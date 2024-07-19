https://sarabic.ae/20240719/حاكم-خيرسون-أوكرانيا-فقدت-ما-يصل-إلى-5000-جندي-أثناء-محاولة-عبور-نهر-الدنيبر-1090933793.html
حاكم خيرسون: أوكرانيا فقدت ما يصل إلى 5000 جندي أثناء محاولة عبور نهر الدنيبر
حاكم خيرسون: أوكرانيا فقدت ما يصل إلى 5000 جندي أثناء محاولة عبور نهر الدنيبر
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، بأن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 5000 جندي أثناء محاولتها عبور نهر الدنيبر وتثبيت موطئ قدم على الضفة اليسرى، مع... 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T00:19+0000
2024-07-19T00:19+0000
2024-07-19T00:19+0000
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وقال سالدو لوكالة "سبوتنيك": "أخذًا بعين الاعتبار المعارك في مناطق أخرى من الضفة اليسرى، فإن خسائر القوات الأوكرانية في عملية كرينكي بلغت من 4000 إلى 5000. من الصعب حساب العدد الدقيق للعدو القتلى - المئات إن لم يكن الآلاف منهم لا يزالون في قاع نهر الدنيبر."وأضاف المسؤول أن النظام في كييف قد اشترك بأكثر من 10,000 جندي في جميع محاولات الهبوط على الضفة اليسرى.وكانت بوابة الأخبار الأوكرانية Slidstvo.Info قد أفادت في وقت سابق بأن أكثر من 780 جنديًا أوكرانيًا كانوا "مفقودين رسميًا" من أكتوبر 2023 إلى يونيو/حزيران 2024 في قرية كرينكي بمنطقة خيرسون على الضفة اليسرى من الدنيبر، وتم إجلاء 262 جثة فقط من هناك.
https://sarabic.ae/20240718/القوات-الأوكرانية-تهاجم-خيرسون-أكثر-من-50-مرة-خلال-الساعات-الـ24-الأخيرة-1090909034.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
حاكم خيرسون: أوكرانيا فقدت ما يصل إلى 5000 جندي أثناء محاولة عبور نهر الدنيبر
أفاد حاكم منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، بأن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 5000 جندي أثناء محاولتها عبور نهر الدنيبر وتثبيت موطئ قدم على الضفة اليسرى، مع بقاء المئات بل الآلاف في قاع النهر.
وقال سالدو لوكالة "سبوتنيك
": "أخذًا بعين الاعتبار المعارك في مناطق أخرى من الضفة اليسرى، فإن خسائر القوات الأوكرانية في عملية كرينكي بلغت من 4000 إلى 5000. من الصعب حساب العدد الدقيق للعدو القتلى - المئات إن لم يكن الآلاف منهم لا يزالون في قاع نهر الدنيبر."
وأضاف المسؤول أن النظام في كييف قد اشترك بأكثر من 10,000 جندي في جميع محاولات الهبوط على الضفة اليسرى.
وكانت بوابة الأخبار الأوكرانية Slidstvo.Info قد أفادت في وقت سابق بأن أكثر من 780 جنديًا أوكرانيًا كانوا "مفقودين رسميًا"
من أكتوبر 2023 إلى يونيو/حزيران 2024 في قرية كرينكي بمنطقة خيرسون على الضفة اليسرى من الدنيبر، وتم إجلاء 262 جثة فقط من هناك.