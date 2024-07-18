https://sarabic.ae/20240718/وزير-الخارجية-المجري-المجر-مستعدة-لأن-تصبح-منصة-للمفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا--1090903388.html
وزير الخارجية المجري: المجر مستعدة لأن تصبح منصة للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
وزير الخارجية المجري: المجر مستعدة لأن تصبح منصة للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الخميس، أن المجر مستعدة لتوفير "أي مكان" على أراضيها للمفاوضات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة. 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T00:30+0000
2024-07-18T00:30+0000
2024-07-18T00:30+0000
المجر
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الأمم المتحد - سبوتنيك. وقال سيارتو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "بعد يومين من بداية الحرب، اتصلت بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسيد أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني وقلت للجانبين، إن المجر مستعدة دائمًا لتيسير المفاوضات وعلى استعداد لتوفير أي مكان (على أراضيها) حيث سيتم منح كلا الجانبين شروطًا متساوية وأمنًا متساويًا وفرصًا متساوية".ووفقا له، إذا كانت هناك ضرورة فنحن مستعدون.وزار رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، موسكو مع وفد مرافق له في 5 يوليو الجاري، وأجرى لقاءً مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ووصف أوربان زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من مهمة السلام التي بدأت بزيارة كييف في الثاني من يوليو.
https://sarabic.ae/20240717/المجر-تهديدات-الاتحاد-الأوروبي-لن-تثنينا-عن-مواصلة-مهمتها-للسلام-لحل-الصراع-الأوكراني-1090866697.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
المجر, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
المجر, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
وزير الخارجية المجري: المجر مستعدة لأن تصبح منصة للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الخميس، أن المجر مستعدة لتوفير "أي مكان" على أراضيها للمفاوضات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة.
الأمم المتحد - سبوتنيك
. وقال سيارتو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "بعد يومين من بداية الحرب، اتصلت بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسيد أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني وقلت للجانبين، إن المجر مستعدة دائمًا لتيسير المفاوضات وعلى استعداد لتوفير أي مكان (على أراضيها) حيث سيتم منح كلا الجانبين شروطًا متساوية وأمنًا متساويًا وفرصًا متساوية".
ووفقا له، إذا كانت هناك ضرورة فنحن مستعدون.
وزار رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، موسكو مع وفد مرافق له في 5 يوليو الجاري، وأجرى لقاءً مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ووصف أوربان زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من مهمة السلام التي بدأت بزيارة كييف
في الثاني من يوليو.