الأخبار الأوكرانية Slidstvo.Info قد أفادت، في وقت سابق، بأن أكثر من 780 جنديًا أوكرانيًا كانوا "مفقودين رسميًا" من أكتوبر 2023 إلى يونيو/حزيران 2024 في قرية كرينكي بمنطقة خيرسون على الضفة اليسرى من الدنيبر، وتم إجلاء 262 جثة فقط من هناك.
https://sarabic.ae/20240719/وزير-خارجية-المجر-لا-نرى-حلاً-عسكرياً-للصراع-في-أوكرانيا-وندعو-لحله-من-خلال-المفاوضات-1090934961.html
https://sarabic.ae/20240718/ضابط-أمريكي-متقاعد-أوكرانيا-لن-تكون-قادرة-بعد-الآن-على-تجنب-الهزيمة-في-ساحة-المعركة-1090931747.html
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حصري, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
حصري, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

باحث سياسي: روسيا تحرز تقدما في أوكرانيا وزيلينسكي يخشى من أمرين

10:04 GMT 19.07.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصوريقوم جندي من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) لقوات القوات المسلحة الروسية بإعداد طائرة هليكوبتر استطلاع وهجوم من طراز "كا -52" للمغادرة لضرب وأداء مهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
يقوم جندي من قوات مجموعة تسنتر (المركز) لقوات القوات المسلحة الروسية بإعداد طائرة هليكوبتر استطلاع وهجوم من طراز كا -52 للمغادرة لضرب وأداء مهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أكد الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور وسام إسماعيل، أن "مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أظهر تقدّمًا كبيرًا لصالح القوات الروسية".
وأوضح في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أن "الأمور تزداد تعقيدا بالنسبة للرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي ومن خلفه الاتحاد الاوروبي، إذ أنهما يخشيان من أمرين، الأول وصول المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى سدة الحكم في البيت الأبيض لا سيما وأنه صرح مرارا وتكرارا بأنه سيفاوض روسيا، أما الأمر الثاني هو صعود اليمين المتطرف في أوروبا".
ورأى إسماعيل أن "زيلينسكي وأوروبا ينفذان الخطة الأمريكية على اعتبار أنهما لم يستطيعا التخلص أو التحرر من المشروع الأمريكي وفشلا في إدارة العلاقات الخارجية مع روسيا"، لافتا إلى أن "روسيا تعتبر أن أمنها القومي خط أحمر وبالتالي فإن سيرها في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا كان ضروريا".
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03:54 GMT
أما في ما يتعلق بالدور الذي يؤديه الرئيس المجري فيكتور أوربان، قال الباحث السياسي إن "أوربان ومنذ بداية الأزمة كان موقفه إيجابيا تجاه روسيا، ولكن الإشكالية تكمن في كون الحزب الحاكم في المجر هو من اليمين وبالتالي إن دول الاتحاد الأوروبي لا تنظر إليه على أساس أنه طرف يمكن التعويل عليه خصوصا وأن قراءته للأزمة تتوافق مع قراءة روسيا".
وأشار إسماعيل إلى أنّ "حلف الناتو لم ولن يدخل في مواجهة مباشرة مع دولة مثل روسيا على اعتبار أنها قوة كبيرة في المنطقة، بل يمارس أسلوب المواجهة بالوساطة أي عبر أوكرانيا التي ستتحمل لاحقا العبء الأكبر والخسارة الكبيرة من هذه العملية".
واختتم الباحث السياسي أن "حلف الناتو ومن خلفه الإدارة الأمريكية يريدان القضاء على روسيا، وبالتالي إنّ التعويل على هذا الحلف لإحلال السلام غير موفق على اعتبار أنّ أوروبا تورطت في هذه الحرب بناءً على الإملاءات الأمريكية".
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أمس, 19:50 GMT
وفي وقت سابق، أفاد حاكم منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، أمس الخميس، بأن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 5000 جندي أثناء محاولتها عبور نهر الدنيبر وتثبيت موطئ قدم على الضفة اليسرى، مع بقاء المئات بل الآلاف في قاع النهر.
وقال سالدو لوكالة "سبوتنيك": "أخذًا بالاعتبار المعارك في مناطق أخرى من الضفة اليسرى، فإن خسائر القوات الأوكرانية في عملية كرينكي بلغت من 4000 إلى 5000. من الصعب حساب العدد الدقيق للعدو القتلى - المئات إن لم يكن الآلاف منهم لا يزالون في قاع نهر الدنيبر."
وأضاف المسؤول أن النظام في كييف قد اشترك بأكثر من 10,000 جندي في جميع محاولات الهبوط على الضفة اليسرى.
وكانت بوابة الأخبار الأوكرانية Slidstvo.Info قد أفادت، في وقت سابق، بأن أكثر من 780 جنديًا أوكرانيًا كانوا "مفقودين رسميًا" من أكتوبر 2023 إلى يونيو/حزيران 2024 في قرية كرينكي بمنطقة خيرسون على الضفة اليسرى من الدنيبر، وتم إجلاء 262 جثة فقط من هناك.
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