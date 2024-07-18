https://sarabic.ae/20240718/وزير-الخارجية-المجري-انتخابات-الرئاسة-الأمريكية-ستكون-نقطة-تحوُّل-في-التسوية-الأوكرانية-1090904472.html

وزير الخارجية المجري: انتخابات الرئاسة الأمريكية ستكون "نقطة تحوُّل" في التسوية الأوكرانية

وزير الخارجية المجري: انتخابات الرئاسة الأمريكية ستكون "نقطة تحوُّل" في التسوية الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الخميس، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستكون "نقطة تحوُّل" فيما يتعلق بالتسوية الدبلوماسية للصراع الأوكراني،... 18.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-18T03:22+0000

2024-07-18T03:22+0000

2024-07-18T03:22+0000

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال سيارتو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستكون نقطة تحوُّل بهذا الصدد (إجراء مفاوضات سلام بين أوكرانيا وروسيا)".وأضاف: "أعتقد إذا فاز ترامب، فستكون هناك فرصة جيدة لبدء مفاوضات السلام هذا العام، كونه إذا فاز الرئيس ترامب، فإن موقف الولايات المتحدة بشأن الأزمة الأوكرانية سوف يتغير".يشار إلى أن ترامب قد صرح في وقت سابق، بأنه في حالة إعادة انتخابه، فإنه يعتزم التوصل إلى تسوية للنزاع بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا خلال 24 ساعة فقط.ومطلع الشهر الجاري، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء صحفي مع وسائل الإعلام الروسية عقب قمة منظمة شنغهاي المنعقدة في أستانا:وأضاف بوتين: "لست على دراية بمقترحاته المحتملة بشأن الكيفية التي يعتزم بها ذلك وهذا بالطبع هو السؤال الرئيسي، لكن ليس لدي شك في أنه يقول ذلك بإخلاص وسندعمه".ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024، حيث أظهرت استطلاعات رأي سابقة أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن.

https://sarabic.ae/20240718/وزير-الخارجية-المجري-المجر-مستعدة-لأن-تصبح-منصة-للمفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا--1090903388.html

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