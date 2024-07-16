https://sarabic.ae/20240716/إعلام-البرلمان-الأوروبي-يطالب-بحرمان-المجر-من-التصويت-في-الاتحاد-بعد-زيارات-أوربان--1090842748.html

إعلام: البرلمان الأوروبي يطالب بحرمان المجر من التصويت في الاتحاد بعد زيارات أوربان

إعلام: البرلمان الأوروبي يطالب بحرمان المجر من التصويت في الاتحاد بعد زيارات أوربان

سبوتنيك عربي

طالب أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بحرمان المجر من حقوق التصويت في الاتحاد الأوروبي بعد زيارات الرئيس المجري، فيكتور أوربان، إلى روسيا والصين. 16.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-16T08:58+0000

2024-07-16T08:58+0000

2024-07-16T08:58+0000

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وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي رغبتهم بحرمان المجر من حقوقها في التصويت في الاتحاد الأوروبي، بعد الزيارات التي قام بها الرئيس المجري إلى عدة دول وعلى رأسها روسيا والصين.وأظهر العديد من القادة الأوروبيين انزعاجهم من زيارات أوربان، وكان على رأسهم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي قال، في وقت سابق، إن أوربان لا يمثل الاتحاد الأوروبي على الساحة الخارجية وليس لديه تفويض أوروبي لزيارة روسيا، رغم أن بلاده أصبحت رئيسة لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.ووصل أوربان إلى موسكو مع وفد، في 5 يوليو/تموز الجاري، وعقد اجتماعا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووصف زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من "مهمة السلام" التي بدأت بزيارة كييف في الثاني من يوليو/ تموز الجاري.وقال أوربان إنه يعتزم عقد عدة اجتماعات مماثلة غير متوقعة قريبا، وزار العاصمة الصينية بكين، وأكد أن المجر تعارض المواجهة مع الصين وتؤيد التعاون بين الاتحاد الأوروبي والصين.وبعد بكين، توجه رئيس الوزراء المجري إلى واشنطن لحضور قمة الناتو، التي التقى على هامشها بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ثم أجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في مقر إقامته في مارالاجو في فلوريدا.وبعد زيارته للصين، قال أوربان إن الأزمة المحيطة بأوكرانيا يجب أن تحل من قبل أطراف الصراع، لكن الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي لها تأثير حاسم على إنهائها.خبير صيني يعلق على لقاء شي جين بينغ مع أوربان في بكينخبير بريطاني: موقف أوربان حول الحاجة إلى السلام في أوروبا "مهم للغاية"

https://sarabic.ae/20240710/أوربان-يصف-الدور-المتنامي-لحلف-الناتو--بالصراع-في-أوكرانيا-بأنه-خطير-وغير-مسؤول-1090677802.html

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