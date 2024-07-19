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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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عرب بوينت بودكاست
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من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
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كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
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مرايا العلوم
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
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تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240719/وزير-خارجية-المجر-لا-نرى-حلاً-عسكرياً-للصراع-في-أوكرانيا-وندعو-لحله-من-خلال-المفاوضات-1090934961.html
وزير خارجية المجر: لا نرى حلا عسكريا للصراع في أوكرانيا وندعو لحله من خلال المفاوضات
وزير خارجية المجر: لا نرى حلا عسكريا للصراع في أوكرانيا وندعو لحله من خلال المفاوضات
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الجمعة، بأن بلاده لا ترى حلاً عسكرياً للصراع في أوكرانيا وتدعو إلى حله من خلال المفاوضات. 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T03:54+0000
2024-07-19T04:51+0000
المجر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال سيارتو في حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش اجتماعات وزارية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "لا نرى حلاً على أرض المعركة، بل نرى حلاً على طاولة المفاوضات للتوصل إلى نتائج".وأضاف الوزير أن جميع أطراف النزاع بحاجة إلى الانتقال إلى المناقشة والأمل في وقف سريع لإطلاق النار.جدير بالذكر أنه في يونيو/حزيران الماضي، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقترحات سلام جديدة لحل النزاع في أوكرانيا، تنص على الاعتراف بوضع مناطق شبه جزيرة القرم وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا كمناطق تابعة لروسيا، وتوطيد حيادية أوكرانيا وعدم انضمامها لأية أحلاف وخلوها من الأسلحة النووية، وتجريدها من السلاح وإزالة النازية، وإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا.وقد رفض الجانب الأوكراني هذه المبادرة. وأشار بوتين أيضًا إلى أن فترة ولاية فلاديمير زيلينسكي قد انتهت ولا يمكن استعادة شرعيته بأي وسيلة. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن بوتين لا يرفض إمكانية التفاوض مع أوكرانيا، لأن هناك سلطات شرعية أخرى هناك.
https://sarabic.ae/20240718/وزير-الخارجية-المجري-انتخابات-الرئاسة-الأمريكية-ستكون-نقطة-تحوُّل-في-التسوية-الأوكرانية-1090904472.html
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المجر, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
المجر, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

وزير خارجية المجر: لا نرى حلا عسكريا للصراع في أوكرانيا وندعو لحله من خلال المفاوضات

03:54 GMT 19.07.2024 (تم التحديث: 04:51 GMT 19.07.2024)
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصور وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو
 وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
/
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تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الجمعة، بأن بلاده لا ترى حلاً عسكرياً للصراع في أوكرانيا وتدعو إلى حله من خلال المفاوضات.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال سيارتو في حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش اجتماعات وزارية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "لا نرى حلاً على أرض المعركة، بل نرى حلاً على طاولة المفاوضات للتوصل إلى نتائج".
وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الخارجية المجري: انتخابات الرئاسة الأمريكية ستكون "نقطة تحول" في التسوية الأوكرانية
أمس, 03:22 GMT
وأضاف الوزير أن جميع أطراف النزاع بحاجة إلى الانتقال إلى المناقشة والأمل في وقف سريع لإطلاق النار.
جدير بالذكر أنه في يونيو/حزيران الماضي، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقترحات سلام جديدة لحل النزاع في أوكرانيا، تنص على الاعتراف بوضع مناطق شبه جزيرة القرم وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا كمناطق تابعة لروسيا، وتوطيد حيادية أوكرانيا وعدم انضمامها لأية أحلاف وخلوها من الأسلحة النووية، وتجريدها من السلاح وإزالة النازية، وإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا.
وقد رفض الجانب الأوكراني هذه المبادرة. وأشار بوتين أيضًا إلى أن فترة ولاية فلاديمير زيلينسكي قد انتهت ولا يمكن استعادة شرعيته بأي وسيلة. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن بوتين لا يرفض إمكانية التفاوض مع أوكرانيا، لأن هناك سلطات شرعية أخرى هناك.
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