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https://sarabic.ae/20240717/المجر-تهديدات-الاتحاد-الأوروبي-لن-تثنينا-عن-مواصلة-مهمتها-للسلام-لحل-الصراع-الأوكراني-1090866697.html
المجر: تهديدات الاتحاد الأوروبي لن تثنينا عن مواصلة مهمتها للسلام لحل الصراع الأوكراني
المجر: تهديدات الاتحاد الأوروبي لن تثنينا عن مواصلة مهمتها للسلام لحل الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأن تهديدات الاتحاد الأوروبي بمقاطعة المجر وعدم التفاوض معها لن تثني بودابست عن مواصلة مهمتها للسلام لحل الصراع... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T02:46+0000
2024-07-17T02:46+0000
المجر
أخبار الاتحاد الأوروبي
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال سيارتو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لقد ظهر جميع السياسيين المؤيدين للحرب في أوروبا فور بدء مهمة السلام هذه. وقد هددونا بالمقاطعة، وعدم التفاوض معنا. لكن كما تعلمون، فإن هذه الأنواع من الهجمات لا تثبط عزيمتنا".وأضاف أن إدارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان "معتادة على مثل هذا النوع من الهجمات"، قائلاً: "نحن حكومة لا تمثل التيار الرئيسي، ونحن نخضع لعقوبات مالية من الاتحاد الأوروبي. لذلك، لا أرى كيف يمكنهم تهديدنا أكثر من الآن".وأمس، قال سيارتو في تصريحات صحافية إن "موقف هنغاريا من الصراع في أوكرانيا بسيط وواضح، حيث تنشد بودابست التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن".وكان بالاج أوربان، المستشار السياسي لرئيس الوزراء المجري، قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الأخير طرح على زعماء الاتحاد الأوروبي خطة لحل الصراع في أوكرانيا، بناءً على تقييم واقعي للوضع وأهداف ومواعيد نهائية واقعية.وقال بالاج أوربان، في مقابلة مع صحيفة "ماديار نيمزت": "في واقع الأمر، الحديث يدور عن خطة أوربان، المطروحة الآن على طاولة جميع رؤساء وزراء الاتحاد الأوروبي. وما يرتكز عليه نهجنا هو تقييم واقعي للوضع وأهداف واقعية وجدول زمني مناسب".وفي سياق متصل، أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين على علم بالمواقف العامة لرئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، تجاه التسوية الأوكرانية، لكنه لا يعرف المحتوى المحدد لرسالته إلى قادة الاتحاد الأوروبي.إلى ذلك، زار رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، موسكو مع وفد مرافق له في 5 يوليو الجاري، وأجرى لقاءً مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ووصف أوربان زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من مهمة السلام التي بدأت بزيارة كييف في الثاني من يوليو.
https://sarabic.ae/20240717/وزير-الخارجية-الصيني-الصين-والمجر-مستعدتان-للمساهمة-في-التسوية-السياسية-بأوكرانيا-1090866043.html
https://sarabic.ae/20240716/إعلام-البرلمان-الأوروبي-يطالب-بحرمان-المجر-من-التصويت-في-الاتحاد-بعد-زيارات-أوربان--1090842748.html
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المجر, أخبار الاتحاد الأوروبي
المجر, أخبار الاتحاد الأوروبي

المجر: تهديدات الاتحاد الأوروبي لن تثنينا عن مواصلة مهمتها للسلام لحل الصراع الأوكراني

02:46 GMT 17.07.2024
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصور وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو
 وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
/
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صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأن تهديدات الاتحاد الأوروبي بمقاطعة المجر وعدم التفاوض معها لن تثني بودابست عن مواصلة مهمتها للسلام لحل الصراع الأوكراني.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال سيارتو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لقد ظهر جميع السياسيين المؤيدين للحرب في أوروبا فور بدء مهمة السلام هذه. وقد هددونا بالمقاطعة، وعدم التفاوض معنا. لكن كما تعلمون، فإن هذه الأنواع من الهجمات لا تثبط عزيمتنا".
السفير الصيني لدى روسيا تشانغ هانهوي ورئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي في اجتماع وزراء خارجية دول البريكس في نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
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02:31 GMT
وأضاف أن إدارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان "معتادة على مثل هذا النوع من الهجمات"، قائلاً: "نحن حكومة لا تمثل التيار الرئيسي، ونحن نخضع لعقوبات مالية من الاتحاد الأوروبي. لذلك، لا أرى كيف يمكنهم تهديدنا أكثر من الآن".
وأمس، قال سيارتو في تصريحات صحافية إن "موقف هنغاريا من الصراع في أوكرانيا بسيط وواضح، حيث تنشد بودابست التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن".
وكان بالاج أوربان، المستشار السياسي لرئيس الوزراء المجري، قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الأخير طرح على زعماء الاتحاد الأوروبي خطة لحل الصراع في أوكرانيا، بناءً على تقييم واقعي للوضع وأهداف ومواعيد نهائية واقعية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء مع رئيس الوزراء المجري في أوربان في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
إعلام: البرلمان الأوروبي يطالب بحرمان المجر من التصويت في الاتحاد بعد زيارات أوربان
أمس, 08:58 GMT
وقال بالاج أوربان، في مقابلة مع صحيفة "ماديار نيمزت": "في واقع الأمر، الحديث يدور عن خطة أوربان، المطروحة الآن على طاولة جميع رؤساء وزراء الاتحاد الأوروبي. وما يرتكز عليه نهجنا هو تقييم واقعي للوضع وأهداف واقعية وجدول زمني مناسب".
وفي سياق متصل، أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين على علم بالمواقف العامة لرئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، تجاه التسوية الأوكرانية، لكنه لا يعرف المحتوى المحدد لرسالته إلى قادة الاتحاد الأوروبي.
إلى ذلك، زار رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، موسكو مع وفد مرافق له في 5 يوليو الجاري، وأجرى لقاءً مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ووصف أوربان زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من مهمة السلام التي بدأت بزيارة كييف في الثاني من يوليو.
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