https://sarabic.ae/20240719/وزير-خارجية-المجر-لا-نرى-حلاً-عسكرياً-للصراع-في-أوكرانيا-وندعو-لحله-من-خلال-المفاوضات-1090934961.html
وزير خارجية المجر: لا نرى حلا عسكريا للصراع في أوكرانيا وندعو لحله من خلال المفاوضات
وزير خارجية المجر: لا نرى حلا عسكريا للصراع في أوكرانيا وندعو لحله من خلال المفاوضات
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الجمعة، بأن بلاده لا ترى حلاً عسكرياً للصراع في أوكرانيا وتدعو إلى حله من خلال المفاوضات. 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T03:54+0000
2024-07-19T03:54+0000
2024-07-19T04:51+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال سيارتو في حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش اجتماعات وزارية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "لا نرى حلاً على أرض المعركة، بل نرى حلاً على طاولة المفاوضات للتوصل إلى نتائج".وأضاف الوزير أن جميع أطراف النزاع بحاجة إلى الانتقال إلى المناقشة والأمل في وقف سريع لإطلاق النار.جدير بالذكر أنه في يونيو/حزيران الماضي، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقترحات سلام جديدة لحل النزاع في أوكرانيا، تنص على الاعتراف بوضع مناطق شبه جزيرة القرم وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا كمناطق تابعة لروسيا، وتوطيد حيادية أوكرانيا وعدم انضمامها لأية أحلاف وخلوها من الأسلحة النووية، وتجريدها من السلاح وإزالة النازية، وإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا.وقد رفض الجانب الأوكراني هذه المبادرة. وأشار بوتين أيضًا إلى أن فترة ولاية فلاديمير زيلينسكي قد انتهت ولا يمكن استعادة شرعيته بأي وسيلة. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن بوتين لا يرفض إمكانية التفاوض مع أوكرانيا، لأن هناك سلطات شرعية أخرى هناك.
https://sarabic.ae/20240718/وزير-الخارجية-المجري-انتخابات-الرئاسة-الأمريكية-ستكون-نقطة-تحوُّل-في-التسوية-الأوكرانية-1090904472.html
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المجر, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
المجر, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
وزير خارجية المجر: لا نرى حلا عسكريا للصراع في أوكرانيا وندعو لحله من خلال المفاوضات
03:54 GMT 19.07.2024 (تم التحديث: 04:51 GMT 19.07.2024)
صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الجمعة، بأن بلاده لا ترى حلاً عسكرياً للصراع في أوكرانيا وتدعو إلى حله من خلال المفاوضات.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وقال سيارتو في حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش اجتماعات وزارية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "لا نرى حلاً على أرض المعركة، بل نرى حلاً على طاولة المفاوضات للتوصل إلى نتائج".
وأضاف الوزير أن جميع أطراف النزاع بحاجة إلى الانتقال إلى المناقشة والأمل في وقف سريع لإطلاق النار.
جدير بالذكر أنه في يونيو/حزيران الماضي، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقترحات سلام جديدة لحل النزاع في أوكرانيا، تنص على الاعتراف بوضع مناطق شبه جزيرة القرم وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا كمناطق تابعة لروسيا، وتوطيد حيادية أوكرانيا وعدم انضمامها لأية أحلاف وخلوها من الأسلحة النووية، وتجريدها من السلاح وإزالة النازية، وإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا.
وقد رفض الجانب الأوكراني هذه المبادرة
. وأشار بوتين أيضًا إلى أن فترة ولاية فلاديمير زيلينسكي قد انتهت ولا يمكن استعادة شرعيته بأي وسيلة. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن بوتين لا يرفض إمكانية التفاوض مع أوكرانيا، لأن هناك سلطات شرعية أخرى هناك.