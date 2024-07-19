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سماع دوي انفجار ضخم في شارع بن يهودا في تل أبيب وسط إسرائيل
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ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240719/حاكم-خيرسون-أوكرانيا-فقدت-ما-يصل-إلى-5000-جندي-أثناء-محاولة-عبور-نهر-الدنيبر-1090933793.html
حاكم خيرسون: أوكرانيا فقدت ما يصل إلى 5000 جندي أثناء محاولة عبور نهر الدنيبر
حاكم خيرسون: أوكرانيا فقدت ما يصل إلى 5000 جندي أثناء محاولة عبور نهر الدنيبر
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، بأن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 5000 جندي أثناء محاولتها عبور نهر الدنيبر وتثبيت موطئ قدم على الضفة اليسرى، مع... 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T00:19+0000
2024-07-19T00:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال سالدو لوكالة "سبوتنيك": "أخذًا بعين الاعتبار المعارك في مناطق أخرى من الضفة اليسرى، فإن خسائر القوات الأوكرانية في عملية كرينكي بلغت من 4000 إلى 5000. من الصعب حساب العدد الدقيق للعدو القتلى - المئات إن لم يكن الآلاف منهم لا يزالون في قاع نهر الدنيبر."وأضاف المسؤول أن النظام في كييف قد اشترك بأكثر من 10,000 جندي في جميع محاولات الهبوط على الضفة اليسرى.وكانت بوابة الأخبار الأوكرانية Slidstvo.Info قد أفادت في وقت سابق بأن أكثر من 780 جنديًا أوكرانيًا كانوا "مفقودين رسميًا" من أكتوبر 2023 إلى يونيو/حزيران 2024 في قرية كرينكي بمنطقة خيرسون على الضفة اليسرى من الدنيبر، وتم إجلاء 262 جثة فقط من هناك.
https://sarabic.ae/20240718/القوات-الأوكرانية-تهاجم-خيرسون-أكثر-من-50-مرة-خلال-الساعات-الـ24-الأخيرة-1090909034.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

حاكم خيرسون: أوكرانيا فقدت ما يصل إلى 5000 جندي أثناء محاولة عبور نهر الدنيبر

00:19 GMT 19.07.2024
© Sputnik . Дмитрий Макеев / الانتقال إلى بنك الصورسد على نهر الدنيبر تابع لمحطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية دمر بسبب استهدافه من قبل الجيش الأوكراني
سد على نهر الدنيبر تابع لمحطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية دمر بسبب استهدافه من قبل الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
© Sputnik . Дмитрий Макеев
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تابعنا عبر
أفاد حاكم منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، بأن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 5000 جندي أثناء محاولتها عبور نهر الدنيبر وتثبيت موطئ قدم على الضفة اليسرى، مع بقاء المئات بل الآلاف في قاع النهر.
وقال سالدو لوكالة "سبوتنيك": "أخذًا بعين الاعتبار المعارك في مناطق أخرى من الضفة اليسرى، فإن خسائر القوات الأوكرانية في عملية كرينكي بلغت من 4000 إلى 5000. من الصعب حساب العدد الدقيق للعدو القتلى - المئات إن لم يكن الآلاف منهم لا يزالون في قاع نهر الدنيبر."
عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تهاجم خيرسون أكثر من 50 مرة خلال الساعات الـ24 الأخيرة
أمس, 09:28 GMT
وأضاف المسؤول أن النظام في كييف قد اشترك بأكثر من 10,000 جندي في جميع محاولات الهبوط على الضفة اليسرى.
وكانت بوابة الأخبار الأوكرانية Slidstvo.Info قد أفادت في وقت سابق بأن أكثر من 780 جنديًا أوكرانيًا كانوا "مفقودين رسميًا" من أكتوبر 2023 إلى يونيو/حزيران 2024 في قرية كرينكي بمنطقة خيرسون على الضفة اليسرى من الدنيبر، وتم إجلاء 262 جثة فقط من هناك.
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